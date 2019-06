Odkryj zalety smart home Fibaro i stwórz dom swoich marzeń!

Dom naszych marzeń to spokojna i bezpieczna przestrzeń, w której urządzenia dopasowują się do naszego stylu życia i stanowią jego nierozerwalny element. Dzięki smart rozwiązaniom wykonywanie codziennych czynności staje się prostsze, wzrasta nasz komfort i poczucie bezpieczeństwa, a wreszcie realizują się marzenia. W inteligentnej przestrzeni to my dyktujemy warunki i decydujemy o tym, jak będzie funkcjonowała przestrzeń wokół nas. Smart home Fibaro to dom wychodzący naprzeciw naszym potrzebom, który udowadnia, że niemożliwe staje się realne.

Inteligentna przestrzeń, czyli jaka?

Inteligentny dom to miejsce na miarę XXI wieku. Najnowocześniejsze technologie w połączeniu z inteligentnymi systemami umożliwiły stworzenie smart produktów, które znakomicie dopełnią naszą domową przestrzeń i sprawią, że będzie działała i myślała tak, jak sobie tego życzymy. Wystarczy wybrać jeden ze smart systemów oferowanych przez producentów i wprowadzić je do naszego domu.

Chcąc dowiedzieć się więcej o tym, jak działa inteligentna przestrzeń, zapytaliśmy twórców marki Fibaro o zalety i możliwości smart home Fibaro, który w ostatnich latach staje się coraz bardziej popularny.

Smart home Fibaro: poznaj dom przyjazny domownikom

Smart home Fibaro to dom, w którym urządzenia zmieniają nasze spojrzenie na rzeczywistość. Zdalne sterowanie oświetleniem i ogrzewaniem, całodobowa ochrona nad naszym domem, stworzenie idealnego klimatu za pomocą jednego kliknięcia, a wreszcie rozwiązania umożliwiające ograniczenie zużytej energii to dopiero początek. W smart home Fibaro jesteśmy bezpieczni i doskonale zorganizowani, a inteligentne produkty umożliwiają nam:

otoczenie bliskich opieką: inteligentne urządzenia zintegrowane z systemem alarmowym zapewnią nam bezpieczeństwo o każdej porze dnia i nocy. Dostęp do podglądu na żywo, wirtualny klucz do domu, a wreszcie wszechstronne czujniki sprawią, że będziemy spokojni zarówno w nocy, jak i podczas wakacji. Smart home Fibaro zadba o ochronę tego, co dla nas najcenniejsze;

zarządzanie multimediami: multimedia połączone inteligentną siecią będą działać tak, jak tego pragniemy. Domowe urządzenia w smart home Fibaro znają nasze potrzeby i usprawniają wykonywanie codziennych czynności, a przy tym stwarzają nam możliwość śledzenia czasu, jaki najmłodsi domownicy spędzają przed ulubionymi gadżetami;

zarządzanie ogrzewaniem: w smart home Fibaro temperatura dopasowuje się do realnych potrzeb użytkowników. Sterowanie temperaturą za pomocą aplikacji pozwoli nam nie tylko przygotować dom na nasz powrót, lecz także umożliwi oszczędzanie energii i zredukowanie kosztów ogrzewania.

Sterowanie smart home Fibaro jest takie proste!

Inżynierowie Fibaro zadbali o to, aby wszystkie smart produkty wyróżniały się nie tylko funkcjonalnością, lecz także intuicyjnością i łatwością w użyciu. Zarządzanie domową przestrzenią smart home Fibaro będzie prawdziwą przyjemnością i bez trudu poradzą sobie z nią wszyscy domownicy – nawet ci najmłodsi. Dzięki inteligentnemu systemowi Fibaro z łatwością połączymy wszystkie smart produkty w przemyślany ekosystem urządzeń, którym będziemy zarządzać za pomocą aplikacji mobilnej lub naszego głosu. Zapomnijmy o wstawaniu z kanapy, aby włączyć potrzebne urządzenie lub zmienić rodzaj oświetlenia – wystarczy sięgnąć po naszego smartfona lub, jeśli akurat nie mamy go pod ręką, wydać odpowiednią komendę.

Stwórz inteligentną przestrzeń skrojoną wedle Twoich potrzeb

Smart home Fibaro to wielość rozwiązań i możliwości. To, jak będzie funkcjonował nasz inteligentny dom, zależy tylko od nas. Wystarczy wybrać najbardziej odpowiednie dla nas urządzenia i włączyć je do smart sieci oplatającej nasz dom. Wiele produktów nie wymaga montażu, a ich konfiguracja trwa zaledwie chwilę - wystarczy kilkanaście sekund, aby urządzenie było gotowe do użytku. W razie potrzeby mamy oczywiście do dyspozycji profesjonalnych monterów Fibaro, którzy oferują nam swoją pomoc w zakresie wdrażania systemu Fibaro i jego poszczególnych elementów.

Posiadamy już w domu inteligentne urządzenia współpracujące z innym systemem, takim jak np. Apple HomeKit? Bez obaw – producenci Fibaro stworzyli dwie linie produktów: współpracującą z systemem Fibaro oraz przeznaczoną dla Apple HomeKit. Wystarczy wybrać urządzenie zaprojektowane pod właściwą technologię. Wszystkie produkty są ze sobą kompatybilne, co z łatwością pozwoli nam zintegrować cały smart home Fibaro.

Zainteresowała Cię idea smart home Fibaro? Odwiedź stronę producenta i dowiedz się, jak stworzyć domową przestrzeń na miarę swoich marzeń!

