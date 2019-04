Czy warto organizować łączony wieczór panieński i wieczór kawalerski? Zobacz, co na ten temat sądzą przyszłe pary młode!

Zarezerwowaliście już wszystkie usługi na Wasz szczególny dzień, ustalenia z salą weselną macie dopięte na ostatni guzik? Gdy odliczacie już dni do Waszego ślubu, czas na organizację wieczoru panieńskiego i kawalerskiego! Zwyczaj świętowania ostatnich chwil stanu wolnego jest silnie zakorzeniony w polskiej tradycji, choć oczywiście sama jego forma ewoluowała na przestrzeni lat.

Z ankiety przeprowadzonej na portalu ślubnym Wesele z klasą wynika, iż prawie 76% przyszłych par młodych planuje wieczór panieński/kawalerski. Zdecydowana większość tego typu imprez organizowana jest przez świadków, a nie samych nowożeńców.

Jak powinien wyglądać wieczór panieński czy kawalerski? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ pomysłów na jego realizację może być naprawdę wiele. Jednym z nich jest zorganizowanie łączonego wieczoru dla pań i panów.

Skąd wzięła się tradycja wieczoru panieńskiego i wieczoru kawalerskiego?

Pierwowzorami obecnych wieczorów panieńskich, zgodnie ze staropolskimi tradycjami występującymi w zależności od regionu, z którego pochodzi przyszła małżonka, były: wieczór dziewiczy, rózgowiny, rozpleciny czy wieńczyny. Owo spotkanie w damskim gronie odbywało się w wieczór poprzedzający zaślubiny i było pełne rytuałów bogato nacechowanych symboliką. Druhny wiły wtedy wianki - symbol dziewictwa oraz wieniec, czyli koronę dla panny młodej. Pieczono kołacz weselny, strojono rózgę weselną - symbol weselnej uroczystości, a podczas rozplecin rozplątywano warkocz i symbolicznie żegnano panieństwo.

Wieczory kawalerskie nie były tak pełne symboliki. Odbywały się w tym samym czasie co spotkania kobiece. Był to czas na wesołą zabawę przyszłego męża wraz z przyjaciółmi.

Co można robić na łączonym wieczorze kawalerskim i panieńskim?

Ważne jest, aby taka okazja, jaką jest pożegnanie stanu wolnego, była potraktowana wyjątkowo. Warto, aby ten wieczór był inny, niż typowe wyjścia “na miasto” ze znajomymi. Pomysłów na spędzenie wspólnego panieńskiego i kawalerskiego jest wiele, z pewnością znajdziecie coś, co ucieszy Was oboje! Mamy kilka propozycji.

Wspólny wyjazd - możecie wynająć domek w górach czy nad jeziorem i świętować wspólnie ze znajomymi przy ognisku. Wyjazd może być połączony z aktywnością, która sprawi Wam frajdę - może to być na przykład spływ kajakowy, rajd rowerowy albo paintball. Możecie również zdecydować się na odpoczynek w SPA - wiele hoteli ma w swojej ofercie wieczory panieńskie i kawalerskie połączone z zabiegami, podczas których się zrelaksujecie.

Impreza w domu - nie zawsze pojawia się możliwość wspólnego wyjazdu za miasto, w tym wypadku możecie zorganizować świetny wieczór w domu! Karaoke, gry planszowe czy na konsoli albo impreza kostiumowa - jest ogrom możliwości!

Co o tym pomyśle sądzą przyszłe pary młode?

Na jednym z internetowych grup wsparcia dla przyszłych panien młodych Karolina dzieli się wspomnieniami z weekendu, podczas którego odbył się łączony wieczór panieńsko-kawalerski:

Oczywiście wszystko było tajemnicą i wielką niespodzianką dla nas.

W sobotę w południe zaplanowana była trasa rowerowa - wspólnie z moim M. uwielbiamy rowery, dlatego wycieczka była okazją do tego, aby się troszkę zmęczyć i wyszaleć przed wieczorem, na który zaplanowane było ognisko. Nie było to byle jakie ognisko - naprawdę świadek zadbał o wszystko, aż sama byłam w szoku. (...) Jeśli któraś para zastanawia się nad wspólnie spędzonym czasem kawalersko-panieńskim, polecam aktywne chwile.

Łączony wieczór panieńsko -kawalerski może przyjąć taką formę, że na początku panie i panowie bawią się osobno, a później wszyscy razem się spotykają, by kontynuować świętowanie. Tak było u jednej z Internautek, Marleny:

Na początku z dziewczynami wybrałam się do spa i escape roomu, a chłopcy na paintballa. Później razem zrobiliśmy ognisko.

Łączony wieczór panieńsko-kawalerski może przybrać różnorodne formy, ważne, aby był on dobrany do zainteresowań przyszłych małżonków. Najistotniejsza jest oczywiście wspólna zabawa w gronie bliskich - to recepta na świetny wieczór!

