Montaż ogniw fotowoltaicznych - samodzielnie czy z pomocą firmy montującej?

Często wydaje nam się, że sam proces prowadzący do zakupu paneli fotowoltaicznych jest kluczowy, a montaż to niewiele znaczący elementy wieńczący całe przedsięwzięcie. