Strefy kibica będą pękać w szwach

Wspólne dopingowanie zyskuje na popularności, dlatego w centrach miast, ośrodkach sportu i rekreacji, pubach czy kawiarnianych ogródkach powstają strefy kibica.

autor: Marian Zubrzycki źródło: Fotorzepa ≥Doping podczas meczu fazy grupowej Euro 2016 Polska – Irlandia Północna w strefie kibica w Łodzi oraz cztery lata wcześniej w Warszawie (mecz Włochy – Niemcy) +zobacz więcej

Od połowy czerwca przez miesiąc fanów piłki nożnej czeka prawdziwa uczta – odbywający się w Rosji mundial, a w jego ramach seria pasjonujących meczów. Wiele miast zadbało o to, żeby zmagania – w tym głównie naszej narodowej reprezentacji – można było oglądać wspólnie, i stworzyło w tym celu specjalne strefy kibica. Jedne olbrzymie, mogące pomieścić kilkadziesiąt tysięcy fanów piłki, inne bardziej kameralne. We wszystkich – jak zapewniają organizatorzy – entuzjastów futbolu czeka niezapomniane, wspólne biało-czerwone kibicowanie.

Cztery telebimy na Narodowym

W wielu punktach miast już zamontowano ogromne telebimy, krzesełka i wszystko, co potrzebne do komfortowego oglądania rozgrywek. Aby móc transmitować mecze, organizatorzy musieli się wcześniej postarać o licencję z Telewizji Polskiej. I tłumnie po nie ruszyli.

Do 6 czerwca TVP przyjęła ponad 1800 zgłoszeń stref kibica z całej Polski – podaje nam TVP. – Tak duża liczba zgłoszeń może świadczyć o rosnącym zainteresowaniu kibicowaniem narodowej reprezentacji. Mamy także sporo głosów, że oferta TVP w tym zakresie jest po prostu dobrze przygotowana i dostosowana do potrzeb rynkowych – mówi Łukasz Naczas z Biura Handlu i Współpracy Międzynarodowej TVP, odpowiedzialny za projekt „Strefy kibica z TVP". – Zgłosiło się blisko pół tysiąca samorządów i instytucji publicznych. Reszta to podmioty komercyjne, w tym bary, puby czy restauracje – dodaje.

Imponującą, największą w kraju, będzie Narodowa Strefa Kibica na PGE Narodowym. Dzięki czterem telebimom (16 x 9 m każdy), które staną na płycie stadionu, 19 czerwca będzie można kibicować polskiej drużynie, która tego dnia zagra swój pierwszy mecz – z Senegalem.

– Największa w Polsce Narodowa Strefa Kibica w Domu Polskiej Reprezentacji połączy Polaków i stanie się na jeden dzień prawdziwym centrum polskiej piłki nożnej. Nawet 70 tys. Polaków wspólnie odśpiewa hymn narodowy i będzie dopingowało podopiecznych Adama Nawałki. Pragnę zapewnić, że dostarczymy kibicom niezapomnianych emocji – podkreśla Alicja Omięcka, prezes PGE Narodowego.

Koszt standardowych biletów na płytę i trybuny wynosi od 10 zł do 30 zł (dzieci do sześciu lat wejdą bezpłatnie). Więcej kosztują loże VIP (od 369 zł netto za osobę).

W koronie areny czekać będą liczne atrakcje, występy muzyczne i animacje.

Projekt dopięty na ostatni guzik

Również większość stolic regionów zadbało o to, by fani piłki mogli razem dopingować naszą drużynę.

– Po ogromnym sukcesie strefy kibica, która na piłkarskie mistrzostwa Europy w 2016 r. powstała przy Aqua Lublin, było dla nas oczywiste, że zorganizujemy podobną strefę na tegoroczne mistrzostwa świata – mówi Miłosz Bednarczyk, rzecznik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lublinie.

