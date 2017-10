Miasta kuszą promocjami

Jesienią coraz więcej miast zachęca turystów do odwiedzin, organizując masowe obniżanie cen o 50 proc.

Kawiarnie, hotele, restauracje, muzea, zwykłe sklepy, a nawet pralnie – 210 podmiotów zaoferuje swoje produkty i usługi w ramach jesiennej edycji akcji „Toruń za pół ceny".

Akcja trwać będzie od piątku do niedzieli 13–15 października 2017 roku. Jak przekonują organizatorzy, „Toruń za pół ceny" jest największą tego typu akcją rabatową w Polsce. Włącza się w nią więcej partnerów niż w Gdańsku, Poznaniu czy organizowanej w Bydgoszczy akcji „Metropolia za pół ceny".

– Zachęcamy wszystkich, którzy w ten weekend będą w Toruniu, aby wzięli udział w naszej akcji. Dotychczasowe jej oceny, które pojawiają się w ankietach uczestników, są dobre i bardzo dobre. Oznacza to, że akcja jest udana, a zainteresowanie nią rośnie – zachęca prezydent Torunia Michał Zaleski.

W „promocyjnym menu" znalazły się oferty restauracji, kawiarni, klubów, sklepów z odzieżą i galanterią czy salonów kosmetycznych.

„Toruń za pół ceny" obejmuje zasięgiem różne części miasta – nie tylko punkty w obrębie zespołu staromiejskiego, ale również poza nim. Na szczególną uwagę zasługuje pojawienie się oferty związanej z transportem autobusowym. W tej edycji będzie można skorzystać z 50-proc. rabatu na bilety komunikacji miejskiej – zwykłe, ulgowe oraz weekendowe – o ile zostaną kupione za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji Skycash.

Po raz pierwszy taka akcja odbyła się w 2010 roku i objęła 51 punktów. Od 2013 roku można wziąć w niej udział dwa razy w roku – wiosną (na początek sezonu turystycznego) i jesienią (na jego zakończenie).

Tydzień temu odbyła się też edycja ogólnopolskiej akcji „Weekend za pół ceny". Jej założeniem jest udostępnienie produktów i usług turystycznych w atrakcyjnych, obniżonych cenach. To działania Polskiej Organizacji Turystycznej, które mają na celu prezentację ogólnopolskiej oferty turystycznej i zachęcenia rodaków do korzystania z atrakcji i usług turystycznych na terenie całego kraju, również poza głównym sezonem wakacyjnym.

W poprzedni weekend odbywała się również akcja „Metropolia za pół ceny". To kontynuacja odbywającej się wcześniej akcji „Bydgoszcz za pół ceny". W tym roku organizatorzy rozszerzyli jej zasięg terytorialny na tereny wszystkich gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Metropolia Bydgoszcz. Na osoby biorące w niej udział czekała oferta 200 firm i instytucji z Bydgoszczy i okolic.

Specjaliści uważają, że takie akcje są doskonałą okazją, by przedstawić mieszkańcom i turystom ofertę kulturalną poszczególnych miast. – To bardzo dobry sposób, by wypromować miasta, do których przyjeżdża mniej turystów – mówi Karolina Siudyła, właścicielka agencji Magnifico. – Ważne jest też, że takie akcje zachęcają Polaków do aktywnego wypoczynku. Przy takiej ofercie mają oni powód do ruszenia się z fotela i zwiedzania kraju – podsumowuje.

"Rzeczpospolita"