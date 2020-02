Ubezpieczenie mieszkania na wynajem – jak skutecznie chronić swoją własność?

Masz mieszkanie na wynajem? Doskonale, bo to świetna inwestycja i sposób na dodatkowe pieniądze. Jednak aby Twoje mieszkanie przynosiło regularny zysk, powinieneś je odpowiednio zabezpieczyć.

Mieszkanie wynajmuj mądrze

Wynajem mieszkania to ostatnio bardzo popularny sposób na zarabianie. Dodatkowe kilkaset złotych miesięcznie to przyzwoity zastrzyk gotówki do domowego budżetu. Ewentualną nadwyżkę finansową możesz też odkładać na przyszłość. Jak każda nieruchomość, mieszkanie na wynajem powinno być dobrze zabezpieczone. Dobrze, czyli tak, aby ubezpieczenie obejmowało ochroną zarówno Twoją własność, jak i majątek najemcy. Najlepsze są rozwiązania szyte na miarę, takie jak choćby specjalne ubezpieczenie mieszkania na wynajem.

Mieszkanie to nie tylko ściany i podłogi – to również meble i wyposażenie, które mogą przecież ulec zniszczeniu. Jeśli ktoś najmuje Twoje mieszkanie, to z pewnością trzyma tam również swoje rzeczy. Może to być służbowy laptop czy inne wartościowe przedmioty, np. drogi sprzęt sportowy. Z dobrze przemyślanym OC nie musisz martwić się, że w wyniku szkody będziesz musiał zwrócić najemcy pieniądze za jego zniszczone rzeczy. W drugą stronę działa to dokładnie tak samo. Najemca może przecież przypadkiem zalać mieszkanie lub zostawić garnek na gazie, wychodząc do miasta. Tym też nie musisz się martwić – ubezpieczyciel i za takie szkody zwróci Ci pieniądze.

Mieszkanie w bloku oznacza sąsiadów. Gdy lokum zostanie zalane lub wybuchnie pożar, siłą rzeczy ucierpią również oni. Prywatna polisa OC, wykupiona przy ubezpieczeniu mieszkania na wynajem, pokryje również koszt remontu u sąsiadów.

Mieszkanie do remontu – co z lokatorami?

Bywa i tak, że w wyniku szkody Twoje mieszkanie nie nadaje się już do zamieszkania. A przecież umowa, którą podpisałeś z lokatorami, zobowiązuje. Właśnie dlatego powinieneś wybrać ubezpieczenie stworzone specjalnie z myślą o mieszkaniach na wynajem. Pieniądze od ubezpieczyciela nie tylko pokryją koszt remontu, ale również lokalu zastępczego dla najemców. Dzięki temu Twoi lokatorzy będą mieli gdzie mieszkać, a Ty zyskasz czas na doprowadzenie mieszkania do pierwotnego stanu.

Wynajem mieszkania, jak każdy biznes, powinien przynosić regularny zysk. Kiedy remontujesz je po szkodzie, nie otrzymujesz czynszu od najemców. Ubezpieczyciel przewidział i to – zwróci Ci czynsz, nawet jeśli remont będzie trwał dwa miesiące.

Co jeszcze zyskujesz?

Poza spokojem i szeroką ochroną ubezpieczeniową otrzymujesz wsparcie assistance. Przecież jeśli powstanie szkoda, potrzebni będą odpowiedni fachowcy, w tym specjaliści od nietypowych prac. Nawet gdy zamek w drzwiach odmówi posłuszeństwa, będziesz mógł liczyć na profesjonalną pomoc. Wystarczy jeden telefon do Centrum Pomocy Assistance.

