Jesteś posiadaczem auta po tuningu? Sprawdź, jak wygląda ubezpieczenie dla samochodów modyfikowanych

Indywidualiści lubią wyróżniać się z tłumu na wszelkie sposoby. Jednym z nich jest tuning samochodu. Poprawa wydajności i wyglądu auta wzbudza zainteresowanie i zazdrość innych kierowców, co daje nieskrywaną satysfakcję właścicielowi stuningowanego pojazdu.

Ale co z ubezpieczeniem samochodu modyfikowanego? Niektóre zmiany przecież zwiększają wartość auta. W dalszej części artykułu znajdziesz podpowiedź, jak dostać odszkodowanie za tuningowane części i akcesoria.

Tuning mechaniczny i optyczny

Wielu z nas tuning kojarzy się z utrudniającym przejazd przez próg zwalniający obniżonym zawieszeniem, czy tak głośnym wydechem, że aż uszy bolą. Na szczęście takie formy podrasowywania samochodu przeszły do lamusa, a stuningowane auta wyglądają bardziej profesjonalnie.

Tuning można podzielić na dwa rodzaje: mechaniczny i optyczny. Do pierwszej kategorii zaliczamy wszystkie te przeróbki, które wpływają na moc silnika lub właściwości jezdne. Jeśli chodzi o tuning optyczny, ma on za zadanie wyróżnić nasze auto na tle innych modeli tej samej marki.

Tak czy inaczej, zarówno jeden jak i drugi rodzaj tuningu wpływają na wartość pojazdu. Niejednokrotnie koszty poniesione na modyfikacje wynoszą kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Warto więc pomyśleć o ubezpieczeniu dodatkowych akcesoriów i części. Co trzeba zrobić?

Tuning a OC

Najważniejsze to gromadzić rachunki i faktury potwierdzające wprowadzenie w aucie modyfikacji. To one będą stanowić najważniejszy dowód w postępowaniu likwidacyjnym, jeśli staniesz się poszkodowanym w wypadku.

Co w sytuacji, gdy nie masz żadnych dowodów potwierdzających tuning? Wtedy nie pozostaje Ci nic innego jak poprosić o sporządzenie wyceny niezależnego rzeczoznawcę samochodowego. Dokument należy dołączyć do odwołania od decyzji ubezpieczyciela.

Tuning a AC

W przypadku ubezpieczenia autocasco najlepiej już na etapie ubezpieczania pojazdu poinformować ubezpieczyciela o wprowadzeniu w nim zmian. Jeśli nastąpiły one po wykupieniu polisy, zaraz po ich zaistnieniu zgłoś to w firmie, w której się ubezpieczasz. Prawdopodobnie zwiększy się Twoja składka ubezpieczeniowa, ale zyskasz za to kompleksową ochronę, dzięki której unikniesz konsekwencji finansowych wypadku i nie tylko.

Możesz też zainwestować w polisę dla samochodów modyfikowanych, np. https://www.lancasterinsurance.co.uk/insurance/modified-car-insurance/. W chwili obecnej jest to prawdopodobnie najkorzystniejsza opcja dla właścicieli aut po tuningu.

