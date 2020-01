Czasami musimy wziąć kredyt, większy lub mniejszy

Na pewno chcemy wówczas dokładnie wiedzieć, jakie będą ostateczne koszty, z którymi przyjdzie nam się uporać. Warto wówczas skorzystać, przed wizytą w banku, z profesjonalnego kalkulatora kredytowego, który pozwoli nam owe kwoty obliczyć on line, bez wychodzenia z domu. Uzbrojeni w taką informację, będziemy bardziej pewni podczas wizyty w banku, gdyż posiądziemy wiedzę o tym, czego się mamy spodziewać.

Ile, na jak długo – kalkulator kredytowy Ci pomoże

Pożyczka na mieszkanie, czy samochód jest sporym i realnym obciążeniem dla każdego budżetu domowego. W większości przypadków spłacamy ją przez wiele lat. Warto mieć jasność w tym temacie. Przy obliczaniu raty pomocnym narzędziem może okazać się kalkulator kredytowy. Na specjalnie stworzonej do tego stronie, w konkretnym formularzu, wystarczy wpisać kwotę pieniędzy, którą chcemy pożyczyć, a kalkulator obliczy za nas konkretne koszty całej pożyczki, które ostatecznie będziemy musieli spłacić. Oczywiście zależy to od takich spraw, jak wielkość rat, np. Większość kredytobiorców decyduje się na raty stałe, nieliczni – o bardzo wysokiej zdolności kredytowej – mogą liczyć na raty malejące, co przekłada się na to, że z czasem będą oni odprowadzać coraz mniejsze spłaty do banku, z którego otrzymali wsparcie.

Różne kredyty, różne raty

Duża część z nas najczęściej używa kalkulatora rat hipotecznych, w celu obliczenia całościowych kosztów kredytu mieszkaniowego. W Polsce większość ludzi nadal zdecydowanie marzy o zakupie własnego „M” i w wyniku tego decyduje się na branie pożyczki, którą później spłaca przez wiele lat. Zasada działania kalkulatora jest bardzo prosta, wystarczy wpisać zakładaną ratę pożyczki w kalkulator, a reszta zrobi się sama. Kalkulator od razu nam pokaże, że kwota musi się mieścić w przedziale 50.000 – 2.000.000PLN, zaś okres spłat nie może być krótszy niż rok i dłuższy niż 35 lat. Dodatkowo uzyskamy także infromację, czy kredyt w określonej wysokości zostanie nam przyznany przez bank.



Gotówka prosto z banku

W podobny sposób obliczymy raty kredytu gotówkowego. Ten możemy spłacać od roku do dziesięciu lat, a maksymalna kwota na jaką możemy liczyć to około 150.000PLN. Wystarczy wpisać kwotę kredytu, okres spłaty orazoprocentowanie nominalne, by dowiedzieć się, ile wyniesie nasze zobowiązanie. W kalkulatorze możemy także sprawdzić, jak będzie się zmieniać część kapitałowa oraz odsetkowa naszej przyszłej pożyczki. Podobnie obliczymy koszty kredytu na samochód, który część z nas także kupuje na raty, zwłaszcza jeśli chodzi o auta prosto z salonu. Większość banków oferuje podobne urządzenia do wyliczania kredytów na swoich stronach internetowych. Dzięki nim możemy porównać warunki pożyczenia pieniędzy u różnych podmiotów. Oczywiście należy pamiętać, że ostateczne koszty kredytu w poszczególnych bankach mogą być nieco inne, gdyż bank może nam udzielić niewielkiej zniżki, np. za to że jesteśmy jego stałym klientem, etc.

Sięgamy po nowe

Ostatecznie rzecz biorąc każdą pożyczkę trzeba dokładnie przemyśleć, biorąc pod uwagę różnego rodzaju komplikacje losowe oraz nasze przewidywane możliwości spłaty zaciągniętych zobowiązań. Dobrym rozwiązaniem może być tutaj ubezpieczenie kredytu, które uchroni nas od dalszej jego spłaty w przypadku śmierci, itp. Oczywiście pożyczania pieniędzy nie należy się bać, tak czyni cały świat, jest to normalna i zwyczajowa praktyka, która pozwoli nam szybciej zrealizować nasze marzenia.

Materiał promocyjny