Czy ubezpieczenie NNW w szkole jest obowiązkowe?

Nie jesteśmy w stanie przypilnować dziecka na tyle, by nie stało mu się coś złego – nawet zwykły uraz może mu się przytrafić w czasie trwania lekcji. Możemy jednak zapewnić ochronę, poprzez ubezpieczenie NNW, która będzie je wspierać w trudnych momentach. Szkoły zwykle oferują takie rozwiązanie, ale czy mamy obowiązek korzystać z oferty szkoły?

Kolejny rok szkolny się rozpoczął, a wraz z nim wiele radości, ale również zmartwień związanych z wydatkami, nauką naszego dziecka czy nowymi znajomościami. Jako rodzice chcemy dziecku zapewnić wszystko, co najlepsze, w tym również zagwarantować bezpieczeństwo finansowe. W tym ostatnim najlepiej sprawdzi się polisa NNW

Polisa NNW kupowana w szkole – warto czy nie?

„Polisa szkolna NNW” to pewne uproszczenie znaczeniowe. Powszechnie kojarzy się z kupowaniem takiego ubezpieczenia w szkole, na początku roku szkolnego. Rodzice na pierwszej wywiadówce zostają poinformowani przez wychowawcę klasy czy dyrektora szkoły o możliwości nabycia taniej polisy NNW dla dzieci.

Jest to niewątpliwie sposób wygodny, ale niekoniecznie opłacalny. Po pierwsze, wywiadówka nie jest dobrym miejscem na zapoznawanie się z warunkami ochrony i rzeczywiście mało który rodzic wczytuje się w dokument OWU. Po drugie, nie wiadomo czy oferowana polisa NNW jest warta swojej (nawet niskiej) ceny, bo rodzice nie mają możliwości porównania szczegółów. I w końcu po trzecie – polisa NNW kupowana w szkole to nic innego jak ubezpieczenie grupowe z wąskim i na sztywno ustawionym zakresem ochrony oraz niskimi kwotami odszkodowania.

Nawet jeśli szkoła wymaga zakupu takiej polisy, żaden rodzic nie ma prawnego obowiązku godzić się na warunki placówki. Szkoła nie jest tu ubezpieczającym, tylko pośrednikiem oferującym polisę w porozumieniu z jednym towarzystwem, które z kolei wychodząc z jedną ujednoliconą ofertą do setki czy tysięcy dzieci minimalizuje ryzyko ubezpieczeniowe, a tym samym może sobie pozwolić na składkę poniżej 50 zł rocznie.

Należy jednak pamiętać, że oprócz naszej pociechy – do szkoły uczęszcza jeszcze kilkaset innych dzieci, które pochodzą z różnych środowisk społecznych. Szkoła ma zatem obowiązek dopasować ofertę ubezpieczeniową do możliwości finansowych wszystkich rodziców. W praktyce oznacza to, że rodzicom oferuje się najtańsze rozwiązania, na które będą mogli pozwolić sobie wszyscy rodzice.

Polisa NNW kupowana indywidualnie – co zyskujemy

NNW indywidualne dla dziecka to przeciwieństwo oferty dostępnej w szkole. Łatwo to sprawdzić na konkretnym przykładzie. Generali, oferowane m.in. przez www.rankingubezpieczennazycie.pl, posiada do wyboru kilka pakietów od 38 zł za 12 miesięcy ochrony – w szkole, poza szkołą, także w wakacje i ferie zimowe. Za 38 zł rocznie rodzic lub dziecko otrzyma nawet:

21 000 zł – za śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego,

12 000 zł – za śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu,

12 000 zł – za uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku (120 zł za każdy 1% uszczerbku),

3 600 zł – za pobyt w szpitalu do 180 dni (20 zł za każdy dzień),

200 zł - jednorazowa wypłata świadczenia w przypadku pobytu w szpitalu trwającego minimum 5 dni,

1 200 zł – za wydatki na naprawę, wypożyczenie lub zakup środków pomocniczych – w wyniku NNW,

1 200 zł – za wydatki na leczenie i rehabilitację, w tym odbudowę zębów stałych – w wyniku NNW,

1 000 zł – jednorazowo za poważne zachorowanie,

2 000 zł – za śmierć rodzica,

do 1 500 zł – za ukąszenie kleszcza (w tym: do 500 zł za wizytę u lekarza, do 500 zł za badanie na boreliozę, do 500 zł za podanie antybiotyków),

Najdroższy wariant kosztuje 155 zł. To znacznie więcej, ale też można wtedy liczyć na bardzo wysokie odszkodowanie, niedostępne w polisach oferowanych prze szkoły. W Generali te same warunki są za poważne zachorowanie, śmierć rodzica czy ukąszenie przez kleszcza, w pozostałych zdarzeniach to kwoty rzędu:

80 000 zł – za śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego,

50 000 zł – za śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu,

50 000 zł – za uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku (500 zł za każdy 1% uszczerbku),

18 000 zł – za pobyt w szpitalu do 180 dni (100 zł za każdy dzień),

500 zł - jednorazowa wypłata świadczenia w przypadku pobytu w szpitalu trwającego minimum 5 dni,

10 000 zł – za wydatki na naprawę, wypożyczenie lub zakup środków pomocniczych – w wyniku NNW,

7 500 zł – za wydatki na leczenie i rehabilitację, w tym odbudowę zębów stałych – w wyniku NNW.

