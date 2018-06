Zagraj w szachy nad Wisłą

Na bulwarach wiślanych powstał kącik dla szachistów.

– Jak powszechnie wiadomo Jan Karski był wielkim miłośnikiem królewskiej gry. Dlatego też właśnie na bulwarze jego imienia przygotowaliśmy dla warszawiaków niewielki szachowy zakątek. Celem naszego projektu jest zaproponowanie warszawiakom i gościom odwiedzającym stolicę, twórczej rozrywki na bulwarach, którą jest właśnie gra w szachy – mówił Włodzimierz Paszyński, wiceprezydent Warszawy.

Zakątek szachowy powstał w północnej części bulwaru Jana Karskiego, na palcu przed punktem informacji turystycznej. Tworzą go trzy kamienne stoliki szachowe – pole gry zostało wyryte w górnej części głazów – ale miejsc dla szachistów będzie znacznie więcej.

– We współpracy z Zarządem Zieleni i obsługującą punkt informacji turystycznej Green Caffè Nero przygotowaliśmy dla warszawiaków i gości odwiedzających bulwar ofertę wypożyczania szachów, ale też stolików, krzeseł i puf. Jednorazowo partię będzie mogło rozgrywać nawet dziesięć par – zapewniał Mirosław Sielatycki, zastępca dyrektora Biura Edukacji Urzędu Warszawy. – Prowadzimy również rozmowy z Polskim Związkiem Szachowym. Chcemy organizować tutaj cykliczne turnieje, konkursy i zabawy szachowe. Wspierać będzie nas również Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego – dodał.

Zestawy szachowe oraz meble będą udostępniane gościom bezpłatnie w godzinach pracy informacji turystycznej, a więc od poniedziałku do czwartku w godz. 11-19 oraz od piątku do niedzieli w godz. 11-21. Wypożyczanie sprzętu będzie możliwe do 30 września.

"Wars i Sawa grają w szachy" to autorski, warszawski program nauki gry w szachy dla uczniów szkół podstawowych. To największe edukacyjne przedsięwzięcie szachowe w kraju. Obecnie program realizowany jest w 133 szkołach podstawowych w stolicy, czyli niemal w 60 proc. wszystkich miejskich podstawówek.

– Szachy są doskonałym narzędziem edukacyjnym, które rozwija różne umiejętności – podkreślił Krzysztof Góra, wiceprezes Polskiego Związku Szachowego ds. Sportu Powszechnego.

Projekt „Wars i Sawa grają w szachy" obejmuje jedną godzinę nauki gry w szachy tygodniowo, w dwuletnim cyklu. Zajęcia prowadzone są przez odpowiednio przeszkolonego nauczyciela, a cały program skierowany jest do najmłodszych uczniów klas I-III.

Według danych na rok szkolny 2017/2018 programem „Wars i Sawa grają w szachy" obejmowanych jest rokrocznie ponad sześć tysięcy uczniów warszawskich podstawówek.

zw.com.pl