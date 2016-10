Pieniądze dla potrzebujących

Ratusz ma pieniądze na bezpłatne kursy, staże i doradztwo zawodowe, porady prawne, pomoc w nauce dla dzieci.

Stołeczny ratusz otrzymał 3 mln zł ze środków unijnych na projekty skierowane do mieszkańców będących z różnych powodów w trudnej sytuacji życiowej. Zapisy jeszcze trwają. Z projektów może skorzystać łącznie 270 osób.

– Od dziesięciu lat pozyskujemy środki unijne między innymi właśnie na takie programy, dzięki którym może poprawić się sytuacja życiowa i zawodowa wielu osób. Co ważne, realizujemy je z partnerami społecznymi. Zachęcam mieszkańców do skorzystania z tych ofert pomocy – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Warszawy. Są to pierwsze w nowej perspektywie i największe projekty społeczne na Mazowszu ze środków unijnych.

Blisko 230 osób może skorzystać z bezpłatnych szkoleń, staży, warsztatów zawodowych, porad prawnych, działań edukacyjnych i ogólnorozwojowych dla dzieci i młodzieży. Jest to możliwe dzięki dwóm programom: "LSW – dobry start, wspólna przyszłość" i "SOS Rodzina". Pierwszy projekt - "LSW – dobry start, wspólna przyszłość" - jest skierowany do mieszkańców z obszaru objętego programem rewitalizacji (Praga-Północ, Praga-Południe i Targówek). Drugi - "SOS Rodzina" – do osób mieszkających w pozostałych 15 dzielnicach. Ratusz realizuje te programy we współpracy łącznie z 10 organizacjami pozarządowymi.

"Punkt zwrotny" to miejsce, w którym młodzi ludzie (16-29 lat) będący w trudnej sytuacji (m.in. bezdomność, brak kwalifikacji zawodowych) mogą uzyskać kompleksowe, dopasowane do indywidualnych potrzeb wsparcie, w tym także pomoc socjalną, np. w pokryciu kosztów transportu, czy hoteli pracowniczych. Młodzi rodzice uczestniczący w projekcie mogą otrzymać pomoc w opiece nad dzieckiem. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej jest realizowany w partnerstwie zawartym między Fundacją "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym", Fundacją "po DRUGIE" oraz stołecznym ratuszem.

