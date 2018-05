Rolkarze blokują miasto

Święto Saskiej Kępy na ul. Francuskiej i Paryskiej oraz przejazd rolkarzy NightSkating Warszawa to dwie duże imprezy zaplanowane na weekend.

W sobotę w godz. 14 – 23 Praga-Południe zaprasza na XIII. edycję Święta Saskiej Kępy. Do niedzieli do godz. 12 zamknięte dla samochodów będą ulice Francuska i Paryska od ronda J. Waszyngtona do ronda na skrzyżowaniu z ulicami Brukselską i Wersalską.

Zalecane objazdy będą prowadziły ulicami Wał Miedzeszyński lub Saską. Połączenia z ul. Francuską nie będą miały poprzeczne ulice: Lipska, Berezyńska i Obrońców, a z ul. Paryską – ulice Meksykańska, Szczuczyńska, Brukselska i Wersalska. Przejezdne natomiast pozostaną ulice Walecznych i Zwycięzców.

Do niedzieli, 27 maja do północy na ulicach Francuskiej i Paryskiej będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się (znak B-36) wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela (tablica T-24). W tym samym czasie zakaz zatrzymywania się (znak B-36) będzie obowiązywał również na ulicach: Lipskiej (od bocznej jezdni al. J. Waszyngtona do ul. Finlandzkiej), Berezyńskiej (od wysokości ul. Elsterskiej do ul. Finlandzkiej), Obrońców (od ul. Poselskiej do ul. Królowej Aldony), Zwycięzców (od ul. Saskiej do ul. Francuskiej oraz pomiędzy ulicami Poselską i Katowicką po stronie północnej), Szczuczyńskiej (od ul. Zakopiańskiej do ul. Paryskiej), Meksykańskiej (od ul. Wandy do ul. Paryskiej).

Autobusy linii 117, 138 i 146 pojadą trasami objazdowymi: 117 – od ronda Waszyngtona – al. Waszyngtona (jezdnia boczna) – Saska – Egipska i dalej swoją trasą, 138 – od ronda Waszyngtona - al. Waszyngtona (jezdnia boczna) – Saska – Zwycięzców i dalej swoją trasą, 146 – od ronda Waszyngtona – al. Waszyngtona (jezdnia boczna) – Saska – Zwycięzców – Wał Miedzeszyński i dalej swoją trasą.

W sobotę, 26 maja w godz. 19.00 – 23.00 ulicami Warszawy przejadą rolkarze NightSkating Warszawa. Uczestnicy tradycyjnie zbiorą się przed pomnikiem Mikołaja Kopernika na Krakowskim Przedmieściu. Tym razem wyjątkowo odbędą się jednak dwa przejazdy. Najpierw o godz. 19.00 wystartują uczestnicy Nightskating dla dzieci. Trasa ich przejazdu będzie prowadziła ulicami: Krakowskie Przedmieście – gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza – pl. marsz. J. Piłsudskiego (pod prąd) – Królewska – Marszałkowska – Al. Jerozolimskie – Emilii Plater – Świętokrzyska – Prosta – Towarowa – al. „Solidarności" – al. Jana Pawła II – Grzybowska – Królewska – pl. marsz. J. Piłsudskiego – gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza – Krakowskie Przedmieście przed pomnik Mikołaja Kopernika.

O godz. 21.00 wystartują starsi uczestnicy NightSkating Extra i przejdą ulicami: Krakowskie Przedmieście – gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza – pl. marsz. J. Piłsudskiego (pod prąd) – Królewska – Marszałkowska – al. „Solidarności" – al. Jana Pawła II – ks. J. Popiełuszki – J. Słowackiego – S. Żeromskiego – al. W. Reymonta – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – M. Kasprzaka – al. Prymasa Tysiąclecia – Al. Jerozolimskie – J.U. Niemcewicza – Grójecka – Al. Jerozolimskie – Marszałkowska – Królewska – pl. marsz. J. Piłsudskiego – gen. M. Tokarzewskiego -Karaszewicza – Krakowskie Przedmieście.

