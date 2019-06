Kolory do Twoich wnętrz

Na kolory, podobnie zresztą jak i na inne dziedziny życia, ogromny wpływ ma moda i aktualne nastroje społeczne. Szalone lata 60-te upłynęły pod znakiem soczystych odcieni różu, czerwieni i zieleni, które już dziesięć lat później zostały wyparte przez subtelne odcienie kolorów ziemi. Co ciekawe powrót do barw natury związany był przede wszystkim z narodzinami ruchów ekologicznych. Na współczesność oddziałuje przede wszystkim łatwy dostęp do najnowszych technologii, ale także ogromna fala nostalgii za czasami, w których życie było bardziej „analogowe“. Stąd bierze się mieszanka neutralnych, subtelnych odcieni i żywych, soczystych barw. Na obecną skalę popularnych kolorów niebagatelny wpływ ma także coraz większa świadomość ekologii i zrównoważonego rozwoju. Zespoły ekspertów analizują aktualne trendy i uwzględniają je w sezonowych wzornikach barw.

Podczas gdy świeży, soczysty szmaragd króluje w katalogach na wiosnę i lato, jesienią projektanci wnętrz dają pierwszeństwo stłumionym, spokojnym kolorom, takim jak matowe warianty koloru zielonego i niebieskiego. Ta ostatnia świetnie się komponuje ze słonecznymi odcieniami żółci, które rozświetlają przestrzeń i przypominają czas wakacji.

Kolor żółty tworzy harmonijny związek z elegancką szarością, dodając jej potrzebnej dynamiki i energii. Wielką popularnością cieszą się dziś odcienie na granicy zieleni i żółci, które wyglądają świeżo i nowocześnie. Dodatki w soczystych barwach trawy i wiosennych kwiatów są świetnym rozwiązaniem dla osób chcących nieco odmienić klasycznie urządzone wnętrza.

Chcesz podążać za trendami, ale nie możesz sobie pozwolić na kosztowne rewolucje w mieszkaniu? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Zmieniaj swoją przestrzeń za pomocą kolorowych dodatków, takich jak zasłony, narzuty, wazy, pachnące świece czy pudła do przechowywania drobiazgów. Przedmioty te łatwo wymienisz na inne, dzięki czemu Twoje wnętrze nabierze zupełnie nowego charakteru. Dobrym pomysłem jest także zakup drobnych mebli w innym odcieniu. Kontrastowa półka, stolik czy regał z pewnością odmieni salon czy sypialnię. https://favi.pl/produkty/kategoria/dekoracje

Kolory ścian, podłogi oraz większych mebli należy wybierać ostrożnie. Głównym kryterium, obok naszego gustu, powinny być rozmiary i właściwości urządzanego wnętrza. Podczas remontu warto kierować się zasadą harmonii w przyrodzie. Podłoga, podobnie jak ziemia, powinna być ciemniejsza niż ściany czy sufitu. Panele, płytki i wykładziny podłogowe w podobnym odcieniu nadadzą mieszkaniu spójności i klasy. Niskie pomieszczenie możemy optycznie podwyższyć przeciągając kolor ścian na część sufitu. Trik ten zadziała i w odwrotną stronę – zbyt wysoki pokój nabierze przytulnego charakteru kiedy kolor sufitu przeciągniemy na górną część ściany.

Już od wieków poszczególnym barwom przypisywane są konkretne właściwości. Niebieski i zielony są uważane za kolory, które relaksują i uspokajają. Czerwień i pomarańcz mają pobudzać do działania, a fiolet wyciszać i inspirować. Na oddziaływanie barw niebagatelny wpływ ma ich tonacja – zimna lub ciepła. Nie bez znaczenia są także nasze osobiste preferencje kolorystyczne oraz rodzaj i ilość światła w pomieszczeniu. Najprostszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest pomalowanie większych przestrzeni na neutralne kolory, takie jak biel czy różne odcienie szarości oraz zakup mebli lub dywanu w wyrazistych barwach.

