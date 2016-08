Czołgi na ulicach stolicy

W defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego weźmie udział blisko 1,5 tys. żołnierzy, 50 samolotów i śmigłowców i 150 sztuk sprzętu wojskowego.

autor: Arkadiusz Dwulatek źródło: Combat Camera +zobacz więcej

Uroczystość z okazji święta Wojska Polskiego w Al. Ujazdowskich z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy rozpocznie się w południe. Dokładnie o godz. 12.30 zacznie się część lotnicza defilady. Najpierw z północy na południe przelecą samoloty TS-11 Iskra, które będą za sobą ciągnęły smugi białego i czerwonego dymu.

Po nich zaprezentują się śmigłowce SW-4 Puszczyk, W-3 Sokół, Mi-8 i Mi-24. W dalszej kolejności na niebie pojawią się samoloty transportowe M-28 Bryza, C-130 Hercules i C-295M oraz szkolne PZL-130 Orlik. Na końcu polecą odrzutowe Su-22, MiG-29 i F-16. Odstępy pomiędzy poszczególnymi grupami statków powietrznych będzie wynosił kilkadziesiąt sekund.

W pododdziałach pieszych Al. Ujazdowskimi przemaszeruje ponad tysiąc żołnierzy, 61 pocztów sztandarowych. Będzie też ok. 200 żołnierzy z zagranicy - z Chorwacji, Estonii, Kanady, Litwy, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. W szeregach Akademii Marynarki Wojennej będzie można zobaczyć podchorążych z Kataru (10) i Kuwejtu (15). Przemaszeruje też Szwadron Kawalerii WP – w sumie 28 koni.

Prócz żołnierzy defilować będą też dwa pododdziały utworzone w oparciu o organizacje pro obronnych oraz klasy mundurowe.

W Al. Ujazdowskich zaprezentują się także pojazdy - od najlżejszych motocykli i quadów po najcięższe czołgi i działa samobieżne. Będzie można zobaczyć m.in. samochody HMMWV, kołowe transportery opancerzone Rosomak, samobieżne armatohaubice Dana i Krab, wyrzutnie rakietowe Langusta oraz należące do Morskiej Jednostki Rakietowej, przeciwlotnicze zestawy rakietowe Osa, czołgi PT-91 Twardy i Leopard 2 w wersjach A4 i A5. Nowością tegorocznej defilady będą pojazdy z USA - czołgi Abrams i transportery opancerzone Bradley.

Ulicami stolicy przejadą też m.in. opancerzony samochód Skorpion, aparatownię obliczeniowo – analityczną skażeń Hermes, radiolokacyjny zestaw rozpoznania artyleryjskiego „Liwiec", wyrzutnia pocisków rakietowych – MLV ze składu Morskiej Jednostki Rakietowej, pojazd saperski Topola, trał mechaniczny zdalnie sterowany „Bożena" na przyczepie za samochodem Jelcz, amerykański wóz zabezpieczenia technicznego Hercules, transporter minowania narzutowego „Kroton".

Defiladę zamknie przemarsz grup rekonstrukcji historycznej ( w sumie 330 osób).

Bezpośrednio po defiladzie na terenie Parku Agrykola rozpocznie się Festyn Żołnierski, który potrwa do godz. 18.

Jego zasadniczą częścią będzie prezentacja kilkudziesięciu egzemplarzy współczesnych i historycznych pojazdów wojskowych, m.in.: czołgów (w tym najnowszych Leopardów 2A5 oraz amerykańskich Abramsów), transporterów opancerzonych (Rosomak i amerykański Bradley), sprzętu jednostek specjalnych i rozpoznawczych (MRAP, Toyota Hillux, quady, HMMWV), armatohaubic Dana, wyrzutni rakietowych Langusta, przeciwlotniczych rakietowych wozów bojowych Osa i samobieżnych zestawów przeciwlotniczych Biała, radarów, trałów, bezzałogowych statków powietrznych i samochodów rozpoznawczych.

