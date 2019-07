Sukienki plus size - modna latem

Wiele kobiet żyje w nieprawdziwym przekonaniu, że modne mogą być jedynie kobiety noszące rozmiar 36-38. To dla nich szyje się najmodniejsze kreacje, to one wyglądają we wszystkim dobrze. W większości tych stwierdzeń nie ma zbyt dużo prawdy, bo każda kobieta ma swoje niedoskonałości, a sukienki plus size mogą mieć równie ciekawe i oryginalne fasony oraz dodatki, jak te szyte w rozmiarze s. Warto natomiast dowiedzieć się, które sukienki w dużych rozmiarach najlepiej prezentują się na sylwetce, które z nich ukrywają brzuszek, a które wyszczuplają pupę. Uzbrojona w tę wiedzę, będziesz mogła czuć się modnie każdego dnia.

Modne sukienki plus size Długie sukienki dla puszystych Sukienki plus size na wyjątkową okazję Nie bój się - eksperymentuj!

Modne sukienki plus size

Sukienki plus size to niekoniecznie sportowe, szerokie modele przypominające worek. Wiele kobiet jest niesłusznie przekonanych, że na to jedyny model, który sprawdza się przy rozbudowanej sylwetce. Jest natomiast zupełnie inaczej. Sukienki dla puszystych opierają się na świadomych cięciach, marszczeniach, zwężeniach i wstawkach, które pozwalają modelować sylwetkę tak, aby podkreślać atuty kobiecego ciała i ukrywać jego mankamenty.

W tym sezonie modne sukienki plus size to przede wszystkim sukienki wzorzyste, w ciekawe i oryginalne wzory. Zasada tutaj jest tylko jedna. Printy są raczej duże, przyciągające uwagę. W przypadku sukienek xxl małe, drobne wzory często się nie sprawdzają, przed wyborem takiej sukienki dobrze jest więc dokładnie się jej przyjrzeć i temu jak prezentuje się w niej cała sylwetka. Natomiast duże, wyraziste nadruki to świetne rozwiązanie. Wzorzyste materiały doskonale maskują brzuch, a przy odpowiednio ułożonym dekolcie eksponują także tę część damskiego ciała. Umiejętnie dobrane wzory wyszczuplają, nadają lekkości sylwetce, a jednocześnie miękkie i oddychające materiały, z których wykonane są sukienki w dużych rozmiarach, zapewniają komfort i swobodę ruchów.

Długie sukienki dla puszystych

Kolejnym ciekawym wyborem na upalne lato są długie sukienki xxl. Nadają one sylwetce posągowego wyglądu, wydłużają ją i jednocześnie wyszczuplają. Kobieta wygląda z nich świeżo i dostojnie. Nic więc dziwnego, że długie sukienki plus size sklep oferuje w wielu kolorach i modelach. Najlepiej w tym przypadku sprawdzają się modele jednolite kolorystycznie, choć nie jest to zasada, od której nie ma wyjątku. Długie sukienki mają jeszcze jeden plus. Z reguły są bardzo przewiewne, co przy afrykańskich upałach, które coraz częściej goszczą w Polsce, ma naprawdę duże znaczenie. Ważne jest bowiem, abyś nie tylko czuła się modnie i elegancko, lecz przede wszystkim komfortowo i naturalnie. Wykonane są one często z lekkiego materiału i skrojone tak, aby przy każdym ruchu efektownie opływały sylwetkę. To kolejny sposób, aby nadać jej lekkości.

W przypadku długich sukienek plus size należy jednak pamiętać o jednej rzeczy. Sprawdzają się one głównie w przypadku kobiet wysokich. Przy niskim wzroście mogą one niestety niepotrzebnie dodatkowo skracać sylwetkę. Jeśli więc wzrostem nie przypominasz siatkarki, wybierz może inny model.

Sukienki plus size na wyjątkową okazję

Wesele? Chrzciny? Duża rodzinna impreza a może firmowe spotkanie? Niezależnie od okazji na wielkie wyjście również możesz znaleźć propozycję dla siebie. Przede wszystkim chodzi o koktajlowe sukienki plus size, które dzięki odpowiedniemu krojowi sprawią, że poczujesz się doskonale, modnie i swobodnie. W zależności od kroju mogą one zakryć ramiona, tuszować brzuszek lub wyszczuplać uda. Doskonale sprawdzą się tutaj sukienki o kopertowym kroju z głębokim dekoltem w szpic. Można sprawdzić również krój empirowy z wysoko zaznaczoną talią. Ten model oraz sukienka bez ramiączek o rozkloszowanym dole w literę A świetnie wyszczuplają nogi. Natomiast sukienki o długości do kolan idealnie ukryją obfite biodra oraz pośladki. Zdecydowanie lepszym wyborem są dopasowane sukienki niż te nadmiernie luźne. Te ostatnie zupełnie niezamierzenie mogą pogrubiać sylwetkę i dodawać zbędnych kilogramów. Jeśli twoim największym problemem jest wystający brzuszek, postaw na empirową sukienkę. Może to być sukienka xl w prostym dekoltem jak i jego wersję w literę V.

Nie bój się - eksperymentuj!

Sukienki plus size nie muszą być ani nudne, ani workowate, ani tym bardziej niekomfortowe. Dzisiejsza moda coraz bardziej otwiera się na potrzeby kobiet o bardziej obfitych kształtach i stara się zaproponować im możliwe szeroką paletę wzorów, kolorów i modeli. Dlatego też nie warto zdawać się na raz sprawdzone sportowe sukienki, które dawno ci się już znudziły. Sklepy z sukienkami xxl coraz częściej oferują sprzedaż wysyłkową z możliwością zwrotu. Nic nie szkodzi na przeszkodzie, abyś poeksperymentowała, sprawdziła różne modele i kroje. Tylko tak dowiesz się, w których czujesz się swobodnie i komfortowo, a które nie do końca ci odpowiadają. Moda powstała po to, aby się nią bawić i nic nie stoi na przeszkodzie, abyś zrobiła to i ty.