W mieście strefa kibica powstanie obok stadionu Arena Lublin (ekran zostanie ulokowany od strony ul. Muzycznej). – Odległość od centrum i dojazd jest równie dobry jak w przypadku Aqua Lublin, a powierzchnia terenu jest znacznie większa. Dzięki temu stworzymy większą strefę niż poprzednio. To ważne, bo dwa lata temu, zwłaszcza na meczach reprezentacji Polski, strefa pękała w szwach – podkreśla Bednarczyk.

Dwa lata temu sama strefa kibica (bez miasteczka towarzyszącego) mieściła ok. tysiąca osób, teraz będzie mogło w niej przebywać 3 tys. Obok powstanie miasteczko towarzyszące z gastronomią.

Lubelska strefa będzie czynna przez cały mundial. – Chcemy w niej pokazać wszystkie mecze mistrzostw na telebimie o powierzchni 28 mkw. (8 x 3,5 m), co zagwarantuje odpowiednią jakość transmisji i komfort oglądania – zaznacza Miłosz Bednarczyk.

Projekt jest dopięty na ostatni guzik, miasto czeka tylko na licencję od TVP, która sukcesywnie rozpatruje wnioski i potwierdza, że w związku z wydłużeniem procesu zgłoszeniowego niektóre formalności będą finalizowane już w czasie mundialu – lista (na stronie www.licencje.tvp.pl) będzie na bieżąco uzupełniana.

Bednarczyk podkreśla, że w Lublinie strefa kibica powstała dzięki partnerom: zarządowi województwa i Coca-Coli.

Mecze i Lato na Targach

Z rozmachem do przygotowań w związku z piłkarskimi zmaganiami podszedł Poznań – tu strefę kibica urządzono na placu Marka Międzynarodowych Targów Poznańskich. Pomieści 7 tys. osób, będzie otwarta przez cały mundial, a wejście będzie bezpłatne.

– Kibice będą mogli obejrzeć wszystkie mecze mistrzostw, ponieważ strefa będzie czynna w godzinach ich rozgrywania. Jeśli mecze się nałożą w tym samym czasie, kibice w naszych kanałach social media zdecydują, który pojedynek ma być pokazywany – mówi Karolina Nawrot z centrum prasowego Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Piłkarskie potyczki będą wyświetlane na gigantycznym telebimie o powierzchni 112 mkw. To największy ekran w historii Poznania. Oprócz meczów, kibiców, i ich rodziny czeka mnóstwo atrakcji, bo w tym roku strefie kibica ma towarzyszyć czynne codziennie, przez całe wakacje – Lato na Targach. – To projekt Międzynarodowych Targów Poznańskich, który wespół z partnerami z powodzeniem realizujemy od 2012 r. Akcja promuje aktywne formy spędzania czasu. W ubiegłym roku Lato odwiedziło 18 tys. osób – zaznacza Karolina Nawrot.

Targowe Lato jest adresowane do mieszkańców Poznania i Wielkopolski, którzy z pewnością znajdą dla siebie mnóstwo propozycji – co ważne – wszystko będzie bezpłatne.

Na fanów aktywnego wypoczynku czeka boisko do siatkówki plażowej i gry w piłkę nożną z nawierzchnią ze sztucznej trawy i wypożyczalnia sprzętu sportowo-rekreacyjnego. Przewidziano miejsce do jazdy na rolkach, strefę tenisa stołowego. Z kolei w strefie sportu Decathlon będzie można pograć w koszykówkę, badmintona albo hulajnogą przemierzyć tor przeszkód.

Z kolei kino plenerowe na ogromnym ekranie LED przygotowało bogaty repertuar filmów sportowych. – Będą to filmy fabularne, w tym „Zapaśnik", „Strategia mistrza" czy „Boisko bezdomnych" – wylicza Karolina Nawrot.

Będzie można także poleniuchować w strefie odpoczynku – z poduchami i hamakami. Albo na plaży, gdzie do dyspozycji będą leżaki i kurtyna wodna.

