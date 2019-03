Filip Aryanowicz: Ukraińcy to za mało – polski rynek pracy coraz częściej ratują Azjaci

Deficyt pracowników rośnie w Polsce zauważalnie. Z pewnością nie pomaga tu niskie bezrobocie w kraju oraz rosnąca konkurencja w innych krajach Europy, które aktywnie pozyskują pracowników z Ukrainy i Białorusi. W Polsce coraz częściej zatrudniani są dziś pracownicy z odległych zakątków Azji. Filip Aryanowicz, wiceprezes agencji pośrednictwa pracy Bisar prognozuje, że trend ten będzie w najbliższych latach coraz bardziej zauważalny. To Azjaci ratują polski rynek pracy i w niedługim czasie będą mieć znaczący wpływ na gospodarkę.



Pracownicy z Azji są coraz chętniej zatrudniani w Polsce



Cały czas obserwować można znaczne zainteresowanie polskich pracodawców pracownikami ze Wschodu. Coraz częściej polscy przedsiębiorcy zainteresowani są zatrudnianiem nie tylko Ukraińców i Białorusinów, ale również pracowników z bardziej odległych krajów. Jak prognozuje Filip Aryanowicz, wiceprezes agencji pośrednictwa pracy Bisar, trend ten będzie z roku na rok coraz bardziej zauważalny. Ukraińcy nie są już w stanie zapełnić ogromnego deficytu pracowników, który zaobserwować można w coraz większej ilości sektorów polskiej gospodarki. Zwiększa się również konkurencja innych europejskich państw, które również potrzebują rąk do pracy.



- W Bisar bardzo aktywnie rekrutujemy dziś nie tylko pracowników z Ukrainy i Białorusi. Dzięki naszym licznym placówkom zagranicznym oraz szerokim kontaktom, jesteśmy w stanie rekrutować dla naszych polskich i zachodnich klientów również pracowników z odległych zakątków Azji. W naszej bazie znajduje się między innymi coraz więcej fachowców z Tajlandii, Bangladeszu i Mołdawii. Rosnącą popularnością w Polsce cieszą się również pracownicy z Filipin. Pracownicy z Azji są dobrym sposobem na wsparcie rozwoju naszych rodzimych firm. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się oni również na zachodzie – Azjatów rekrutujemy również dla naszych klientów z Niemiec, Francji i Skandynawii – dodaje Filip Aryanowicz.



W jakich branżach najczęściej można spotkać pracowników z Dalekiego Wschodu?



Wiele wolnych miejsc pracy w różnych branżach sprawia, że krajowy rynek jest bardzo atrakcyjny dla Azjatów. Również zarobki w Polsce zachęcają pracowników z Azji do migracji zarobkowej, ponieważ nawet kilkukrotnie przewyższają one pensje, które otrzymaliby we własnych ojczyznach. Filip Aryanowicz tłumaczy, że ze względu na barierę językową Azjaci najczęściej pracują fizycznie - sprawdzają się w Polsce zatem między innymi w branżach związanych z produkcją, rolnictwem i przetwórstwem.



– Coraz częściej mieszkańcy Dalekiego Wschodu zatrudniani są w Polsce ponadto jako kierowcy, szwaczki, sprzątaczki, operatorzy maszyn, ślusarze, elektrycy, tapicerze oraz murarze. Rzadko przyjeżdżają jednak do kraju na własną rękę – zdecydowanie chętniej korzystają z pomocy agencji pośrednictwa pracy. Do oddziałów Bisar niemal codziennie zgłaszają się nowi, chętni do pracy fachowcy z najdalszych rejonów Azji. Cudzoziemcy doceniają pomoc agencji przy transferze i zakwaterowaniu oraz bezpieczeństwo, jakie gwarantuje umowa z Bisar – dodaje Filip Aryanowicz.



Dlaczego przedsiębiorcy z Polski i zachodu coraz częściej stawiają na Azjatów?



Krajowi pracodawcy doceniają w pracownikach z Azji przede wszystkim sumienność oraz zaangażowanie. Ważnym kryterium wyboru jest tutaj również zdecydowanie mniejsza rotacja i znacznie większa lojalność względem pracodawcy. Filip Aryanowicz dodaje, że Azjaci przyjeżdżają z daleka, a transport jest bardzo kosztowny, dlatego rzadko zdarzają się tu sytuacje, że pracownik rzuca stanowisko i wyjeżdża z dnia na dzień.



- Azjaci mają mniejsze wymagania finansowe niż Ukraińcy, którzy zaczynają coraz bardziej cenić swoja pracę. Pracownicy z Dalekiego Wschodu ponadto zwykle przyjeżdżają do pracy w Polsce na dłużej. Bardzo chętnie zostają w naszym kraju na lata, dzięki czemu pracodawcy mają mniejsze problemy, jeśli chodzi o rotację. Są przy tym również bardzo zaangażowani i dokładnie oraz odpowiedzialnie wykonują swoje obowiązki. Jest tu co prawda na początku bariera językowa, jednak nie stanowi ona dużego problemu, ponieważ utrudnienie w komunikacji szybko rozwiązujemy w Bisar zapewniając firmom koordynatora, który na bieżąco zajmuje się sprawami związanymi z zatrudnieniem Azjatów – dodaje Filip Aryanowicz.



Pracownicy z Azji ratunkiem wobec otwarcia niemieckich granic na pracowników ze Wschodu?



Wiele kontrowersji wzbudza planowane otwarcie niemieckiego rynku pracy dla wschodnich cudzoziemców. Sporo polskich pracodawców obawia się, że skuszeni dobrymi zarobkami Ukraińcy wyjadą z Polski do Niemiec. Jak wyjaśniał niejednokrotnie już Filip Aryanowicz (https://filip-aryanowicz.pl/), zmiany z pewnością będą, jednak zdecydowanie nie będą miały tak spektakularnej skali dla Polaków, jak wcześniej sądzono. Czy lukę po Ukraińcach zapełnią w Polsce Azjaci?



- Do Niemiec wyjadą przede wszystkim młodzi Ukraińcy, którzy nie mają rodzin i zobowiązań oraz wybitni specjaliści, bo to właśnie oni stanowią grupę docelową niemieckich planów gospodarczych. Niemieckie przepisy dotyczące migracji zarobkowej są dość zaostrzone. Przede wszystkim wymagana będzie biegła znajomość języka niemieckiego i środki finansowe do samodzielnego utrzymania się bez pomocy państwa. Wielu Ukraińców wobec takich utrudnień postawi jednak na Polskę, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że nasze przepisy zmieniają się tak, by ułatwiać (a nie utrudniać) migrację zarobkową do kraju. Pracownicy z Azji z pewnością nie zastąpią zatem całkiem Ukraińców w Polsce, ale jesteśmy pewni, że ich rola w naszym kraju będzie się zwiększać z roku na rok – kończy Filip Aryanowicz.

