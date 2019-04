Maratończycy na ulicach Warszawy

Z powodu maratonu w stolicy można się spodziewać poważnych utrudnień komunikacyjnych.

Maratończycy wyruszą na warszawskie ulice w niedzielę. Na potrzeby organizacji miasteczka biegowego zamknięty został już parking na błoniach PGE Narodowego.

W godz. 6.30-16.00 zamknięte będą obie jezdnie ul. Wybrzeże Szczecińskie od mostu Świętokrzyskiego do mostu Poniatowskiego. Na tej ulicy, na wysokości PGE Narodowego, zlokalizowany będzie start biegu. Tradycyjnie sportowcy wyruszą na trasę o godz. 9.00.

Po starcie maratończycy pobiegną w stronę Grochowa, najpierw jezdnią łączącą ul. Wybrzeże Szczecińskie z al. ks. J. Poniatowskiego (most J. Poniatowskiego będzie wyłączony zamknięty w godz. 8.30-10.00), przez rondo J. Waszyngtona (al. Zieleniecka będzie zamknięta już od ul. Targowej) i dalej al. J. Waszyngtona (ulica będzie zamknięta w godz. 8.30-10.00, w tym czasie wyjazd z ul. Saskiej będzie możliwy tylko w prawo na boczną jezdnię). Z al. J. Waszyngtona skręcą w ul. Kinową i ulicami Zbaraską i Międzyborską wrócą na al. J. Waszyngtona, którą pobiegną do ul. Wał Miedzeszyński. Dalej trasa poprowadzi ulicami: Wał Miedzeszyński, Zwycięzców (zamknięta w godz. 8.30-10.30, w tym czasie nie będzie można przejechać ciągiem ulic Francuska-Paryska, ale możliwy będzie skręt z ul. Zwycięzców w Saską w kierunku al. J. Waszyngtona), Saską, Egipską, gen. T. Bora-Komorowskiego (wyłączona z ruchu w godz. 8.30-11.00; zamknięte będą również zjazdy z al. Stanów Zjednoczonych w ul. Saską). Dalej biegacze skręcą w ul. gen. A.E. Fieldorfa „Nila" (jadący ul. gen. T. Bora-Komorowskiego od mostu Siekierkowskiego będą musieli skręcić w kierunku Ostrobramskiej, natomiast z ul. J. Meissnera możliwy będzie skręt w prawo w kierunku Wału Miedzeszyńskiego i tu kierowcy będą musieli skręcić w prawo w kierunku mostu Łazienkowskiego). Dalej maratończycy pobiegną zachodnimi jezdniami (prowadzącymi w kierunku Wawra) ulic Wał Miedzeszyński i Wybrzeże Szczecińskie (będą zamknięte w godz. 8.30-11.30; ruch zostanie wstrzymany na wysokości mostu Siekierkowskiego, ale utrzymany będzie wyjazd z ulic Afrykańskiej i Wersalskiej w prawo; zamknięte będą natomiast zjazdy z mostu Łazienkowskiego i al. Stanów Zjednoczonych na Wał Miedzeszyński w kierunku Wawra i Pragi).

Maratończycy dostaną się na drugą stronę Wisły mostem Świętokrzyskim (przeprawa będzie zamknięta w godz. 8.30-15.30) i dalej pobiegną ulicami: Tamka (zamknięta w godz. 8.30-14.30), L. Kruczkowskiego (zamknięta w godz. 8.30-12.00), Rozbrat, Myśliwiecką (zamknięte w godz. 9.00-12.00), al. T. Hoopfera, Myśliwiecką, Górnośląską, Piękną (zamknięte w godz. 9.30 – 12.30). Dalej trasa będzie prowadziła Al. Ujazdowskimi (zamknięte w godz. 9.30-12.30) do pl. Na Rozdrożu, al. J.Ch. Szucha na pl. Unii Lubelskiej (utrzymany będzie wyjazd z ulic Polnej i T. Boya-Żeleńskiego na ul. Puławską oraz wyjazd z ul. Klonowej na ul. Bagatela).

Z pl. Unii Lubelskiej trasa biegu będzie prowadziła wschodnią jezdnią (prowadzącą w kierunku centrum) ul. Puławskiej (zamknięta w godz. 9.30-13.00; na odcinku od ul. W. Żywnego do ul. Goworka dla kierowców czynny będzie jeden pas, na odcinku od ul. Bukowińskiej zamknięta będzie cała szerokość jezdni prowadzącej w kierunku centrum). Dalej maratończycy pobiegną ul. L. Idzikowskiego oraz ulicami Jana III Sobieskiego i Belwederską (w godz. 9.30-13.30 zamknięte będą jezdnie w kierunku centrum od al. W. Witosa; na odcinku od. ul. L. van Beethovena do Chełmskiej dostępny dla kierowców będzie jeden pas ruchu). Następnie biegacze skręcą w ul. J. Gagarina (w godz. 10.00-14.00 zamknięta będzie jezdnia w kierunku centrum od ul. Sieleckiej).

