Na co uważać, wybierając pożyczki pozabankowe?

Pożyczki przez internet to alternatywa dla pożyczek bankowych. Jeżeli pożyczasz po raz pierwszy, masz szansę na pożyczkę bez dodatkowych kosztów. Czy wiesz jednak, jak wybrać najlepszą chwilówkę lub pożyczkę ratalną? Podpowiadamy, jak zapewnić sobie bezpieczeństwo, korzystając z ofert parabanków.

Jakie pożyczki online są dostępne?

Branża fintech dynamicznie się rozwija. To wynik zarówno zainteresowania klientów szybkimi pożyczkami, jak i korzystnej oferty pożyczkodawców. Choć wiele osób uważa, że pożyczki pozabankowe są bardzo kosztowne, nie do końca jest to prawdą. Nowi klienci mogą korzystać z darmowych pożyczek, czyli pożyczać bez naliczania jakichkolwiek kosztów.

Rozwój branży pożyczek pozabankowych ma odzwierciedlenie również w ofercie parabanków. Firmy pożyczkowe proponują chwilówki (szybkie pożyczki online) i pożyczki ratalne. Szybkie pożyczki przez internet są udzielane na krótki okres (najczęściej do 30 dni), a ich spłata odbywa się jednorazowo. W ramach pożyczki ratalnej klient może starać się nawet o 25 000 zł. Z uwagi na wysoką kwotę spłata takiej pożyczki odbywa się w miesięcznych ratach.

Którą firmę pożyczkową wybrać?

Coraz większe zainteresowanie pożyczkami przez internet spowodowało, że na rynku zaczęły pojawiać się kolejne firmy. Aktualnie Polski Związek Instytucji Pożyczkowych (PZIP), czyli największa organizacja branżowa, zrzesza ok. 40 firm. Tak duża liczba pożyczkodawców gwarantuje szeroką ofertę, ale nie ułatwia wyboru konkretnego pożyczkodawcy. Czym kierować się przy wyborze firmy pożyczkowej?

Jeżeli zainteresują Cię pożyczki na raty, pomocny może okazać się aktualny ranking takich produktów. W zestawieniu znajdziesz wyłącznie sprawdzone firmy pożyczkowe. Oznacza to, że będziesz musiał porównać dostępne oferty np. jedynie pod względem kosztów. Cenną wskazówką jest też przynależność pożyczkodawcy do wspomnianego PZIP, bo to oznacza, że działa on transparentnie.

Pożyczki przez internet – skorzystaj z darmowej pożyczki

Z pewnością słyszałeś, że pożyczając po raz pierwszy, masz szansę na darmową pożyczkę. Czy wiesz jednak, że pożyczki pozabankowe mogą być bezpłatne także wówczas, gdy pożyczasz po raz drugi lub kolejny? Parabanki są skłonne pożyczyć pieniądze bez naliczania dodatkowych kosztów każdemu nowemu klientowi. Pożyczając po raz drugi, wybierz po prostu firmę, z oferty której jeszcze nie korzystałeś. W ten sposób zaoszczędzisz.

Darmowe pożyczki online nie są już w Twoim zasięgu? Nie przepłacaj – skorzystaj z porównywarki chwilówek. Tu również z pomocą przyjdą Ci serwisy finansowe, na których publikowane są wspomniane już rankingi i porównywarki szybkich pożyczek przez internet.

Porównaj zanim złożysz wniosek o pożyczkę

Pożyczki przez internet nie zawsze są darmowe. Jeżeli potrzebujesz wyższej kwoty, będziesz musiał skorzystać z pożyczki ratalnej. Wówczas też nie obejdzie się bez porównania dostępnych produktów. Tylko w ten sposób będziesz mógł stwierdzić, która pożyczka będzie dla Ciebie najkorzystniejsza.

Porównując pożyczki na raty, zwróć uwagę nie tylko na wysokość kosztów, ale również ich terminy spłaty. Im dłuższe, tym miesięczne raty będą niższe. Istotny jest też deklarowany przez pożyczkodawcę czas wypłaty środków. Większość firm pożyczkowych rozpatruje wnioski w ciągu kilkunastu minut, ale niektóre potrzebują na to więcej czasu, np. 24 godziny.

Certyfikat świadczy o bezpieczeństwie

Proces wnioskowania i przyznawania pożyczki online odbywa się przez internet. Właśnie dlatego powinieneś zwrócić uwagę, czy podawane przez Ciebie dane osobowe i adresowe są bezpieczne. W przeciwnym razie może się okazać, że trafią one w ręce osób niepowołanych.

Przed wypełnieniem wniosku sprawdź, czy połączenie ze stroną pożyczkodawcy jest bezpieczne. Możesz to zrobić, klikając na symbol kłódki widocznej w pasku adresu przeglądarki. Bezpieczne połączenie oznacza, że wszelkie przekazywane przez Ciebie dane będą prywatne. Wykonanie wyżej wymienionych czynności nie zajmie Ci wiele czasu, a pozwoli upewnić się, że wybrałeś najlepszą ofertę dla siebie.

