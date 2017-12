Miejska wigilia

W niedzielę w godz. 13-17 ratusz zaprasza na wspólne biesiadowanie podczas Warszawskiego Spotkania Wigilijnego.

Przy choince oraz akompaniamencie kolęd, warszawiacy zgodnie ze świąteczną tradycją, zasiądą do wigilijnego stołu, który powstanie wzdłuż ul. Ząbkowskiej.

Głównym punktem wystroju będzie długi 200-metrowy stół, pokryty białym obrusem i dekoracją z gałęzi jodły. Nad głowami mieszkańców zawiśnie żarówkowa girlanda w stylu retro, uzupełniona lekkimi i zwiewnymi dekoracjami ze wstążek. Na stole będą także śpiewniki, aby wszyscy warszawiacy mogli nie tylko biesiadować, ale także wspólnie kolędować. Wokół namiotów ze stołami będą choinki rozżarzone lampkami świątecznymi.

W ich pobliżu pojawią się stare kredensy wypełnione blisko czterema tysiącami ręcznie robionych prezentów, wykonanych przez samych mieszkańców podczas cyklu warsztatów „Warszawiacy warszawiakom".

Dla mieszkańców przygotowaliśmy wigilijny poczęstunek. Do degustacji będzie 3000 porcji kapusty z grzybami, 3000 porcji barszczu czerwonego z uszkami oraz 3000 porcji makowca.

Warszawskie Spotkanie Wigilijne wzbogacą elementy multimedialne. Kamienice rozbłysną światłem i specjalnie na tę okazję przygotowanymi iluminacjami, które wprowadzą wszystkich w świąteczny nastrój. Pomiędzy budynkami i latarniami zostaną rozciągnięte specjalne siatki holo-projekcyjne. Wyświetlony na nich pokaz będzie wyglądał jak obraz unoszący się w powietrzu.

Pomiędzy kamienicami, w jednej z bram, będzie czekał interaktywny, holograficzny Mikołaj zagadujący mieszkańców i (być może) spełniający ich życzenia. Będzie to okazja, szczególnie dla najmłodszych warszawiaków, by zapytać Mikołaja, czy dotarł do niego list, a nawet usłyszeć, co tym razem przygotował dla nas pod choinkę.

Czas przy wigilijnym stole umilą dźwięki kolęd i pastorałek w wykonaniu zaproszonych artystów. Tego dnia wystąpią m.in.: Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Trupa Teatralna - Warszawiaki, Jakub Jurzyk, Karolina Jarzyńska oraz Teatr Baza ze spektaklem „Czerwony Kapturek" dedykowanym najmłodszym uczestnikom wydarzenia. Artyści z Polskiego Związku Głuchych zaprezentują świąteczny repertuar w języku migowym. Jan Kubicki, w trakcie spotkania, wyrzeźbi warszawską syrenkę z bloku lodowego.

Na Ząbkowskiej Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA oraz Stowarzyszenie Mamy Czas przygotowały zajęcia plastyczne i warsztaty, a także świąteczny sensoryczny domek Elfika, fotobudkę, warsztaty z tworzenia przypinek (butonów), magnesów świątecznych na lodówkę i z ozdób świątecznych.

Miejsce wigilijnego spotkania będzie dostępne dla wszystkich gości - starszych i bardzo młodych, sprawnych i potrzebujących wsparcia. Oba wejścia na teren imprezy, tj. od ul. Targowej oraz od ul. Brzeskiej, a także wejścia do namiotów wyposażone będą w podjazdy. Osoby z niepełnosprawnościami będą mogły liczyć na wsparcie asystentów. Dodatkowo obok sceny zostanie zainstalowany telebim, na którym będą wyświetlane teksty kolęd i pastorałek.

17 grudnia na ul. Ząbkowskiej pomiędzy ul. Targową a ul. Brzeską będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się (znak B-36) wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela (tablica T-24).

Swoje trasy zmienią autobusy komunikacji miejskiej. Autobusy linii 138 do ul. Targowej pojadą ulicami Markowską i Kijowską. Natomiast autobusy linii 170 oraz nocnych N16 i N66 - w kierunku Ronda S. Starzyńskiego i Dworca Centralnego - pojadą ulicą Markowską i Białostocką do Targowej, zaś w drugą stronę - będą kursowały Targową do Kijowskiej i skręcą w Markowską.

Równolegle z Warszawskim Spotkaniem Wigilijnym, w Centrum Kreatywności przy ul. Targowej 56, odbędą się targi świąteczne „Sztuka prezentu". Wydarzenie skierowane jest do wszystkich, którzy poszukują niebanalnych, wyjątkowych dekoracji czy zestawów prezentowych. Na targach będzie można kupić oryginalne prace młodych twórców, m.in. obrazy, grafiki, fotografie, ceramikę oraz inne dzieła autorskie. Dodatkowo, obecni podczas wydarzenia artyści pomogą wybrać prezent szyty na miarę - taki, którym obdarowana osoba będzie cieszyć się latami.

Wśród wystawców znajdą się m.in. Rina Papadopulu - artystka sztuki japońskiej kiri-e; artyści malarze: Piotr Trusik, Paweł Dąbrowski; rzeźbiarze m.in. Magdalena Karłowicz oraz prascy rzemieślnicy.

