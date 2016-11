Jak pomóc bezdomnym

Ratusz przeznacza pieniądze, które umożliwiają osobom bez dachu nad głową przetrwanie zimy. Zleca to organizacjom pozarządowym.

W 2016 roku Warszawa dofinansowuje m.in. 20 placówek noclegowych dla osób bezdomnych (noclegownie, schroniska, schroniska specjalistyczne, mieszkania treningowe) dysponujących łącznie około 1400 miejscami, 7 bezpłatnych jadłodajni wydających ponad 2000 posiłków dziennie, 4 punkty poradnictwa, w tym punkt poradnictwa prowadzony przez Stowarzyszenie Lekarzy Nadziei, łaźnię oraz dodatkowo dwie dzienne ogrzewalnie. W tym roku dofinansowanie obejmuje również realizowany pilotażowo przez 6 organizacji streetworking na rzecz osób bezdomnych w 15 dzielnicach (z wyjątkiem Wawra, Wesołej oraz Rembertowa). Zwiększeniu uległa również liczba miejsc dofinansowywanych przez magistrat w mieszkaniach treningowych. Aktualnie miasto dofinansowuje ponad 70 takich miejsc. Wysokość dofinansowania to blisko 11 milionów złotych.

Już 170 osób bezdomnych, wymagających wsparcia, zostało przewiezionych przez funkcjonariuszy straży miejskiej do schronisk, noclegowni i ogrzewalni. Ponad 900 do Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych. Strażnicy miejscy w 38 przypadkach wzywali pogotowie ratunkowe. Funkcjonariusze wytypowali także miejsca, w których przebywają osoby bezdomne. Sprawdzili zarówno te lokalizacje, w których w ubiegłym roku schronienia szukali bezdomni, jak i nowe. Lista obejmuje 114 miejsc (m.in.: pustostany, altany działkowe, prowizoryczne namioty), w których przebywa ok. 400 osób i nie jest zamknięta.

Co roku w zimą strażnicy ustalają kolejne miejsca w których są osoby bezdomne. Część z nich unika noclegowni i schronisk wybierając życie na ulicy. W trakcie kontroli strażnicy miejscy sprawdzają, w jakich warunkach żyją osoby bezdomne i jakiej pomocy potrzebują. Funkcjonariusze przekazują informacje o możliwości skorzystania z pomocy noclegowni, schronisk i jadłodajni. Dowiozą ciepłe posiłki osobom mającym problemy z poruszaniem się lub przebywającym z dala od jadłodajni.

Pogarszają się warunki pogodowe i spada temperatura poniżej zera. Dlatego urzędnicy miejscy apelują, aby nie przechodzić obojętnie obok osób bezdomnych, leżących, nietrzeźwych – niska temperatura może być dla nich śmiertelnym zagrożeniem.

Aby pomóc wystarczy powiadomić straż miejską. Numer alarmowy – 986.

zyciewarszawy.pl