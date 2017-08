Wojsko na ulicach stolicy

Defilada z udziałem ciężkiego sprzętu, przelot samolotów nad centrum miasta, piknik żołnierski - armia świętuje Dzień Wojska Polskiego.

Uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego rozpoczną się 15 sierpnia o godzinie 12.00. na Placu Trzech Krzyży od złożenia meldunku przez szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni Leszka Surawskiego prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie. Następnie delegacja uda się Alejami Ujazdowskimi pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie będzie zlokalizowany centralny punkt uroczystości. Tam okolicznościowe przemówienie wygłosi prezydent RP oraz nastąpi uroczyste złożenie wieńców.

Po oficjalnej części uroczystości rozpocznie się defilada wojskowa. Będzie przebiegała w następującej kolejności: parada lotnicza, przemarsz pododdziałów pieszych, a na koniec defilada pojazdów i sprzętu wojskowego. Zakończenie defilady zaplanowano na godzinę 13.20.

Ulicami Warszawy przedefilują: Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego wraz z Orkiestrą Reprezentacyjną Wojska Polskiego, Kompania Reprezentacyjna Wojsk Lądowych, Kompania Reprezentacyjna Sił Powietrznych, Kompania Reprezentacyjna Marynarki Wojennej, Kompania Reprezentacyjna Żandarmerii Wojskowej, pododdziały reprezentacyjne Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, 6 Brygady Powietrzno-Desantowej, 10 Brygady Logistycznej, 25 Brygady Kawalerii Powietrznej oraz 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Ponadto maszerować będą pododdziały reprezentujące szkolnictwo wojskowe: Wojskową Akademię Techniczną, Akademię Marynarki Wojennej oraz Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych i Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych. Będą też obecni sojusznicy, czyli żołnierze amerykańscy, brytyjscy i rumuńscy z Batalionowej Grupy Bojowej eFP.

Oprócz kolumn marszowych zobaczyć będzie można ponad 60 pocztów sztandarowych reprezentujących jednostki podległe Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych.

Razem będzie to około 1,5 tysiąca żołnierzy (w tym 900 w kolumnach marszowych i blisko 500 w pojazdach), którzy przedefilują Alejami Ujazdowskimi od wysokości Placu Trzech Krzyży na wysokość ulicy Jurija Gagarina.

Przemarsz poprzedzi parada lotnicza nad Warszawą, a weźmie w niej udział ponad 60 statków powietrznych. Jako pierwszy zaprezentuje się Zespół Akrobacyjny „Biało-Czerwone Iskry", w ugrupowaniu 6 samolotów w formacji grota, który wypuści biało-czerwone dymy. Po nim nastąpi przelot śmigłowców SW-4, W-3W/W-3WA, Mi8/Mi-17 i Mi-24. Po przelocie ugrupowań polskich statków powietrznych pojawią się lecące w jednym ugrupowaniu trzy śmigłowce z US Army: AH-64 Apache, CH-47 Chinook oraz UH-60 Blackhawk. Po nich nastąpi przelot samolotów turbośmigłowych i odrzutowych: M-28 Bryza, C-295 CASA, C-130 Hercules, Zespołu Akrobacyjnego "Orlik" na samolotach PZL-130, a po nim ugrupowania Su-22, Mig-29 oraz F-16. Oprócz Jastrzębi liczymy również na pojawienie się F-16 w barwach US Air Force, które zamykałyby defiladę lotniczą. Wszystko zależy jednak od pogody, bo w sytuacji gdyby była ona niekorzystna, istnieje ryzyko odwołania pokazu ze względu na bezpieczeństwo lotów.

Jako ostatnie obejrzeć będzie można pojazdy lądowe znajdujące się na stanie Dowództwa Generalnego RSZ, Żandarmerii Wojskowej oraz armii amerykańskiej, brytyjskiej i rumuńskiej. Przedefilują m.in. czołgi Leopard 2A5 i 2A4, czołgi PT-91 Twardy, KTO Rosomak (również w wersji wozu ewakuacji medycznej), samochody HMMWV, przeciwlotnicze rakietowe wozy bojowe Osa, wyrzutnie rakietowe WR-40 Langusta, 152 mm haubico-armaty Dana, po raz pierwszy pełny moduł ogniowy 155 mm samobieżnych haubic Krab oraz świeżo wprowadzone na stan 17 Brygady Zmechanizowanej 120 mm moździerze samobieżne Rak. Ponadto pojawią się wozy dowodzenia, wozy zabezpieczenia technicznego. Razem planowany jest udział ponad 180 jednostek sprzętu wojskowego. Raczej na defiladzie nie pojawią się amerykańskie czołgi Abrams, wozy bojowe Bradley i wóz zabezpieczenia technicznego Herkules.