Polisę szkolną NNW możemy zakupić samodzielnie – również ze składką jednorazową – roczną, co ułatwia podjęcie decyzji. Jeden wydatek nie staje się tak uciążliwy, jak regularna miesięczna składka, a dodatkowo nie obciąży znacznie naszego budżetu.

Następstwa nieszczęśliwych wypadków, czyli co właściwie?

NNW dla dziecka to polisa, której zadaniem jest ochrona dziecka w okresie nauki. Ochrona dotyczy nie tylko czasu, jaki dziecko spędza w szkole – ale również czasu spędzonego poza nią, jak również w wakacje.

Polisa NNW chroni dziecko na określoną kwotę czyli sumę ubezpieczenia i na jej podstawie wypłacane jest odszkodowanie z tytułu wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, np. złamania kości. Świadczenie można wykorzystać na dowolny cel – pokrycie kosztów leczenia, operacji, rehabilitacji czy wymarzony prezent dla dziecka.

Tytułowe nieszczęśliwe zdarzenie oznacza sytuację, na którą dzieci czy rodzice nie mieli wpływu i nie byli w stanie jej przewidzieć. Dlatego w tego typu ubezpieczeniach nie są wypłacane odszkodowana za celowe działanie, jak samookaleczenia, także przebywanie dziecka pod wpływem alkoholu czy substancji odurzających będzie oznaczało odmowę wypłaty świadczenia.

W polisie NNW kupowanej indywidualnie zakres ochrony jest już kwestią dyskusyjną – każda polisa stosuje inne rozwiązania, choć zbliżone do siebie – mogą się różnić w wielu ważnych aspektach. Większość polis NNW będzie chroniło na wypadek:

złamania kości,

wstrząśnienia mózgu,

hospitalizacji,

krwotoku śródczaszkowego,

poważnego zachorowania.

Jednak niektóre polisy NNW zapewniają szerszy zakres ochrony, który uwzględnia m.in. atak epilepsji, oparzenia czy pogryzienie przez zwierzęta lub ukąszenie przez owady. Różnice bywają na tyle znaczące, że warto zorientować się dokładnie w ofercie, jaką składa nam szkoła. Warto też szukać informacji samodzielnie, np. na https://www.rankingubezpieczennazycie.pl/b/co-obejmuje-ubezpieczenie-szkolne/87.html.

Zastanówmy się zatem – jakiej ochrony potrzebuje nasze dziecko. Nasza pociecha może zyskać ochronę na kwotę od 10 000 zł do 70 000 zł, a od sumy ubezpieczenia zależy późniejsze odszkodowanie. Pamiętajmy jednak o dobraniu odpowiedniej ochrony – kupując polisę samodzielnie, możemy skorzystać z umów dodatkowych, które rozszerzą ochroną naszego dziecka.

Ważne jest również to, czy nasze dziecko jest aktywne i uprawia sport, który należy do kontuzjogennych. W takiej sytuacji sprawdźmy czy ubezpieczyciel nie wyklucza tego rodzaju sportów z zakresu ochrony.

Dopasujmy polisę do naszego dziecka – nie na odwrót. Dzięki temu zapewnimy mu maksymalną ochronę, która w przyszłości może bardzo się przydać. Nasze dzieci różnią się zarówno pod względem wieku, aktywności, sposobu spędzania wolnego czasu, jak i chociażby odporności. Innej ochrony może potrzebować maluch w wieku przedszkolnym, innej z kolei nastolatek, który po szkole spędza czas ze znajomymi na ściance wspinaczkowej lub uprawiając kolarstwo.

Dwie polisy NNW to podwójna ochrona

Co możemy zrobić w sytuacji, gdy już zapłaciliśmy za składkę w szkole, ale po sprawdzeniu oferty – nie czujemy się usatysfakcjonowani zakresem ochrony?

Nic nie stoi na przeszkodzie, by znaleźć odpowiednie ubezpieczenie NNW samodzielnie i wykupić dodatkową ochronę. Nasze dziecko może posiadać dwie polisy NNW i korzystać z podwójnej ochrony – co w praktyce oznacza, że z tytułu zdarzenia ubezpieczeniowego może otrzymać aż dwa odszkodowania.

Dodatkowe ubezpieczenie to również jednorazowa składka, jednak może mieć ogromne znaczenie. Jeśli oferta, którą nabyliśmy w szkole – ma wąski zakres ochrony i niską sumę ubezpieczenia – samodzielni zakup ubezpieczenia może ten zakres zwiększyć i zapewnić dodatkowe środki. Zatem dwie polisy to podwójna ochrona dla naszego dziecka.

Pamiętajmy jednak o tym, by przed zakupem ubezpieczenia szkolnego NNW – sprawdzać i porównywać ze sobą oferty. Dzięki temu możemy znaleźć nie tylko bardziej korzystne rozwiązanie, ale również zaoszczędzić.