Nie zapomniano o najmłodszych – na nich czeka plac zabaw, piaskownica, gry i mnóstwo zabaw i gier. Ponadto spotkania z bajkowymi bohaterami, zajęcia majsterkowania, eksperymenty i rękodzieło dla początkujących. Zajęcia poprowadzą profesjonalni animatorzy.

W planie są także warsztaty rolkowe z rollrunnersami (rolki można pożyczyć bezpłatnie). – Są to zajęcia z trenerami, podczas których pokazują oni, jak doskonalić technikę jazdy, uczą hamowania, skręcania, skoków – wylicza Nawrot.

Wyścigi smoczych łodzi

W swojej strefie kibica – w parku Na Wyspie otoczonym rzeką Gwdą, będą również dopingować piłkarzy mieszkańcy Piły. – Od 14 czerwca, czyli od początku aż po zakończenie mistrzostw, będziemy transmitowali wszystkie spotkania, na telebimie, mającym 50 mkw. powierzchni. To nowy nabytek, uznaliśmy, że lepiej kupić telebim, niż go wynająć – mówi Dariusz Kubicki, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile.

Wśród imprez towarzyszących warto wymienić trwający trzy dni (15–17 czerwca) Festiwal Smaków. – Obecnie foodtruckowanie staje się popularne. Kibice będą więc mogli raczyć się różnego rodzaju jadłem, od hamburgerów po dania orientalne – zaznacza dyr. Kubicki.

Z kolei 16 czerwca widzów czeka inna gratka – po raz szósty odbędą się regaty smoczych łodzi – barwna impreza organizowana na tej samej wyspie, tylko z innej strony.

W smoczej łodzi mieście się 20 zawodników plus sternik. Załoga popłynie Gwdą pod prąd, bo z prądem byłoby to za szybkie i niebezpieczne. Rzeką puszczane są dwie łodzie jednorazowo, a w zawodach bierze udział ich osiem.

– To bardzo widowiskowa impreza, zwycięzca zdobywa nagrodę finansową i puchar – tłumaczy Dariusz Kubicki.

Strefa kibica będzie działać cały dzień, od kiedy ruszy studio piłkarskie w TVP, aż do zakończenia. Wstęp – bezpłatny.

Od Gdańska po Gliwice

Na fanów biało-czerwonych czeka również strefa kibica w Arenie Gliwice (przy ul. Akademickiej 50).

– Wielkie emocje i wspólne kibicowanie reprezentacji Polski w dniach 19, 24 i 28 czerwca zagwarantuje – oprócz zapewne świetnej gry naszego zespołu – ponad 140-metrowy telebim. Do dyspozycji kibiców będą krzesełka w sektorach ponad połowy Areny – mówi Marcin Gawron ze spółki Arena Operator. – Oprócz normalnych sektorów, przygotowujemy także ofertę premium dla kibiców chcących oglądać mecze z poziomu lóż tego nowo otwartego, nowoczesnego obiektu – zapowiada.

Maksymalnie naszych piłkarzy będzie mogło dopingować ok. 7–8 tys. osób. Bilety wstępu do strefy są po 10 zł.

Strefa kibica będzie otwarta na godzinę przed rozpoczęciem meczu, a w niedzielę na dwie godziny wcześniej (więcej informacji na stronie www.arenagliwice.com).

– Podczas meczów zapewniamy dodatkowe atrakcje, w tym oprawę, prowadzącego konferansjera, konkursy i animacje. Wszystko to przy dźwiękach piosenek i melodii bliskich sercom kibiców reprezentacji narodowych – zaznacza Marcin Gawron, dodając, że wszyscy obecni w Arenie będą mogli, rzecz jasna, również coś przekąsić i zaspokoić pragnienie.

