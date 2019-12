Sauna ir – czym się wyróżnia?

Choć wiele osób zastanawia się, czym dokładnie różni się sauna infrared od klasycznej fińskiej, to jednak trzeba zwrócić uwagę na to, że każdą z nich powinno się stosować w nieco odmiennych przypadkach. Ważny jest także inny sposób działania, czyli przede wszystkim wykorzystanie podczerwieni w przypadku sauny ir. Jednak nie są to jedyne aspekty, o których warto wspomnieć.

Sauna ir – co to jest?

Bardzo ważne jest to, by zdawać sobie sprawę z tego, że sauna ir, to po prostu urządzenie, które jest oparte na podczerwieni. Dzięki temu korzystanie z niej jest nie tylko przyjemne, ale również ma właściwości zdrowotne, co jest związane z energią, jaką wytwarza światło czerwone. W tym przypadku warto zdawać sobie sprawę z tego, że promienie przenikają w ciało, a w ten sposób organizm skutecznie może walczyć z niektórymi schorzeniami. Znalezienie odpowiedniej sauny infrared może być trudne, dlatego warto postawić na sprawdzonych dostawców, jak na przykład homegarden.com.pl, dzięki czemu można mieć pewność, że zakupiony sprzęt będzie działał prawidłowo.

Kiedy stosować saunę ir?

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, że sauna infrared ma wysokie właściwości zdrowotne. Dlatego jest zalecana pacjentom borykających się z niektórymi schorzeniami. Szczególnie mowa tu o bólach kręgosłupa, które mają różne przyczyny, a także zwyrodnienie stawów, stany pourazowe dotykające narządy ruchu. Poza tym podczerwień wpływa pozytywnie na walkę ze skutkami cukrzycy i otyłości.

Jakie są zalety sauny ir?

Bez wątpienia korzystanie z sauny ir ma wiele zalet, ale jedną z najważniejszych jest to, że podczas użytkowania niepotrzebna jest tak wysoka temperatura, jak chociażby w przypadku sauny fińskiej. W przypadku kabiny działającej na podstawie podczerwieni wystarczające jest 30-60 st. C. Dzięki temu mogą z niej korzystać dzieci i osoby starsze. Choć oczywiście zawsze wcześniej warto poradzić się lekarza, który powie, czy nie ma żadnych przeciwwskazań medycznych. Istotne jest również to, że stosunkowo niska temperatura nie jest jedyną zaletą, jaka wiąże się z sauną ir, dlatego warto poznać pozostałe z nich.

Wygląd sauny ir

Bardzo ważne jest to, że sauna ir jest wykonana z naturalnego drewna, np. jodły kanadyjskiej, który może mieć różny kolor. Dzięki temu, choć wykorzystano klasyczny materiał, to kabina z łatwością dopasowuje się do różnych stylów. W ten sposób bez problemu może stać się częścią wyposażenia domu bądź ogrodu. Dodatkowo można wybrać model o nietypowym kształcie lub taki, który dopasuje się do narożnika, więc na pewno nie traci się cennej przestrzeni.

Dodatki w saunie

Trzeba przyznać, że kolejną zaletą sauny infrared jest fakt, że zazwyczaj posiada wiele dodatkowych funkcji, dzięki czemu jej użytkowanie staje się jeszcze łatwiejsze i przyjemniejsze. Bez wątpienia ciekawym dodatkiem jest radio multimedialne, które zwiększa relaks. Poza tym warto zwrócić uwagę na to, by sauna miała jonizator powietrza, ponieważ ma znaczący wpływ na usuwanie bakterii, które przyczyniają się do powstania nieprzyjemnego zapachu.

Niezwykle istotne jest także to, że w niektórych modelach sauny ir dodawane są lampy, u których można zmieniać stopień natężenia światła, co wpływa na większy relaks.

Punktowy rozkład ciepła

Kolejną zaletą sauny ir jest to, że ciepło rozkłada się punktowo, co wpływa znacząco nie tylko na komfort użytkowania, ale również stopień wnikania do organizmu. Ważne jest także to, że może mieć lepszy wpływ na niektóre części ciała, ponieważ są bliżej źródła ciepła. Poza tym sauna infrared krócej się nagrzewa w porównaniu do np. sauny fińskiej.

