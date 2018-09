Najlepsze kosmetyczne prezenty dla kobiet

Urodziny, imieniny, święta – okazji do wręczenia prezentów jest cała masa. Wybieranie tych idealnych zwykle sprawia nie lada problem. Bo dopasowanie perfekcyjnego prezentu faktycznie bywa trudne. Są jednak takie propozycje, które zdadzą egzamin prawie zawsze. Mowa o kosmetykach.

To jeden z najbardziej uniwersalnych pomysłów upominkowych. Przydają się chyba każdemu – wszyscy, niezależnie od płci i wieku – korzystamy z kilku podstawowych produktów. Chcąc kupić bliskiej osobie coś wyjątkowego, powinniśmy jednak poszukać nieco głębiej niż półka z dezodorantami. Oto kilka propozycji najlepszych podarunków kosmetycznych!

Kolory na palecie

Nauka makijażu jest dzisiaj bardzo modna. Coraz więcej kobiet przykłada wagę do tego, by wygląd ich oka przypominał ten, który widzą na plakatach i w gazetach. W sieci pojawiają się setki filmików instruktażowych, w których bardziej doświadczone dziewczyny pokazują, jak wykonać perfekcyjny make-up.

Jednym z najpopularniejszych tam produktów są paletki, w których znajdziemy kilka różnych odcieni cieni do powiek. Zestawy takie można znaleźć w wielu konfiguracjach. Na podarek najlepiej wybrać taką, w której umieszczone będą kolory cieliste, delikatne. Tego rodzaju kosmetyk to krzyk sezonu i wymarzony prezent wielu kobiet. Wybierając ten odpowiedni, zwróćmy też uwagę na estetykę opakowania. Warto sprawdzić The Balm Nude Beach Eyeshadow Palette, która – oprócz pięknych odcieni – ma również zabawne, ciekawe pudełko. Idealne na urodziny!

Mocne rzęsy

Dobrym pomysłem na przydatny upominek jest też tusz do rzęs. To coś, co zawsze zda egzamin i nigdy się nie znudzi. Ten najpopularniejszy chyba na świecie kosmetyk nie może być nietrafionym prezentem.

Wybierając idealny najlepiej zwrócić uwagę na jego formułę i funkcje – pogrubiającą, wydłużającą lub podkręcającą rzęsy. W zależności od upodobań obdarowywanej osoby możemy wybrać klasyczną czerń lub bardziej szalone kolory.

Świetnie swoją rolę odegrają tutaj maskary firmy The Balm, które są nie tylko doskonałymi wyrobami do makijażu, ale również zabawnymi, ciekawymi produktami z kolorowych, nawiązujących do lat 60. ubiegłego wieku opakowaniach. Perfekcyjny prezent dla fanek vintage!

Cera bez zarzutu

Jednym z najbardziej wyrazistych trendów makijażowych ostatnich sezonów jest mocne rozświetlenie twarzy. Polega ono na nakładaniu na poszczególne jej partie odpowiedniego kosmetyku. Rozświetlacze występują w różnych formach – w kremie, w kamieniu, w płynie. Taki modny produkt będzie dobrym prezentem dla pań zainteresowanych nowymi technikami i pomysłami na wykonanie make-upu.

O ile przy wyborze upominków lepiej zrezygnować z zakupu podkładu, o tyle dobry róż to już świetny wybór. Róż ma podkreślać policzki i nadawać buzi świeżego wyglądu. To chyba drugi, po maskarze, najpopularniejszy kosmetyk na świecie. I na pewno zadowoli niejedną kobietę.

