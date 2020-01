Inwestorzy podbili Stadion Narodowy

W Warszawie odbyło się I Forum Finansów i Inwestycji organizowane przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Swoje pięć minut podczas imprezy miała redakcja „Parkietu".

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych przyzwyczaiło rynek do cyklicznych spotkań inwestorów, które zazwyczaj w czerwcu odbywają się w górskiej scenerii. Tym razem jednak SII zawitało do Warszawy, gdzie na Stadionie Narodowym zorganizowało pierwszą edycję Forum Finansów i Inwestycji. Patrząc na zainteresowanie, można zaryzykować stwierdzenie, że raczej nie była to ostatnia odsłona tego wydarzenia. Na forum zapisało się około 5 tys. osób. Patronem medialnym imprezy była „Rzeczpospolita".

Podczas imprezy poruszano zarówno tematy giełdowe, ale nie tylko. Mowa była także o nieruchomościach, crowdfundingu czy też oszczędzaniu na emeryturę. Zaprezentowane zostały także wyniki 17. ogólnopolskiego badania inwestorów. Nie mogło w nim zabraknąć pytania chociażby o stosunek do programu PPK. Z badania wynika, że jedynie 34,5 proc. inwestorów zamierza wziąć udział w programie. W poprzednim badaniu odsetek ten wynosił 42,6 proc.

– Dużą bolączką naszego rynku kapitałowego i gospodarki jest brak długoterminowych oszczędności społeczeństwa. Program PPK ma to zmienić. Poza tym PPK to naprawdę atrakcyjny program, a polska gospodarka potrzebuje zmiany w sposobie jej finansowania i przesunięcia kapitału z depozytów na rynek kapitałowy – przekonywał Paweł Borys, prezes PFR.

Maciej Trybuchowski, prezes KDPW, podkreślał z kolei, że obecnie jest idealny moment do budowania oszczędności. – W lata 90. wchodziliśmy prawie bez oszczędności. Dopiero w ostatnich latach widzimy, że te oszczędności są budowane. Obecnie, przy dobrej koniunkturze, rosnącej zamożności społeczeństwa, mamy dobry moment, aby o tym na poważnie pomyśleć – wskazywał.

– Mamy dobry czas dla rynku kapitałowego. Jest program PPK, PPE, czekają nas zmiany w OFE. Polska dzięki temu będzie posiadała największe grono długoterminowych inwestorów. To z kolei też powinno przyciągnąć na rynek nowe spółki – mówił Borys.

Tradycyjnie w badaniu inwestorów przeprowadzonym przez SII nie zabrakło pytania o najważniejsze źródła informacji. Wśród gazet najczęściej wybieranym tytułem przez inwestorów indywidualnych jest Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet". Coraz mocniejszą pozycję ma Parkiet TV, który przegrywa tylko z TVN 24 Biznes i Świat oraz TVN.