– Gramy z naszymi aż do wielkiego finału, dlatego strefa kibica będzie działała aż do ostatniego meczu naszej reprezentacji w trakcie mistrzostw świata 2018 – mówi Gawron. Jak tłumaczy, w niedzielę 24 czerwca mecz Polska – Kolumbia rozpoczyna się o godz. 20, ale już od godzin przedpołudniowych będzie zorganizowany piknik rodzinny na terenach zewnętrznych Areny, z atrakcjami i zabawami dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Z kolei w Gdańsku strefa kibica powstanie na Targu Węglowym, pomieści jednorazowo do 5 tys. osób.

– Zostanie wyposażona w ogromny telebim i system nagłośnienia. Będzie również dysponować strefą gastronomiczną. Zapewnimy specjalne miejsca dla osób niepełnosprawnych – mówi Olimpia Schneider z Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Zaplanowana jest emisja wszystkich grupowych meczów reprezentacji Polski oraz spotkania Anglia – Belgia. Jeżeli Polska awansuje z grupy, to w strefie będzie można zobaczyć też kolejne mecze z jej udziałem.

W dni niemeczowe, w obszarze strefy kibica odbędą się wydarzenia towarzyszące, w tym charytatywny turniej piłkarski zorganizowany przez Gdańską Organizację Turystyczną w ramach cyklicznej akcji CSR pod hasłem „GOTowi do Pomocy!". Natomiast pomiędzy transmisjami meczów na Targ Węglowy zawita tzw. onkobus – będzie więc można bezpłatnie się przebadać.

W Białymstoku strefa kibica – na placu przed Teatrem Dramatycznym – zacznie działać już 12 czerwca, kiedy polska reprezentacja zagra mecz z Litwą, który będzie ostatnim sprawdzianem przed mistrzostwami świata.

– Zostanie ustawiony telebim oraz namiot na wypadek niepogody. Obok strefy kibica planowana jest przestrzeń dla food trucków i stoisk gastronomicznych, odwiedzający będą mogli skosztować np. kuchni regionalnej. Kiedy nie będzie meczów, będą wyświetlane filmy dla dzieci – mówi Anna Kowalska z Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

W Rzeszowie 24 czerwca na Rynku stanie telebim, na którym będzie transmitowany mecz Polska – Kolumbia. – Z kolei od 21 do 24 czerwca potrwa tu festiwal Europejski Stadion Kultury – zaznacza Agnieszka Siwak-Krzywonos z Urzędu Miasta Rzeszowa.

Strefy kibica będzie miało również wiele innych miast w kraju. Organizują je również właściciele i zarządcy pubów, kawiarni i innych prywatnych lokali.

Samorządowcy na boisko

W woj. kujawsko-pomorskim strefy kibica będą miały takie miasta jak Toruń, Bydgoszcz, Inowrocław, Włocławek, Świecie, Lipno i Brodnica. Ale swoje umiejętności gry w piłkę sprawdzą też samorządowcy.

– W ramach imprez towarzyszących organizujemy mistrzostwa świata samorządowców naszego województwa w piłce nożnej. Turniej odbędzie się 15 czerwca w Mogilnie – mówi Beata Krzemińska, rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. – W praktyce drużyny złożone z pracowników samorządowych wylosują nazwę reprezentacji – uczestnika mundialu w Rosji. Np. „Urząd Miasta Mogilno – Polska" i pod takim szyldem będą grać w turnieju – zaznacza Beata Krzemińska.

Tymczasem w Krakowie – gdzie także powstanie strefa kibica – władze miasta zapytały mieszkańców o to, które zwierzę z tutejszego zoo powinno typować wyniki na mundialu. Ma to być godny następca ośmiornicy o imieniu Paul, która przewidywała wyniki meczów reprezentacji Niemiec w mistrzostwach Europy w 2008 r. oraz na mundialu dwa lata później – pomyliła się zaledwie dwa razy. W wyborach startuje między innymi Denar – żyrafa Rothschilda, Mia – pingwinica Humboldta oraz słonica azjatycka Citta. ©℗

"Rzeczpospolita"