Omijając Łazienki Królewskie ulicami Podchorążych i A. Suligowskiego uczestnicy zmagań pobiegną zachodnią jezdnią (prowadzącymi w kierunku Wilanowa) ciągu ulic Czerniakowska – Solec – Wioślarska (dla kierowców dostępne będą dwa pasy w stronę Wilanowa, biegacze zajmą skrajny prawy pas, dlatego nie będzie można wyjechać na Wisłostradę z ulic: 29 Listopada, Szwoleżerów, Łazienkowskiej, Górnośląskiej, Wilanowskiej, Ludnej; nie będzie również możliwości zjazdu z mostu Łazienkowskiego i Trasy Łazienkowskiej na ul. Czerniakowską, w kierunku Wilanowa). Dalszy ciąg trasy będzie przebiegał ul. Wybrzeże Kościuszkowskie i ulicami: Tamka, M. Kopernika, Świętokrzyską (zamknięta od pl. Powstańców Warszawy w godz. 8.30-14.30), Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, Miodową, pl. Krasińskich, Bonifraterską, Konwiktorską i Zakroczymską (zamknięte w godz. 8.30-15.00). Tu dobiegając do ulicy R. Krajewskiego uczestnicy zawodów skręcą w ul. Wybrzeże Gdańskie (dla kierowców dostępne będą dwa pasy w stronę Wilanowa, biegacze zajmą skrajny prawy pas, dlatego nie będzie można wyjechać na Wisłostradę z ulic: Wenedów, R. Sanguszki, Boleść, Nowy Zjazd i Karowej).

Kontynuując bieg ul. Wybrzeże Kościuszkowskie wzdłuż Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego i Centrum Nauki Kopernik maratończycy skierują się ponownie na most Świętokrzyski. Dalej pobiegną ul. Wybrzeże Szczecińskie, a przed mostem J. Poniatowskiego skręcą na jezdnię prowadzącą wzdłuż PGE Narodowego i obiegną stadion od strony al. Zielenieckiej aż do mety.

Orlen Warsaw Marathon towarzyszył będzie bieg Oshee 10 km, którego uczestnicy również wystartują spod PGE Narodowego o godz. 9.00. Trasa prowadzić będzie ulicami: Wybrzeże Szczecińskie, most Świętokrzyski, Tamka, M. Kopernika, Świętokrzyska, Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, Miodowa, pl. Krasińskich, Bonifraterska, Konwiktorska, R. Sanguszki, Wybrzeże Gdańskie, Wybrzeże Kościuszkowskie, Karowa, Wybrzeże Kościuszkowskie, most Świętokrzyski, Wybrzeże Szczecińskie i dalej ulicą wzdłuż PGE Narodowego. Ulice na tej trasie będą zamknięte dla samochodów w godz. 9.00-11.00.

Już w sobotę, 13 kwietnia, w związku z przygotowaniami zaplecza technicznego imprezy i organizacją Charytatywnego Marszobiegu, autobusy linii 102 jadą ulicami Dobra – Solec – Ludna – Wioślarska – most J. Poniatowskiego i dalej swoją trasą. Autobusy linii 125 i 202 w kierunku Metro Stadion Narodowy jadą ulicami J. Zamoyskiego – Jagiellońska – ks. I. Kłopotowskiego – Wybrzeże Szczecińskie – Zamoście – Sokola. Linie 146 i 147 kursuje al. Zieleniecką.

W niedzielę, 14 kwietnia, swoje trasy czasowo zmienią autobusy linii: 102, 105, 107, 108, 111, 116, 117, 118, 119, 123, 125, 127, 128, 130, 131, 138, 141, 146, 147, 158, 159, 162, 166, 167, 168, 171, 172, 175, 178, 180, 185, 187, 195, 202, 213, 218, 219, 222, 227, 501, 503, 504, 507, 509, 517, 518, 519, 521, 522. Autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego będą kierowane na najbliższe objazd dostępne w miarę przemieszczania się biegaczy.

Od ok. godz. 8.45 do ok. godz. 10.15 wstrzymany zostanie ruch tramwajów przez most J. Poniatowskiego. W tym czasie tramwaje linii 7, 22 i 25 pojadą objazdem ul. Targową, al. „Solidarności" i mostem Śląsko-Dąbrowskim. Po stronie praskiej tramwaje linii 9 i 24 pojadą ulicami Targową i Ratuszową do pętli Ratuszowa-ZOO. Po stronie zachodniej linia 9 pojedzie ulicami Towarową i Wolską do pętli Cm. Wolski, a 24 będzie kończyła kursowanie na pl. G. Narutowicza.

zw.com.pl