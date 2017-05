Sportowy plan na weekend

Weekend zapowiada się pogodnie, warto więc się ruszyć. W stolicy odbywa się wiele imprez sportowych. Można wziąć w nich udział, lub tylko kibicować.

W sobotę zostanie przekazana mieszkańcom ścianka wspinaczkowa boulderingowa wybudowana po praskiej stronie mostu Świętokrzyskiego. Projekt został zrealizowany w ramach budżetu partycypacyjnego.

Na amatorów górskich sportów czeka 170 m kw powierzchni przeznaczonej do wspinaczki. Ścianka ma w najwyższym miejscu 4 metry wysokości i kształt nieregularnej bryły wielobocznej, której każda ze ścian boków ma inne kąty nachylenia oraz formacje przypominające wyglądem naturalną skałę.

Ścianka dostosowana jest do zróżnicowanych poziomów umiejętności różnych grup wspinaczkowych. Jej konstrukcja daje możliwość wspinaczki każdemu – zaczynając od dzieci, przez osoby rozpoczynające swoją przygodę z tym sportem, aż po zawodowców.

Ściankę wkomponowano w historyczną pozostałość po moście Syreny. Umiejscowienie tego obiektu w plenerze umożliwia wykonywanie różnorodnych ćwiczeń uzupełniających ruchowych i rozciągających w naturalnym otoczeniu.

Ścianka dostępna będzie bezpłatnie przez siedem dni w tygodniu przez całą dobę.

Obok ścianki powstaje również ścieżka równowagi „Mind and Body", która rozbudza ciała i umysły do wykorzystania uśpionych i niewykorzystywanych na co dzień pra-zdolności fizyczno-umysłowych. Ścieżka ma charakter rekreacyjno-sportowy i jest przeznaczona do zabawy zarówno przez dzieci, jak i dorosłych.

A oto inne atrakcje sportowe.

Trwa rywalizacja o awans do Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Kobiet, które w 2018 roku odbędą się w Japonii. W hali Torwar (ul. Łazienkowska) o bezpośrednią kwalifikację na tę międzynarodową imprezę walczą zawodniczki z Czech, Cypru, Islandii, Serbii, Słowacji i oczywiście Polski. Turniej potrwa do niedzieli, 28 maja. Przed Polkami jeszcze trzy spotkania.

Do niedzieli hala „Arena Ursynów" (ul. Pileckiego 122) będzie miejscem zmagań najlepszych gimnastyków z całego kraju. Mistrzostwa, które po raz pierwszy odbywać się będą w Warszawie, zgromadziły ponad 350 zawodników z 53 klubów. Gimnastycy zmagać się będą w aż sześciu konkurencjach: gimnastyce sportowej kobiet i mężczyzn, gimnastyce artystycznej, akrobatyce sportowej, skokach na trampolinie oraz skokach na ścieżce.

Ogólnopolskie regaty żeglarskie w młodzieżowej klasie Optimist odbędą się na wodach Zalewu Zegrzyńskiego. Pojawi się ponad 100 żeglarzy – dziewcząt i chłopców w wieku od 8 do 15 lat. Ich zmagania będzie można obserwować przez cały weekend.

AZS AWF Warszawa zaprasza na Mistrzostwa Polski w szabli kobiet i mężczyzn. Zawody rozegrane zostaną w sobotę i niedzielę, 27-28 maja, w Hali Gier warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego przy ul. Marymonckiej 34. W ramach mistrzostw rywalizacja toczyć się będzie zarówno indywidualnie, jak i drużynowo.

Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Białe Orły CUP. W zmaganiach udział wezmą młodzi piłkarze z roczników 2006-2008 z najlepszych akademii piłkarskich. Na boiskach Escola Varsovia (ul. Fleminga 2), gospodarza turnieju, wystąpią m.in. zawodnicy Karpatów Lwów, Legii Warszawa, Wisły Płock i Górnika Łęczna. Ceremonia otwarcia turnieju w sobotę 27 maja, o godz. 9. Mecze rozgrywane będą przez cały weekend.

Cztery mecze waterpolistów Po wyrównanym dwumeczu z aktualnym Mistrzem Polski – Arkonią Szczecin – waterpoliści z warszawskiej Legii w ten weekend, 27-28 maja, podejmować będą Gorzowski Klub Piłki Wodnej. W ciągu dwóch dni rozegrają oni aż cztery spotkania – w ramach X kolejki oraz zaległej V kolejki Ekstraklasy Waterpolo. Spotkania odbywać się będą na pływalni OSiR Żoliborz (ul. Potocka 1) w sobotę, o godz. 12.45 i 20.45, a w niedzielę, o godz. 11.00 i 17.45.

W sobotę, 27 maja, ponownie rywalizować będą lekkoatleci. Na stadionie AWF-u Warszawa, przy ul. Marymonckiej 34, o godz. 15 rozpocznie się druga odsłona rywalizacji w ramach Warszawskiej Ligii Lekkoatletycznej. W tej edycji zmagań najlepiej powinni zaprezentować się biegacze. Osiąganiu dobrych czasów sprzyja szybka bieżnia bielańskiej uczelni. Organizatorem zawodów jest Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki.

W niedzielę, 28 maja, na praskiej plaży Rusałka (ul. Wybrzeże Helskie 1/5) odbędzie się piknik sportowy pn. „Nadwiślański Triathlon Wioślarski". Do wspólnej zabawy zaproszeni są zarówno dzieci i młodzież, jak i dorośli i seniorzy. W skład zmagań wejdą trzy konkurencje: nordic walking, bieganie i rywalizacja na ergometrach. Nad wszystkim czuwać będą instruktorzy, którzy nauczą podstaw wszystkich tych aktywności. Zabawa potrwa od godz. 10.00-18.00.

W sobotę, 27 maja, u zbiegu ulic Milenijnej i Kącik, niedaleko urzędu dzielnicy, wystartuje Białołęcki Bieg Mam. Do wspólnej zabawy organizatorzy zapraszają wszystkie mamy: dorosłych i małych pociech, ale także babcie i dzieci.

Trasa na 5-kilometrowym dystansie wśród drzew Lasku Henrykowskiego będzie dużą przyjemnością i zasłużonym relaksem dla uczestniczek. Pakiety startowe (w cenie 30 zł) zawierają numer startowy z chipem do elektronicznego pomiaru czasu, wodę mineralną (0,5 l) oraz prezenty od sponsorów i gadżet dzielnicowy. Na mecie wszyscy otrzymają medale, które ufundował partner biegu – Polfa Tarchomin oraz dyplom.

Oprócz mam również dzieci będą mogły bezpłatnie zmierzyć się na dystansach: 200 i 400 metrów. Dla mężczyzn, wspierających i kibicujących swoim partnerkom, też będą czekać specjalne nagrody.

Godziny startu: godz. 10.30 – start dzieci godz. 11.30 – start kobiet.

zw.com.pl