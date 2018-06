Sportowcy na ulicach miasta

W sobotę i niedzielę na warszawskich ulicach odbędą się dwie imprezy biegowe, a także jedna kolarska.

W sobotę, 16 czerwca, na głównej arterii Ursynowa zagości 12. Bieg Ursynowa. Jego uczestnicy o godz. 10 wystartują ze skrzyżowania al. Komisji Edukacji Narodowej i ul. I. Gandhi. Organizacja biegu wymusza zamknięcie dla samochodów jezdni al. Komisji Edukacji Narodowej w kierunku Lasu Kabackiego, na odcinku od ul. I. Gandhi do ul. F. Płaskowickiej oraz ul. I. Gandhi do ul. Dereniowej. Zmiany będą obowiązywać w godz. 7.45-11.45.

Ruch na obydwu jezdniach al. Komisji Edukacji Narodowej od skrzyżowania z ulicami W. Surowieckiego i B. Bartoka zostanie wstrzymany ok. godz. 9.40. Ponowne przywrócenie ruchu nastąpi ok. godz. 11.00. W czasie imprezy zamknięty będzie parking przy Urzędzie Dzielnicy, a swoje trasy zmienią autobusy linii: 136, 148, 179, 185, 192, 193, 195, 209, 239, 503 i 737.

Również w sobotę w godz. 12.00- 15.00 w Śródmieściu przejdzie marsz Pieszej Masy Krytycznej. Jej uczestnicy wyruszą z ronda gen. Ch. de Gaulle'a i przejdą ulicami: Nowy Świat – pl. Trzech Krzyży – Mokotowska – Wilcza – Krucza – Piękna na pl. Konstytucji. W przypadku braku możliwości przejazdu samochody i autobusy będą kierowane na najbliższe trasy objazdowe.

Tego samego dnia, o godz. 13.00, rozpocznie się Piknik Wesoła 2018. Przez cały dzień będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela na ulicach W. Raczkiewicza (od ul. Mazowieckiej do ul. Wawerskiej) i Szkolnej (od ul. Mazowieckiej do Hipodromu). Ponadto, ul. Szkolna będzie zamknięta dla ruchu.

W niedzielę, 17 czerwca, od godz. 11.00 na ul. Puławskiej można spodziewać się kolarzy ścigających się w II Mokotowskim Kryterium Kolarskim o Puchar Burmistrza Mokotowa. Zawody zorganizowano z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Kolarskie miasteczko, start i meta zostaną zlokalizowane na ul. Broniwoja. Przez cały dzień będzie na niej obowiązywał zakaz zatrzymywania się wraz z tabliczką informującą o możliwości odholowania pojazdu na koszt właściciela. Zawodnicy pojadą ulicami: Broniwoja – Wielicka – Ksawerów – Puławska. Wyłączona z ruchu samochodów będzie jezdnia w kierunku Ursynowa na odcinku od ul. J.P. Woronicza do al. Wilanowskiej.

Nieco później, bo o godz. 14.00 na błoniach PGE Narodowego wystartuje The Color Run. Zawodnicy tego biegu okrążą stadion, biegnąc m.in. ulicami Zamoście i Wybrzeże Szczecińskie. Zamknięte dla samochodów będą: wschodnia jezdnia ul. Wybrzeże Szczecińskie na odcinku od ul. R. Siwca do ul. Zamoście (ruch w obydwu kierunkach będzie odbywał się na drugiej jezdni), R. Siwca, Sokola i jezdnia ul. Zamoście w kierunku Starej Pragi (od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Sokolej). Zamknięte będą również chodniki i drogi dla rowerów na łącznicy z al. J. Poniatowskiego na ul. Wybrzeże Szczecińskie, wzdłuż południowej jezdni ul. Zamoście oraz chodnik wzdłuż ul. Wybrzeże Szczecińskie po stronie PGE Narodowego i wzdłuż al. Zielenieckiej. Swoje trasy zmienią autobusy linii: 125, 146, 147 i 202.

