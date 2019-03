Wysokie koszty jazdy taksówką. Czy jest szansa, że ceny za przejazd spadną?

Stawki za kilometr jazdy różnią się w zależności od korporacji, jednak oscylują wokół tej samej kwoty wynoszącej 2 złote. Najczęściej jest tak, że im większe miasto, tym wyższa stawka za kilometr.

W dużych aglomeracjach funkcjonuje wiele firm, które rywalizują ze sobą o klienta. Średnio mogą manipulować ceną, bo zbyt wysoka zniechęci do korzystania z ich usług, a za niska sprawi, że biznes nie będzie się zwracał.

Sytuacja ma szansę się zmienić, gdy na ulice wyjadą elektryczne taksówki. Wszystko za sprawą tego, że elektryczne samochody nie potrzebują do jazdy paliwa - ładuje się je prądem. Na chwilę obecną większość stacji do ładowania jest darmowych. Warto też wspomnieć, że dotychczasowe obserwacje wskazują na to, że elektryczne samochody są mniej awaryjne, spadną zatem koszty amortyzacji maszyny. Ceny za przejazd taksówką elektryczną mogłyby więc ulec obniżeniu, bo dwie wymienione składowe generują 25 proc. kosztów, jakie musi ponieść klient.

Elektryczne samochody to przyszłość

Obecnie po polskich drogach porusza się stosunkowo niewiele aut z napędem elektrycznym, co wcale nie oznacza, że zainteresowanie nimi jest małe. Duże miasta chcą wspierać finansowo firmy inwestujące w elektryczne pojazdy, bo jest to skuteczny sposób na walkę ze smogiem. Spekuluje się, że już wkrótce liczba elektrycznych samochodów będzie rosła w zastraszającym tempie.

Korporacje taksówkarskie są na „tak”

Najlepszym przykładem na to, że firmy przewozowe są chętne na zmiany jest firma EcoCar z Wrocławia. Między innymi to dzięki niej liczba elektrycznych pojazdów poruszających się po ulicach Dolnego Śląska jest tak duża. Jeszcze wypożyczalnia aut Vozilla ma w swojej ofercie tego typu pojazdu. Można więc domniemywać, że już wkrótce inne firmy przewozowe wezmą z nich przykład.

Dlaczego warto zmodernizować flotę?

Ekologiczne pojazdy mają prawo poruszać się po bus pasach, co przyspiesza podróż taksówką. Mogą też korzystać ze specjalnie wyznaczonych miejsc parkingowych w centrum miasta. Ubezpieczenie aut z elektrycznym napędem nie jest drogie, poza tym władze miast oferują pomoc dla firm wspierających ekologiczny transport. Nie stanowi problemu także stosunkowo mała ilość stacji ładowania pojazdów, bo ich liczba sukcesywnie rośnie.

Chcesz dowiedzieć się, w jakim stopniu jesteś chroniony podczas podróży taxi? Kliknij tutaj: https://www.taxiinsurer.co.uk/taxi-fleet-insurance/ i znajdź odpowiedź na nurtujące Cię pytania!

