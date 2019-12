ERP w branży spożywczej

We współczesnym biznesie szybkie podejmowanie decyzji i realizacja zadań odgrywają decydującą rolę. Te czynniki są szczególnie ważne w branży spożywczej, w której każde opóźnienie może przyczynić się do powstania olbrzymich strat. Aby ich uniknąć, a przy tym jeszcze bardziej udoskonalić proces zarządzania, konieczny okaże się dobór odpowiedniego oprogramowania dla firm. Rynek informatyczny daje wiele możliwości, warto wybrać narzędzie najlepiej pasujące do specyfiki działalności.

Czym są systemy zarządzania ERP?

Rozwiązania ERP (ang. Enterprise Resource Planning – planowanie zasobów przedsiębiorstwa) stanowią prawdziwą rewolucję w podejściu do zarządzania przedsiębiorstwem. Spoglądają na nie jako na całość, stworzoną z wielu różnych segmentów. Zadaniem programu ERP jest natomiast ich scalenie i umożliwienie płynnego przechodzenia pomiędzy poszczególnymi blokami. To z kolei przekłada się na maksymalizację efektywności i automatyzację większości procesów. To, czy wdrażanie programów ERP okaże się udaną inwestycją, zależy w znacznej mierze od dostawcy usług. Warto wybrać doświadczoną firmę, taką jak katowicki Kotrak, który zajmuje się kompleksowym podejściem do rozwiązań ERP i innego oprogramowania dla firm. Więcej o systemach ERP znajduje się pod adresem https://kotrak.pl/blog/przewodnik-erp-co-to-znaczy/.

Program ERP w firmie branży spożywczej

Kadry zarządzające firmami branży spożywczej spotykają się ze szczególnymi wyzwaniami. Oprogramowanie dla firm powinno więc przede wszystkim uwzględniać specyfikę trudnego rynku. Inteligentne systemy ERP muszą nie tylko gwarantować odpowiednią obsługę procesów produkcyjnych, ale również zapewniać ich kontrolę oraz skuteczną obsługę logistyczną i handlową. Problem z którymkolwiek z tych elementów może doprowadzić do olbrzymich strat, zwłaszcza w przypadku szybko psującego się produktu. Te czynniki są trwale połączone również z innymi elementami działalności firmy, takimi jak dział finansów czy marketingu. Jedynie systemy zarządzania ERP są w stanie zapewnić harmonijną pracę poszczególnych segmentów.

Zyski dzięki ERP

Inwestycja w systemy zarządzania ERP przekłada się na wiele aspektów pracy przedsiębiorstwa. Finalny cel – automatyzacja procesów, minimalizacja strat i maksymalizacja efektywności – osiągany jest dzięki porządkowaniu i upraszczaniu pracy na wszystkich poziomach. Dzięki rozwiązaniom ERP uprawnieni pracownicy zyskają błyskawiczny dostęp do aktualnych informacji. Pozwoli to np. uniknąć pomyłek w ocenie stanów magazynowych lub właściwej kontroli produkcji. Kadry zarządzające będą z kolei mogły pozyskiwać cenne raporty i dane statystyczne bezpośrednio z systemu, bez konieczności przeznaczania nakładów pracy i finansów.

Wiele modułów, jedna firma

Przewaga programów ERP polega na modułowej budowie. System w rzeczywistości składa się z wielu mniejszych bloków. Dzięki temu łatwiej powiązać ze sobą niezależne działy, można również zastosować zalety oprogramowania dla firm tego typu tylko w tych miejscach, w których okaże się niezbędne, oszczędzając przy tym środki. Kluczową rolę odgrywa odpowiednie wdrożenie produktu. Odpowiedzialna firma powinna nie tylko zagwarantować obsługę technologiczną, ale również doradztwo w zakresie doboru narzędzi, które pozwolą na optymalizację procesów i przełożą się na osiągane wyniki.

Oprogramowanie dla firm na zamówienie

W przypadku niektórych przedsiębiorstw warto przemyśleć inwestycję w oprogramowanie dla firm na zamówienie. Stworzenie unikalnego systemu zarządzania ERP da gwarancję pełnego dostosowania do wymogów konkretnego podmiotu. Pozwoli także uzyskać przewagę nad konkurencją, która nie będzie miała dostępu do tak skutecznego narzędzia. Wprawdzie stworzenie własnego programu ERP wiąże się z większymi kosztami, jednocześnie jest jednak inwestycją, która powinna szybko przełożyć się na uzyskiwane dochody.

Materiał Partnera