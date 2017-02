W co się bawić w czasie ferii

Młodzi po raz kolejny mogą korzystać z atrakcji przygotowanych w ramach programu "Zima w mieście", ale nie tylko. Oto nasze propozycje.

Dla dzieci przygotowany został program obfitujący w zajęcia edukacyjno-wychowawcze, naukowe, kulturalne i rekreacyjno sportowe.

W tym roku w celu zapewnienia opieki dla młodych warszawiaków uruchomionych zostanie 108 feryjnych placówek edukacyjnych. W odróżnieniu od poprzednich lat zostały one zorganizowane wyłączenie w szkołach.

Placówki organizować będą zajęcia dla dzieci młodszych, przyprowadzanych i odbieranych przez opiekunów. Będą działać przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, od godz. 7, 7.30 lub 8 do godz. 16 lub 17. W ramach zajęć odbywać się będą zajęcia plastyczne, sportowe, muzyczne czy teatralne, a także wycieczki do kin, teatrów czy muzeów.

Pobyt dziecka w feryjnej placówce edukacyjnej wiąże się jedynie z jedną opłatą – 7 zł dziennie. To cena wyżywienia.

W szkołach, bibliotekach, ogródkach jordanowskich, domach kultury, a także w ośrodkach sportu i rekreacji organizowane będą również tzw. zajęcia specjalistyczne. Szczegóły na temat oferty dostępne są na stronie www.zima.warszawa.pl.

W sumie przygotowano kilkaset propozycji zajęć.W czasie ferii do dyspozycji młodych warszawiaków oddanych zostanie 69 obiektów sportowych. W większości obiektów obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsca dla grup. W przypadku uczestników indywidualnych warto przez udaniem się do placówki zadzwonić i sprawdzić dostępność obiektu w wybranym terminie.

Specjalną ofertę, na czas ferii, przygotowało również Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa. Poza nieodpłatnym udostępnieniem swoich obiektów, na tych, którzy chcą rozwijać swoje talenty czekają instruktorzy.

Wzorem lat ubiegłych, w ramach poprawy bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku Straż Miejska m.st. Warszawy i Komenda Stołeczna Policji przeprowadzą szereg zajęć edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej m.st. Warszawy proponują najmłodszym udział w programie „Bezpieczni zimą w mieście". Podczas zajęć ze strażnikami omówione zostaną m.in. zasady udzielania pierwszej pomocy, procedury powiadamiania służb ratunkowych czy zasady zachowania w sytuacjach zagrożenia. Zajęcia realizowane prze Referat Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy będą również okazją do udziału w grach i konkursach o charakterze sprawnościowym i poznania zasad poruszania się po drogach.

Koszty organizacji tegorocznej "Zimy w mieście" wyniosą blisko 3 mln złotych. Ponad 2 miliony złotych z tej kwoty zostanie wydatkowanych przez dzielnice, a pozostałe przez biura Urzędu Warszawy, a także ośrodki sportu i rekreacji.

Zima w ZOO

Specjalne atrakcje przygotowało warszawskie zoo. Od 13 do 24 lutego goście zoo będą mogli uczestniczyć w karmieniu zwierząt, a także posłuchać opowieści opiekunów o życiu ich podopiecznych.

Codziennie, o godz. 9.30, będzie można obserwować jak opiekunowie karmią pingwiny w ich domku, a o godz. 10.00 zobaczyć na wybiegu podawanie pożywienia fokom.

Od poniedziałku do piątku, o godz. 11.00, w starej małpiarni będzie można podpatrywać przygotowywanie posiłków dla małp. Porcje jedzenia na śniadanie i obiad o godz. 11.00 i 13.00 w pawilonie małp człekokształtnych opiekunowie będą podawać szympansom i gorylom.

W poniedziałki, środy i piątki, o godz.11.30, zwiedzający będą mieli możliwość oglądania karmienia arapaim – największych słodkowodnych ryb świata. Akwaryści na to widowisko zapraszają do palludarium w budynku akwarium.

We wtorki i czwartki, o godz. 12.00, w basenie hipopotamów (wewnątrz hipopotamiarni) odbywać się będzie karmienie karpi i piranii.

W środy w infopunkcie w pawilonie bezkręgowców odważni będą mieli możliwość kontaktu z niektórymi przedstawicielami tej grupy zwierząt. Spotkania odbywać się będą w godz. 10.30-12.30.

W piątki natomiast infopunkt działać będzie w ptaszarni. Tam w godz. 10.30-12.30 pracownicy zoo zaprezentują kilka gatunków jaszczurek, węży i żółwi. Wszyscy chętni będą mogli wziąć je na ręce. Uzupełnieniem niecodziennych spotkań będą warsztaty plastyczne.

Warszawskie Walentynki

Z okazji walentynek Warszawa zaprasza zakochanych i nie tylko, na imprezy i koncerty.

Tegoroczne walentynki, organizowane przez stołeczny ratusz, rozpoczną się na Rynku Starego Miasta o godzinie 15. W ramach akcji „otwarty mikrofon", prowadzonej przez Miłkę Skalską, odważni będą mogli wejść na scenę i złożyć życzenia swojej sympatii. Na najciekawsze, najbardziej oryginalne i odważne wyznania miłosne czekają nagrody. Pierwszą część walentynkowych atrakcji dla mieszkańców uświetni koncert Łukasza Zagrobelnego z zespołem, który rozpocznie się o godzinie 18.00. Przez cały czas trwania wydarzenia na gości czekają także fotobudka oraz stoisko miejskie, na którym będzie można wysłać walentynkę. Wszystkie atrakcje zaplanowane na Rynku Starego Miasta są bezpłatne.

Od godzinie 20 walentynkowa zabawa dla warszawiaków przeniesie się do klubu Miłość przy ul. Kredytowej 9. Tam na zakochanych czekać będzie czołówka warszawskich DJ'ów, czyli duet Exboyfriends. Nie zabraknie dobrej muzyki i pamiątkowych zdjęć z fotobudki, a walentynkową atmosferę na patio klubu Miłość uatrakcyjnią balony w kształcie serc. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Partnerem walentynkowej zabawy jest Zarząd Transportu Miejskiego, dzięki czemu warszawiacy będą mogli skorzystać z atrakcji przygotowanych przez MZA i Tramwaje Warszawskie.

W godzinach 12-20 będą kursować dwie specjalne linie – autobusowa i tramwajowa, które ułatwią gościom poruszanie się w obrębie centrum Warszawy: · tramwaj linii W1 będzie kursował na trasie Pl. Narutowicza – Grójecka – pl. Zawiszy – Al. Jerozolimskie – most Poniatowskiego – al. Zieleniecka – Targowa – al. Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – al. Solidarności – pl. Bankowy – Marszałkowska – Nowowiejska – Filtrowa – Pl. Narutowicza; autobus linii W2 przewiezie pasażerów na trasie Konwiktorska – Bonifraterska (powrót: Bonifraterska – Międzyparkowa – Słomińskiego – Zakroczymska – Konwiktorska) – pl. Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – Al. Ujazdowskie – Łazienki Królewskie.

W walentynkowych autobusach i tramwajach czekają na gości atrakcje muzyczne i słodkie upominki. W tym wyjątkowym dniu ZTM szuka osób, które w komunikacji miejskiej znalazły swoją miłość lub przeżyły ciekawą przygodę z serduszkiem w tle. Na autorów najciekawszych historii czekają nagrody.

zyciewarszawy.pl