Kurtki skórzane - wiecznie modny klasyk

Zainteresowanie modą wśród mężczyzn z każdym rokiem rośnie, i to z zawrotną prędkością. Trendy się zmieniają, panowie powoli nadążają za tym, co na ten moment jest uznawane za IN, a czego raczej się wystrzegać. Jednak pewne rzeczy się nie zmieniają, tak samo jak klasyki mody męskiej, które bez wątpienia każdy facet powinien posiadać w swojej garderobie. I takim sposobem kurtki skórzane męskie to klasyka w najlepszym możliwym wydaniu. Pasują do wielu codziennych stylizacji, są ciekawym urozmaiceniem męskiego outfitu, a jednocześnie potrafią stać się bazą dla strojów casualowych.

Męska kurtka skórzana – nie tylko dla buntowników

Jeszcze do niedawna kojarzone głównie z kulturą skinheadów, metalowców czy miłośnikami szybkiej jazdy na motocyklu, dzisiaj ich charakter urzeka miliony facetów na całym świecie. Modne męskie kurtki skórzane przestały kojarzyć się jedynie z buntowniczym stylem bycia, pochwałą anarchii czy innymi, dość kontrowersyjnymi poglądami. Kurtki męskie ze skóry to „must have” każdego faceta, które można znaleźć w wielu markowych sklepach z odzieżą męską jak Denley (w tym miejscu https://www.denley.pl/pol_m_Odziez-meska_Kurtki-meskie_Kurtki-skorzane-357.html). Męskie „skóry” to dobry wybór dla każdego faceta, niezależnie od wieku czy postury.

Męska kurtka skórzana – garść ciekawostek historycznych

Początki kurtki skórzanej dość mocno związane są z firmą Harley&Davidson – tak, tej słynnej marki produkującej klasyczne modele motocyklów. I właśnie na potrzeby tej marki zdecydowano się zaprojektować kurtkę idealną do jazdy na motocyklu. Miała chronić kierowcę przed chłodem, wiatrem czy deszczem. I w taki sposób dziś możemy cieszyć się męskimi kurtkami skórzanymi, które w znacznym stopniu przeniknęły do mody męskiej casualowej i nie tylko.

Męska kurtka skórzana – ponadczasowa klasyka

Czy może być coś gorszego niż kurtka, która zaledwie po kilku miesiącach noszenia nadaje się do głębokiego zakopania w szafie? A tego powodem nie jest jej zły stan fizyczny, a szybko zmieniające się trendy w modzie męskiej? Kurtki skórzane męskie na szczęście całkowicie omija ten problem, a „skóry” nosili już nasi ojcowie czy dziadkowie i to z całkiem dużym powodzeniem. Męska kurtka skórzana to jeden z najpopularniejszych rodzajów kurtek w bogatej historii mody męskiej. A dlaczego?

Męska kurtka skórzana – kurtka uniwersalna

Co stoi za sukcesem męskiej kurtki skórzanej? W dużej mierze jest to zasługa jej uniwersalnego charakteru, który co sezon przyciąga nowych miłośników klasyki mody męskiej. „Skóra” to dobry wybór niemal na każdą okazję, oczywiście z wyjątkiem sytuacji, w których obowiązuje nas ścisły dress code. Skórzana kurtka broni się sama, szczególnie jeśli w naszej szafie gości czarna skórzana kurtka. To najbardziej klasyczny model ramoneski, jaki można sobie wyobrazić. Można zaryzykować nawet stwierdzenie, że męska ramoneska czarna będzie idealnym dopełnieniem każdej stylówki i kołem ratunkowym, kiedy brak nam pomysłu na strój do pracy czy szkoły.

Męska kurtka skórzana – dobra na każdą porę roku

Męska ramoneska to dobry wybór niezależnie od aury panującej za oknem. Choć wydaje się, że najlepszym okresem do noszenia męskiej „skóry” jest wiosna czy jesień, również zimą można pokusić się o stylizację z ramoneską w roli głównej. Kurtki skórzane męskie zimowe coraz częściej pojawiają się na polskich ulicach – jest to dobry pomysł, kiedy na czas mrozów nie chcemy rezygnować z modnego outfitu. W chłodnych warunkach dobrze sprawdzi się również kurtka skórzana męska z kapturem, która powinna poradzić sobie nie tylko z mrozem, ale i przenikliwym, chłodnym wiatrem.

Materiał Partnera