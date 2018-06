Jesteś dłużnikiem? Pomyśl o zawarciu ugody

Straciłeś pracę i miałeś problem z uregulowaniem rat kredytu? Dotknęła Cię choroba i na Twoim koncie pojawiło się zadłużenie? Obawiasz się konsekwencji rosnących zaległości np. rozprawy sądowej i interwencji komornika? Możesz ich uniknąć i sprawnie powrócić na finansową prostą – aby tak się stało, wystarczy zawrzeć ugodę. Sprawdź, na czym ona polega i w jaki sposób ją podpisać.

Choć ugoda może Ci się kojarzyć ze sposobem zakończenia sporu prowadzonego w sądzie, w rzeczywistości zawrzeć ją można znacznie wcześniej – także na etapie polubownego rozwiązywania problemu zadłużenia. Zagadnienie to reguluje art. 917 kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim w wyniku ugody obie strony sporu (np. wierzyciel i dłużnik) czynią sobie wzajemne ustępstwa – tak, aby:

* rozwiązać go na drodze polubownej;

* zapewnić sobie nawzajem wykonanie zobowiązań np. poprzez ustalenie nowego harmonogramu spłaty długu;

* wyjaśnić wszelkie niepewności co do roszczeń związanych ze sporem – w tym przypadku z powstałym zadłużeniem.

W efekcie ugoda:

* pozwala Ci wypracować z wierzycielem nowe warunki regulowania zobowiązania, co ma duże znaczenie, gdy nie jesteś w stanie spłacić całego długu naraz lub aktualna wysokość rat przerasta Twoje możliwości - podpisanie ugody może umożliwić Ci spłatę zadłużenia w niewielkich ratach;

* daje Ci szansę na uniknięcie negatywnych konsekwencji związanych z długiem np. rozprawy sądowej, postępowania komorniczego oraz wiążących się z nimi dodatkowych kosztów.

Ugoda – z kim i jak ją zawrzeć?

Ugodę możesz zawrzeć bezpośrednio z wierzycielem, czyli np. bankiem, który udzielił Ci pożyczki, lub operatorem kablowym, u którego zalegasz z opłatami. Ale uwaga! Istnieje możliwość, że wierzyciel pierwotny sprzedał Twój dług podmiotowi trzeciemu, co oznacza, że jego obsługę przejąć mogła firma windykacyjna, np. ULTIMO, co jest w pełni zgodne z polskim prawem. W takiej sytuacji to z jej przedstawicielami powinieneś się kontaktować w sprawie zawarcia ugody. Pamiętaj: informacja o zmianie wierzyciela dotrze do Ciebie zawsze w formie pisemnej. Jeżeli otrzymałeś takie pismo, skorzystaj z danych kontaktowych, które w nim znajdziesz, aby omówić warunki ugody z właściwym podmiotem.

Jak zawrzeć ugodę?

* Skontaktuj się z wierzycielem, a jeśli obsługa zobowiązania została przejęta przez firmę windykacyjną – z jej przedstawicielem. Możesz to zrobić np. telefonicznie, listownie lub drogą elektroniczną.

* Ustal aktualną wartość swojego zobowiązania – pamiętaj, że wysokość długu może być powiększona o odsetki ustawowe za zwłokę lub wierzyciel pierwotny mógł doliczyć opłaty wynikające z postanowień umowy, jaką z nim zawarłeś.

* Porozmawiaj z doradcą o swojej aktualnej sytuacji finansowej i wypracuj z nim nowe warunki – tak, aby nowy harmonogram spłaty pozwolił Ci na rzetelne wywiązanie się z ustaleń.

* Podpisz ugodę – drogą listowną lub elektroniczną – i odeślij ją.

* Sumiennie wypełniaj postanowienia ugody, czyli terminowo spłacaj kolejne raty.

Pamiętaj: ugoda pozostanie w mocy tylko wówczas, gdy spełnisz ustalone w niej warunki. Warto to zrobić – by krok po kroku wyjść na finansową prostą.

