Taksówkarze dla powstańców

Warszawska korporacja taksówkowa przekazała 100 przedpłaconych kart na przejazdy Związkowi Powstańców Warszawskich.

W 72. rocznicę Powstania Warszawskiego taksówkarz Sawa Taxi woził powstańców za darmo. Teraz jego korporacja przekazała 100 przedpłaconych kart na przejazdy Związkowi Powstańców Warszawskich.

– Chodzi o wyraz szacunku i wdzięczności tym, którzy bohatersko walczyli o naszą wolność, oraz o ludzki gest, który, mamy nadzieję, przyniesie realną pomoc – mówi w czasie spotkania z powstańcami Maciej Dominiak, członek Zarządu Sawa Taxi.

– To miły prezent i wielkie ułatwienie dla naszych członków – odpowiada dr Halina Jędrzejewska, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Powstańców Warszawskich (ZPW).

Uroczyste przekazanie 100 przedpłaconych kart na przejazdy o łącznej wartości 10 000 zł miało miejsce w siedzibie Związku. Członkowie ZPW nie kryli wzruszenia. – Kiedy zadzwoniono do nas z informacją, że otrzymamy karty na bezpłatne przejazdy, byliśmy bardzo zaskoczeni. Jesteśmy wdzięczni, nie spodziewaliśmy się takiego prezentu. To budujące, że po tylu latach Warszawa wciąż o nas pamięta i że nie są to tylko słowa, a żywe gesty – podkreśla ppłk Zbigniew Galperyn, wiceprezes Zarządu Głównego ZPW.

Taksówkarz Bartosz Mamiński, który za darmo przewoził uczestników Powstania Warszawskiego w rocznicę jego wybuchu, tak tłumaczył swoją decyzję: "To wydawało mi się naturalne. Ważne są gesty oddające cześć i chwałę bohaterom, takie jak minuta ciszy o godzinie 17, 1. sierpnia. Pomyślałem jednak, że w takim dniu najlepszym sposobem wyrażenia szacunku i wdzięczności powstańcom będzie konkretna pomoc".