Nie będzie to jednak koniec obchodów święta. O godzinie 13 na warszawskiej Agrykoli (ul. Agrykola, al. Tomasza Hopfera, ul. Myśliwiecka) rozpocznie się wojskowy piknik. Potrwa do godziny 18.00.

Z powodu defilady zmieniony zostanie ruch pojazdów w centrum miasta. Od poniedziałku, 14 sierpnia od godz. 0.01 do wtorku, 15 sierpnia do godz. 24.00 wyłączone z parkowania będą ulice: Nowy Świat na odcinku od Ronda gen. Ch. de Gaull'a do pl. Trzech Krzyży, Al. Ujazdowskie na odcinku od pl. Trzech Krzyży do ul. Bagatela, Belwederska na odcinku od ul. J. Gagarina do ul. Dolnej, Klonowa na odcinku od ul. Chocimskiej do ul. Spacerowej, Myśliwiecka na odcinku od ul. Szwoleżerów do ul. Łazienkowskiej, Szwoleżerów na odcinku od ul. Myśliwieckiej do ul. 29 listopada, parkingi przy ul. Czerniakowskiej w rejonie ul. Łazienkowskiej oraz przy Centralnym Ośrodku Sportu „Torwar".

Od poniedziałku, 14 sierpnia od godz. 21.00 do wtorku, 15 sierpnia do godz. 16.00 zamknięte dla ruchu będą ulice: Nowy Świat na odcinku od Ronda gen. Ch. de Gaull'a do pl. Trzech Krzyży, pl. Trzech Krzyży, Al. Ujazdowskie na odcinku od pl. Trzech Krzyży do ul. Bagatela, Bagatela, Klonowa, Belwederska na odcinku od ul. Klonowej do ul. Dolnej.

Od poniedziałku, 14 sierpnia od godz. 21.00 do wtorku, 15 sierpnia do godz. 18.00 zamknięta dla ruchu będzie zachodnia jezdnia ul. Jana III Sobieskiego (w kierunku Wilanowa) na odcinku od ul. Dolnej do ul. L. Idzikowskiego.

Od poniedziałku, 14 sierpnia od godz. 23.00 do wtorku, 15 sierpnia do godz. 23.00 zamknięte dla ruchu będą ulice: Myśliwiecka na odcinku od ul. Łazienkowskiej do ul. Szwoleżerów, Szwoleżerów na odcinku od ul. Myśliwieckiej do ul. Kawalerii, al. T. Hopfera (Park Agrykola) na odcinku od ul. Agrykola do ul. Myśliwieckiej.

We wtorek, 15 sierpnia: w godz. 0.01 – 10.00 wyłączona z parkowania będzie ul. Długa na odcinku od ul. Miodowej do ul. J. Kilińskiego, w godz. 0.01 – 24.00 wyłączone z parkowania będą ulice: J. Gagarina na odcinku od ul. Belwederskiej do ul. Czerniakowskiej, Bagatela, Klonowa, Flory, Al. Jerozolimskie na odcinku od Ronda gen. Ch. de Gaull'a do Muzeum Narodowego, Al. Jerozolimskie na odcinku od Ronda gen. Ch. de Gaull'a do ul. Brackiej, Żurawia na odcinku od ul Kruczej do pl. Trzech Krzyży, Książęca na odcinku od pl. Trzech Krzyży do budynku Giełdy Papierów Wartościowych, Mokotowska na odcinku od ul. Wilczej do ul. Hożej, Wilcza na odcinku od ul. Mokotowskiej do Al. Ujazdowskich, Wiejska na odcinku od ul. B. Prusa do pl. Trzech Krzyży. W godz. 11.00 – 15.00 zamknięta dla ruchu będzie ul. J. Gagarina na odcinku od ul. Belwederskiej do ul. Czerniakowskiej. W godz. 12.00 – 14.00 zamknięte dla ruchu będzie skrzyżowanie ulic Belwederskiej, J. Gagarina i Spacerowej.

Zostaną wprowadzone zmiany w komunikacji. Autobusy linii dziennych: 107, 108, 111, 116, 118, 119, 127, 128, 131, 159, 162, 166, 167, 168, 171, 172, 175, 178, 180, 195, 222, 501, 502, 503, 518, 519, 522 oraz nocnych: N31, N33, N81 i N83 będą kierowane, etapami, na trasy objazdowe.

