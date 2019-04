4 dania dla małego niejadka. Zachęć wybrednego malucha do jedzenia!

Na pewno każdy z nas zna dziecko-niejadka. A może sami nim byliście, doprowadzając swoich rodziców do rozpaczy i nieustannego szukania odpowiedzi na nurtujące pytanie: co ugotować, aby moje dziecko zjadło i nie marudziło? Role odwróciły się i teraz borykasz się z podobnym problemem? Przychodzimy z odsieczą! W artykule znajdziesz pomysły na to, jak przyrządzić dania nie tylko pożywne i pełne witamin, ale także podane w kolorowy oraz niekonwencjonalny sposób. Zainspiruj się i puść wodze fantazji!

Jak przygotować front?





Twoje dziecko za każdym razem spędza przy posiłku długie godziny, każąc się prosić o każdy przełknięty kęs? Czas temu zaradzić! Problem występuje pewnie najczęściej w przypadku warzyw oraz mięsa. Jak to zmienić? Na początek przeprowadź z wybrednym maluchem rozmowę. Pamiętaj o tym, aby wszystko, co robisz czy mówisz, czynić ze spokojem. Unikaj więc krzyków, awantur i załamywania rąk - taka atmosfera z pewnością nie będzie sprzyjać porozumieniu. Jeśli Twoje dziecko już sporo rozumie, spróbuj wytłumaczyć mu, że aby miało siłę na długie zabawy, powinno jeść pełnowartościowe produkty. Takie argumenty nie przynoszą większego efektu? Czas wytoczyć cięższe działa!

Akcja „przemycanie”

Jak sprawić, by z talerza Twojego niejadka jedzenie zniknęło ze smakiem? Spróbuj je zakamuflować. Należy pamiętać, że śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dnia i nie możesz odpuścić go swojemu dziecku. Jeśli masz wolną chwilę, przygotuj bananowe naleśniki. Z dodatkiem owoców i odrobiny czekolady czy kakao wyczarujesz z nich danie godne owocowego smakosza!

Sałatka muchomorki z pewnością zachwyci każdego malucha – któż, wiedziony ciekawością, nie omieszkałby sprawdzić, co kryje się pod nakrapianym kapeluszem? A schować tam można np. pożywną sałatkę z ryżem, papryką i kukurydzą. Taki posiłek możesz przyrządzić równie dobrze na obiad, jak i na kolację. Z kolei dzięki przepisowi na kosmiczne ślimaki przemycisz do diety malucha szpinak. Twoje dziecko ma w sobie zapędy małego odkrywcy? Mini szaszłyki z kurczaka idealnie sprawdzą się w charakterze łódeczki. Wystarczy liść sałaty, patyczek i wyprawa gotowa!

Świeć przykładem

Gdy nasz umysł zajęty jest czymś innym (np. zabawą lub nauką), nie kontrolujemy zbytnio tego, co i w jakich ilościach jemy. Podsuń wtedy swojemu szkrabowi pyszną, ale i zdrową przekąskę – miseczka pokrojonych w fantazyjne kształty owoców z dodatkiem bakalii czy garścią orzechów świetnie sprawdzi się jako alternatywa dla zapychających chrupek bądź słodyczy.

Daj swojemu dziecku dobry przykład! Skoro chcesz, aby polubiło wartościowe jedzenie, podczas oglądania serialu nie sięgaj po chipsy albo czekoladę. Wspólnie obierzcie jabłko (zróbcie zawody na najdłuższą skórkę!) czy mandarynki (która miała najwięcej cząstek?).

Choć Twoja wyobraźnia z pewnością podsunęła Ci już mnóstwo pomysłów na atrakcyjne i pyszne potrawy, może jednak wciąż potrzebujesz porcji inspiracji? Znajdziesz ją tutaj! Prezentowane przepisy to receptury na dania dla całej rodziny, które mogą jeść także dzieci. Ich niekonwencjonalny sposób podania z pewnością przykuje wzrok. Życzymy Ci pełnej sukcesów kulinarnej przygody i trzymamy kciuki za powodzenie tej wcale niełatwej misji!

