Zabłyśnie świąteczna iluminacja

Iluminacja świąteczna Warszawy rozbłyśnie w sobotę, 3 grudnia, zaraz po zapadnięciu zmroku - ogłosił ratusz.

- Serdecznie zapraszam warszawiaków i turystów na Krakowskie Przedmieście oraz Stare i Nowe Miasto. Zachęcam do wieczornego spaceru, podczas którego będzie można podziwiać dekoracje oraz wziąć udział w różnych atrakcjach – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Warszawy.

Łączna długość tegorocznych instalacji to ponad 20 km. Będzie prawie dwa razy więcej lampek niż w poprzednich sezonach, a liczba dekoracji, tworzących świąteczną atmosferę, wzrośnie o ponad 70 proc. Główną osią iluminacji świątecznych będzie Trakt Królewski – od placu Zamkowego przez Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, plac Trzech Krzyży i Aleje Ujazdowskie aż do Belwederu.

Znacznie powiększy się obszar objęty świąteczną dekoracją, zarówno na lewym, jak i prawym brzegu Wisły. Nową iluminacją rozświetlone zostaną Al. Jerozolimskie (od Dworca Centralnego do ronda Waszyngtona, wraz z mostem Poniatowskiego), al. Solidarności (od pl. Bankowego do pl. Wileńskiego wraz z mostem Śląsko-Dąbrowskim), plac Bankowy, ul. Marszałkowska (od ul. Królewskiej do pl. Konstytucji, wraz z placem), ul. Świętokrzyska (od ronda ONZ do ul. Marszałkowskiej), ul. Mokotowska i ul. Targowa.

– Nad zimową przemianą stolicy pracował 12-osobowy zespół projektantów. Powstały 384 szkice nowych elementów świetlnych i aż 40 prototypów dekoracji. W realizację koncepcji – od wykonania po umieszczenie w przestrzeni miejskiej – zaangażowana jest 200-osobowa grupa dekoratorów, montażystów, elektryków, spawaczy, ślusarzy – mówi Tomasz Podogrocki, prezes Multidekoru.

Świetlnych dekoracji nie zabraknie również na ul. Francuskiej, pl. Wileńskim i ul. Ząbkowskiej. Miejsca te nabiorą świątecznego blasku dzięki zupełnie nowym elementom świetlnym. Miłośnicy dotychczasowej dekoracji będą mogli się nią cieszyć na placu Wileńskim, placu Powstańców Warszawy, ul. Świętokrzyskiej i ul. Ząbkowskiej.

Pojawi się też 13 dekoracji wolno stojących, nawiązujących do miejsc, w których się znajdą. Na Al. Ujazdowskich w pobliżu Łazienek stanie paw, na pl. Na Rozdrożu zaparkuje czerwony autobus „ogórek". Małą świetlną panoramę miasta zobaczymy niedaleko ul. Karowej, a fragment układu słonecznego przy pomniku Kopernika. Św. Mikołaja będzie można spotkać na skwerze Hoovera, gdzie stanie też Zaczarowana Ciuchcia. Świetliste bramy na ul. Świętokrzyskiej poprowadzą do Nowego Światu, a Świąteczna Pocztówka ozdobi plac Powstańców Warszawy. Ponadto spacerowicze będą mogli obejrzeć instalacje: w Krainie Lodu na placu Wileńskim, Bramę Życzeń na placu Grzybowskim czy Karuzelę Blasku na Rynku Nowego Miasta.

Tak jak co roku na pl. Zamkowym stanie nowa, 27-metrowa choinka, z zupełnie nowymi ozdobami. Przewodnim elementem dekoracyjnym na ulicach Starówki będą baldachimy. Świetlne sufity zostaną zamontowane nad ul. Piwną, Świętojańską, Zapiecek, Nowomiejska, Freta. Wejście na plac Zamkowy i Rynek ozdobią bramy świetlne, a na podwalu iluminacja zwieszona będzie na latarniach. Na Krakowskim Przedmieściu będzie można w miejskim namiocie ozdobić świąteczne pierniki i wysłać pocztówkę z życzeniami.

Nowa atrakcja na najmłodszych będzie na Rynku Nowego Miasta, na którym stanie karuzela oraz sanie zaprzężone w dwa renifery, do których będzie można wejść.

Lodowisko na Rynku Starego Miasta zostanie uruchomione także 3 grudnia. Z tej okazji Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie podaruje mieszkańcom i gościom stolicy żywą, pachnącą choinkę. 15-metrowa jodła swą podróż rozpocznie w Nadleśnictwie Łuków, skąd pod eskortą leśników przejedzie głównymi ulicami stolicy aż na Rynek Starego Miasta. Choinka od leśników rozbłyśnie ponad 10 tys. lampek, 3 grudnia, wraz ze świąteczną iluminacją Warszawy. Razem z lodowiskiem wokół pomnika Warszawskiej Syrenki, będzie wyjątkową ozdobą i atrakcją. Żywa choinka zostanie do początków lutego 2017 roku.

Jedną ze świątecznych stacji będzie Kolorowy Zawrót Głowy - wolnostojąca iluminacja, na rynku Mariensztackim. Atrakcyjnym elementem instalacji będzie świetlny miś z nowatorską funkcją sterowania światłem. Obok niego umieszczony zostanie przystosowany dla dzieci panel pozwalający na dodatkowe rozświetlanie misia i innych elementów dekoracji poprzez wciskanie znajdujących się na nim guzików. Do tej instalacji skarpą będzie prowadził świetlny szlak z pl. Zamkowego.

Warto zwrócić szczególną uwagę na tegoroczne, nowatorskie oświetlenie Traktu Królewskiego. Drzewa na Krakowskim Przedmieściu oraz Rynku Nowego Miasta udekorowane zostaną światłem, które zmieniać będzie swoją barwę od ciepłych do chłodnych barw, a dekoracje latarniowe włączane będą radiowo. Technologiczną nowością będzie również zastosowanie systemów mocowania dekoracji, dzięki którym nawet największe ozdoby odporne są na silne podmuchy wiatru.

Dekoracje składają się z energooszczędnych światełek eko-LED, które zużywają 10-krotnie mniej prądu niż tradycyjne żarówki. Dekoracje świąteczne na ulicach Warszawy będzie można podziwiać do pierwszych dni lutego 2017 roku. Opiekę nad warszawską iluminacją sprawuje Zarząd Dróg Miejskich i Zarząd Terenów Publicznych.

Projektantem i wykonawcą iluminacji jest firma Multidekor. Koszt tegorocznych iluminacji to 6,5 mln zł, cena obejmuje projekt, wykonanie nowych dekoracji, montaż i demontaż całości iluminacji, jej przechowywanie i serwisowanie.

zyciewarszawy.pl