Biegacze zamykają ulice

Poważne zmiany komunikacyjne spowoduje 13. PZU Półmaraton Warszawski. Na ponad 20 km trasę wyruszy 14 tys. biegaczy.

autor: Piotr Nowak źródło: Fotorzepa Uczestnicy biegu +zobacz więcej

Start 13. PZU Półmaratonu Warszawskiego będzie miał miejsce przy ulicy Konwiktorskiej, zaś meta przy Multimedialnym Parku Fontann. Biegacze wystartują o godzinie 10.00. Kilka minut wcześniej na trasę wyruszą zawodnicy poruszający się na wózkach inwalidzkich z napędem ręcznym. Podobnie jak w latach ubiegłych zmaganiom towarzyszyć będą targi Sport and Fitness Wiosna. Tuż przy biurze zawodów (Stadion PGE Narodowy, al. Ks. J. Poniatowskiego 1 wystawione zostaną stoiska z bogatą ofertą producentów sprzętu sportowego, odżywek i gadżetów biegowych.

Bieg uliczny spowoduje zmiany w ruchu drogowym. Meta biegu znajdzie się na Wybrzeżu Gdańskim – w związku z tym już od soboty, 24 marca od godz. 12.00 wyłączony z ruchu jest prawy pas jezdni prowadzącej w kierunku Mokotowa na odcinku od ul. Wenedów do Grodzkiej (z utrzymaniem ruchu na ul. R. Sanguszki). Natomiast od godz. 22.00 całkowicie zamknięta dla ruchu jest zjazd z Wisłostrady prowadzący w kierunku Mokotowa na odcinku od ul. Z. Krasińskiego do Grodzkiej.

Przywrócenie ruchu będzie odbywać się stopniowo – w niedzielę do godz. 16.00 wznowiony zostanie ruch na dwóch pasach, do godz. 17.00 również na trzecim.

Bieg rozpocznie się natomiast na ul. Konwiktorskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Bonifraterską. Ze względu na montaż i demontaż sceny w niedzielę od godz. 5.00 do godz. 14.00 planowane jest zamknięcie dla ruchu ulic Konwiktorskiej i R. Sanguszki na odcinku od ul. Wybrzeże Gdańskie do Bonifraterskiej.

Uczestnicy 13. PZU Półmaratonu Warszawskiego wystartują o godz. 10.00 z ul. Konwiktorskiej. Wraz z przemieszczaniem się biegaczy sukcesywnie będą wyłączane z ruchu kolejne ulice na trasie biegu: Konwiktorska – Muranowska – gen. W. Andersa i A. Mickiewicza (w godz. 9.30 – 10.50 zamknięte jezdnie w kierunku Żoliborza, w kierunku przeciwnym utrzymany ruch na odcinku pomiędzy pl. T.W. Wilsona a ul. gen. J. Zajączka) – pl. T.W. Wilsona – Z. Krasińskiego (w godz. 9.36 – 11.12 zamknięta jezdnia w kierunku Wisłostrady) – Wybrzeże Gdyńskie i Wybrzeże Gdańskie (jezdnia w kierunku Mokotowa zamknięta od godz. 22.00 w sobotę) – R. Krajewskiego – J. Jeziorańskiego – Zakroczymska – Szymanowska – Z. Słomińskiego – Most Gdański i S. Starzyńskiego (jezdnie w kierunku Pragi zamknięte w godz. 9.47 – 11.49) – Namysłowska – Ratuszowa – Wybrzeże Helskie i Wybrzeże Szczecińskie (zamknięcie w godz. 9.58 – 12.37) – S. Okrzei – Jagiellońska – J. Zamoyskiego – Sokola – Wybrzeże Szczecińskie – Most Świętokrzyski (jezdnia w kierunku Pragi zamknięta w godz. 10.08 – 12.44) – Tamka – Z. Herberta (zamknięcie w godz. 10.12 – 12.55, utrzymanie ruchu w kierunku północnym od ul. Ludnej do ul. Czerwonego Krzyża) – Rozbrat – Górnośląska – J. Hoene-Wrońskiego – al. T. Hopfera – Agrykola – Szwoleżerów – Czerniakowska, Solec i Wioślarska (w godz. 10.21 – 13.39 jezdnia prowadząca w kierunku Mokotowa zwężona; dla samochodów przejezdny jeden pas) – Wybrzeże Kościuszkowskie i Wybrzeże Gdańskie (jezdnia w kierunku Mokotowa).

Ponadto do 26 marca wyłączona z parkowania będzie ul. Boleść pomiędzy Wybrzeżem Gdańskim a Rybaki. Natomiast 25 marca na ulicach R. Sanguszki i Konwiktorskiej na odcinku od Wisłostrady do ul. Bonifraterskiej oraz na Wójtowskiej będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się (znak B-36) wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela (tablica T-24).

