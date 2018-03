Łączenie ekologii z ekonomią w publicznych toaletach

Toalety ogólnodostępne projektowane według ekologicznych norm i zdroworozsądkowej troski o środowisko są coraz częściej spotykane w przestrzeni publicznej. Na szczęście w ich przypadku, ekologia idzie w parze z ekonomią, czyli im mniej zużywamy prądu, wody, śmieci itp. tym mniej za to wszystko zapłacimy, a rachunek wystawi nam nie tylko elektrownia i gazowania, ale też planeta, na której żyjemy.

Ekologiczne toalety to korzyść dla wszystkich

Liczba toalet publicznych w Polsce sięga kilku tysięcy. Nie jest ich jeszcze wystarczająco wiele, ale z pewnością jest ich na tyle dużo, aby łącznie generowały całkiem spore koszty dla samorządów i miast. Koszty to jedna kwestia, a druga to ekologia, czyli wszystko, co ma jakiś wpływ na środowisko, a jest związane z funkcjonowaniem toalet. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy i w jaki sposób toalety ogólnodostępne mogą generować mniejsze koszty, będąc równocześnie bardziej ekologicznymi. Nie da się ukryć, że dopiero od niedawna na naszych ulicach zaczęły powstawać nowoczesne szalety z zautomatyzowanymi urządzeniami, choć takowe są dostępne na rynku już od dłuższego czasu. Wyposażenie toalet publicznych powinno działać na naszą korzyść nie tylko w kwestii higieny, ale też poświęconego czasu i energii, która jest potrzebna do funkcjonowania tego przybytku; jakie akcesoria będą odpowiadać takim wymaganiom?

Suszarki kieszeniowe

Suszarki do rąk nie zawsze działają tak dobrze, jak byśmy tego oczekiwali, a zazwyczaj po prostu suszą zbyt wolno. Nie można tego jednak powiedzieć o suszarkach do rąk kieszeniowych, które suszą ręce w zupełnie inny sposób niż reszta suszarek. Suszarki kieszeniowe nie osuszają dłoni z wody za pomocą długotrwałego działania gorącego powietrza, tylko usuwają wodę z powierzchni rąk przy pomocy wąskich i silnych strumieni powietrza. Takie rozwiązanie gwarantuje krótszy czas suszenia rąk, czyli krótsze działanie suszarki, co prowadzi do mniejszego zużycia prądu. Warto nadmienić, że poza tym suszarki kieszeniowe zasadniczo pobierają dużo mniejszą moc do działania. Ponadto wszystkie suszarki kieszeniowe działają bezdotykowo, co wpływa korzystnie na poziom higieny w toalecie.

Automatyczne akcesoria

Urządzenia, które działają bezdotykowo nie tylko zmniejszają ryzyko przenoszenia zarazków pomiędzy użytkownikami toalety, ale również oszczędzają materiały eksploatacyjne i media takie jak: mydło, ręczniki papierowe, woda, odświeżacz powietrza. Do takich urządzeń należą:

* automatyczne dozowniki mydła - dozują odpowiednią ilość mydła, dzięki czemu użytkownik nie pobiera więcej mydła niż powinien, a poza tym nie dotykamy dozownika, co korzystnie wpływa na higienę

* automatyczne podajniki ręczników papierowych - jeśli mamy zamiar wyposażyć w toaletę w podajniki ręczników papierowych zamiast suszarek do rąk, to zaleca się kupować urządzenia, które dozują listki pojedynczo, dzięki czemu użytkownicy nie pobierają zbyt dużej ilości papieru

* bezdotykowe baterie umywalkowe - baterie umywalkowe, które uruchamiają się poprzez czujnik ruchu zapobiegają przenoszeniu się zarazków w kluczowym momencie, czyli już po umyciu rąk; ponadto zazwyczaj działają tylko przez określony czas, który możemy ustalić np. 10, 20 lub 30 sek. co zapobiega pozostawieniu włączonego lub cieknącego kranu przez zapominalskich

* elektroniczne odświeżacze powietrza - odświeżacze powietrza elektryczne można zaprogramować w taki sposób, aby urządzenie dozowało zapach częściej w ciągu dnia, a rzadziej w nocy lub w weekend; poza tym, odświeżacz powietrza w sprayu może zostać po prostu skradziony, co niestety nie byłoby w naszym kraju niczym dziwnym

Segregacja odpadów

Jeśli w toalecie korzysta się z ręczników papierowych, to ze względu na segregację odpadów oraz niebezpieczeństwo wrzucania ręczników do muszli klozetowej, niezbędne są osobne kosze na ręczniki papierowe. W każdej toalecie powinny się również znajdować pojemniki na odpady sanitarne, z których korzystają kobiety. Mile widziane są kosze automatyczne, ale niestety są dość drogie więc rzadko pojawiają się w toaletach ogólnodostępnych.

Ryszard Kurek

Ole.pl