Dla zwiedzających udostępnione zostanie również szpital polowy. Będzie można się posilić chlebem wypiekanym na miejscu w polowej piekarni i wojskową grochówką wydawaną z kuchni polowych.

W ramach pokazu dynamicznego zaprezentują się żołnierze 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. Na scenie z programem artystycznym wystąpią wojskowi artyści.

Ponadto na stoiskach będzie można obejrzeć najnowsze wyposażenie i uzbrojenie żołnierzy jednostek powietrznodesantowych, aeromobilnych, wojsk specjalnych, inżynieryjnych oraz Marynarki Wojennej.

Muzeum Wojska Polskiego otworzy swoje bramy dla gości, którzy będą mogli nieodpłatnie obejrzeć ekspozycję plenerową polskiej techniki wojskowej oraz stałe ekspozycje muzealne.

Z powodu defilady zamknięty będzie ruch pojazdów w centrum Warszawy. Od niedzieli 14 sierpnia od północy do poniedziałku, 15 sierpnia do godz. 24 wyłączone z parkowania będą ulice: Nowy Świat na odcinku od Ronda gen. de Gaull'a do pl. Trzech Krzyży; Al. Ujazdowskie na odcinku od pl. Trzech Krzyży do ul. Bagatela; Belwederska na odcinku od ul. J. Gagarina do ul. Dolnej; Klonowa na odcinku od ul. Chocimskiej do ul. Spacerowej; Myśliwiecka na odcinku od ul. Łazienkowskiej do ul. Szwoleżerów; Szwoleżerów na odcinku od ul. Myśliwieckiej do ul. 29 listopada; parking przy Centralnym Ośrodku Sportu „Torwar". Od godz. 21 w niedzielę do poniedziałku do godz. 16 wyłączone z ruchu będą ulice: pl. Trzech Krzyży, Al. Ujazdowskie na odcinku od pl. Trzech Krzyży do ul. Bagatela, Bagatela, Klonowa, Belwederska na odcinku od ul. Klonowej do ul. Dolnej. Z kolei od godz. 21 w niedzielę do poniedziałku do godz. 18 wyłączona z ruchu będzie zachodnia jezdnia ul. Jana III Sobieskiego (w kierunku Wilanowa).

W poniedziałek cały dzień zamknięte dla samochodów będą ulice: J. Gagarina na odcinku od ul. Belwederskiej do ul. Czerniakowskiej, Bagatela, Klonowa, Flory, Al. Jerozolimskie na odcinku od Ronda gen. Ch. de Gaull'a do przystanku autobusowego Muzeum Narodowe 01, Al. Jerozolimskie na odcinku od Ronda gen. Ch. de Gaull'a do ul. Brackiej, Żurawia na odcinku od ul Kruczej do pl. Trzech Krzyży, Książęca na odcinku od pl. Trzech Krzyży do budynku Giełdy Papierów Wartościowych, Mokotowska na odcinku od ul. Wilczej do ul. Hożej, Wilcza na odcinku od ul. Mokotowskiej do Al. Ujazdowskich, Wiejska na odcinku od ul. Bolesława Prusa do pl. Trzech Krzyży. W poniedziałek w godz. 12 –14 wstrzymany zostanie ruch na skrzyżowaniach ulic: Belwederskiej, J. Gagarina i Spacerowej oraz Pięknej z Alejami Ujazdowskimi.

Przypomnijmy. 15 sierpnia - rocznica zwycięskiej bitwy w wojnie 1920 roku - został ogłoszony świętem Wojska Polskiego w 1923 r. i pozostawał nim do roku 1947. W PRL dzień ten obchodzony był na pamiątkę bitwy pod Lenino. Dopiero od 1992 roku święto Wojska Polskiego ponownie jest obchodzone w połowie sierpnia.

rp.pl