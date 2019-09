10 statystyk dotyczących rynku pracy w Warszawie. To musisz wiedzieć poszukując zatrudnienia w stolicy

Poszukiwanie pracy w Warszawie prawie zawsze kończy się sukcesem. Warto jednak poznać kilka ciekawych statystyk, by poszukiwania trwały możliwie jak najkrócej.

Praca w Warszawie – najbardziej poszukiwane zawody

Tu nie ma niespodzianki. W Warszawie najbardziej potrzebni są budowlańcy i elektrycy (Zobacz: https://www.aplikuj.pl/praca/warszawa). Betoniarze, murarze, tynkarze i zbrojarze stoją na czele listy zainteresowań potencjalnych pracodawców od lat. Od niedawna dołączyli do nich elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy. Liczba absolwentów tych kierunków, zarówno w szkołach średnich, jak i wyższych jest zbyt niska, by zaspokoić wymagania rynku.

Praca w Warszawie – najmniej poszukiwane zawody

Mogłoby się wydawać, że chłonny rynek warszawski przyjmie wszystkich chcących pracować. W rzeczywistości jest kilka zawodów, które w Warszawie nie są potrzebne z dość oczywistych powodów. Należą do nich: górnicy (o ile akurat nie budują metra), monterzy budownictwa wodnego, woźniczy i sprzedawcy uliczni. Również rzemieślnicy muszą liczyć się z coraz mniejszym zapotrzebowaniem na ich usługi.

Praca w Warszawie – ile można zarobić

Zarobki w Warszawie pozytywnie odbiegają od przeciętnych dla całego kraju. Dość powiedzieć, że gdy średnia krajowa wynosi 5100 brutto, to średnia dla Warszawy – 6000 brutto, co daje ponad cztery tysiące „na rękę”, jeśli pracownik posiada umowę o pracę. Przy zatrudnieniu na umowę o dzieło będzie to ponad pięć tysięcy na rękę. Na największe zarobki można liczyć w branży IT i marketingu. Jak w całej Polsce tak i tu kobiety zarabiają przeciętnie o tysiąc złotych mniej niż mężczyźni, więcej płacą duże korporacje.

Praca w Warszawie – maksymalne zarobki

Te największe owiane są nimbem tajemnicy i raczej nie dowiemy się, ile zarabiają prezesi i członkowie rady nadzorczej w prywatnych przedsiębiorstwach. Jednak ich pensje na pewno są wyższe niż dyrektorów finansowych, którzy zarabiają miesięcznie ponad 20 000 złotych brutto. Trzeba przy tym pamiętać, że do podstawowej pensji dochodzą okresowe premie i nagrody uznaniowe. Nie bez powodu dyrektorzy banków inkasują rocznie miliony złotych i to dosłownie!

Praca w Warszawie – ile kosztuje utrzymanie

Zarobki to nie wszystko. Trzeba też mieć świadomość, że życie w stolicy nie jest tanie. Wynajem mieszkania, dojazdy do pracy, żywność, środki czystości i kosmetyki to zaledwie podstawa egzystencji. Niestety te potrafią pochłonąć lwią część pensji. Najwięcej kosztuje oczywiście wynajem mieszkania. Płacący półtora tysiąca mogą się uważać za szczęściarzy. Łącznie z podstawowymi wydatkami i rachunkami trzeba przygotować minimum dwa i pół tysiąca. A i to tylko pod warunkiem oszczędnego życia.

Praca w Warszawie – które branże zatrudniają najwięcej pracowników

Chociaż wśród poszukiwanych zawodów na pierwszym miejscu stoją budowlańcy, to budownictwo jako takie wcale nie przoduje w zatrudnianiu pracowników. Okazuje się bowiem, że najwięcej osób pracuje w handlu i transporcie. Te dwie gałęzie gospodarki zapewniają łącznie zatrudnienie na poziomie 40% ogółu zatrudnionych.

Praca w Warszawie – które branże zatrudniają najmniej pracowników

Chociaż w Warszawie dzieje się bardzo dużo, także na rynku pracy, są sektory, które zaskakują niewielkim zatrudnieniem. Tu na pierwszym miejscu znajduje się działalność usługowa, w której zatrudnionych jest mniej niż 1% wszystkich pracowników. Tuż za nimi znajdują się pracownicy związani z kulturą sztuką i rozrywką. Na trzecim miejscu od końca znaleźli się pracownicy obsługujący sektor nieruchomości.

Praca w Warszawie – ile osób mieszka w stolicy

To pytanie, na które trudno dać jednoznaczną i wyczerpującą odpowiedź. W Warszawie zameldowanych jest około półtora miliona osób. Jednak trzeba pamiętać, że nie wszyscy aktualnie przebywają w miejscu zameldowania. Druga kwestia to imigranci i pracownicy napływowi. Szacuje się, że łączna liczba ludności w Warszawie może przekraczać trzy miliony. Znalezienie satysfakcjonującej pracy w Warszawie może nie być takie proste.

Praca w Warszawie – pracownicy przyjezdni

Osoby pracujące w Warszawie to nie tylko rdzenni Warszawiacy. Codziennie do stolicy dojeżdża około ćwierć miliona pracowników. Większość pochodzi z województwa mazowieckiego, ale są i tacy, którzy pokonują większe odległości. To konkurencja dla mieszkańców i pracowników napływowych. Warto o tym pamiętać.

Praca w Warszawie – kiedy szukać pracy

Można przypuszczać, że w tak dużym mieście praca jest niemal na wyciągnięcie ręki. Pozornie to prawda, jednak nie we wszystkich branżach. W tych lepiej opłacanych, a więc w sektorze finansów i IT najlepiej jest szukać pracy na początku roku. Natomiast za najgorszy czas na szukanie zatrudnienia uważa się sezon wakacyjno-urlopowy.

