Program "Czyste Powietrze" - dofinansowanie także na fotowoltaikę!

Dofinansowania na odnawialne źródła energii to jeden z etapów rządowych działań na rzecz walki ze smogiem oraz poprawy jakości powietrza w kraju. Program Czyste Powietrze zainaugurowany w 2018 roku ma na celu dostosować polskie budownictwo do norm jakości narzucanych przez dyrektywy unijne, tak aby budynki były ekologiczne i ekonomiczne w użytkowaniu. Dzięki niemu możliwe jest pozyskanie dofinansowania na zakup oraz montaż odnawialnych źródeł energii m.in. instalacji fotowoltaicznej, która pozwala nam na produkowanie własnej energii elektrycznej ze słońca.

Program Czyste Powietrze - istota

Przyczyn złej jakości powietrza w Polsce można doszukiwać się m.in. w wysokim stopniu uprzemysłowienia lub wzmożonym ruchu ulicznym. Jednak od lat największą przeszkodę na drodze do czystego powietrza stanowi ogrzewanie gospodarstw domowych w okresie jesienno-zimowym. Około 4 mln domów jest ogrzewanych poprzez spalanie niskiej jakości węgla oraz śmieci w przestarzałych piecach. Powstające w ten sposób szkodliwe substancje stanowią ponad połowę całkowitego zanieczyszczenia powietrza w naszym kraju.

W odpowiedzi na występujący problem, został uruchomiony rządowy program o nazwie Czyste Powietrze, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program prowadzony jest na terenie całego kraju i skupia się na termoizolacji budynków, a także prawidłowym zarządzaniu energią cieplną w gospodarstwach domowych. W ramach programu właściciele domów jednorodzinnych mogą otrzymać pomoc finansową, która pozwoli im na sfinansowanie wymiany starych pieców na nowe źródła ciepła, spełniające wymagania programu. Ponadto, program przewiduje dofinansowania na:

instalację odnawialnych źródeł energii w postaci kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych,

docieplenie przegród budynków,

wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Czas trwania programu przypada na lata 2018-2029. Od 19 września 2018 można składać elektronicznie wnioski do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie. Budżet programu opiewa na 103 mld zł, z czego finansowanie w formie dotacji to 63,3 mld zł, a w formie pożyczek zwrotnych 39,7 mld zł.

Fotowoltaika w Czystym Powietrzu. Jakie warunki dla instalacji?

W ramach programu Czyste Powietrze możemy otrzymać dofinansowanie w formie niskooprocentowanej pożyczki na koszt zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej. Instalacja ta ma wspomóc zasilanie innych odbiorników ciepła napędzanych energią elektryczną w naszych domach, w tym centralnego ogrzewania. Współfinansowaniu podlegają wszystkie elementy instalacji tzn. panele fotowoltaiczne wraz z konstrukcją wsporczą, inwerter, licznik dwukierunkowy i akumulator (w przypadku, gdy nasza instalacja nie będzie podłączona do sieci energetycznej), a także wykonanie robót montażowych i wykończeniowych.

Jeśli w budynku mieszkalnym znajduje się piec zwany potocznie "kopciuchem” lub inny, który nie spełnia nowych wymagań, chcąc skorzystać ze wsparcia finansowego oferowanego w ramach programu musimy koniecznie zaplanować jego wymianę. Dopiero po spełnieniu tego warunku możemy ubiegać się o dofinansowanie na instalację fotowoltaiki. Dla nowo powstających budynków, dla których planuje się zakup i montaż źródeł ciepła spełniających wymagania techniczne określone w programie, możemy od razu ubiegać się o dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Program Czyste Powietrze a proces formalny

Wniosek o udzielenie dofinansowania składamy do odpowiedniego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przed złożeniem wniosku musimy zadbać o wykonanie audytu energetycznego, który stanowi jego nieodzowny element. Jest on bowiem dowodem na racjonalność inwestycyjną oraz środowiskową planowanego przedsięwzięcia. W wykonaniu audytu pomóc nam mogą firmy zajmujące się sprzedażą energii elektrycznej posiadające w swojej ofercie pakiety instalacji fotowoltaicznych. Należy do nich m.in. innogy Polska, która zapewnia kompleksową usługę montażu poprzedzoną audytem fotowoltaicznym. Ponadto, firma oferuje swoim klientom wsparcie w przygotowywaniu dokumentów do instytucji zewnętrznych w celu pozyskania środków na zakup instalacji.

Po złożeniu dokumentów, urząd ma 90 dni na wydanie decyzji o przyznaniu środków. Przed wydaniem decyzji możemy spodziewać się wizyty urzędnika, która ma na celu zweryfikowanie danych z wniosku. Jeżeli budynek jest zgodny z danymi, które znalazły się we wniosku, wówczas Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowuje dla nas umowę o dofinansowanie. Kolejny krok to złożenie przez nas wniosku o płatności, które będą wypłacane w kilku transzach po zrealizowaniu poszczególnych etapów przedsięwzięcia. Końcowym etapem jest wizyta przedstawiciela WFOŚiGW, która potwierdzi jego realizację. Dodatkowo możliwa jest również kontrola projektu w okresie jego trwałości w terminie do 3 lat Rozliczenie przedsięwzięcia następuje po pozytywnej weryfikacji przez przedstawiciela WFOŚiGW.

Rządowy program Czyste Powietrze ma przyczynić się do ograniczenia problemu smogu i złej jakości powietrza w Polsce. Przewidziane na ten cel środki - ponad 100 mld zł będą skierowane m.in. na finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii, które nie wywierają negatywnego wpływu na środowisko.

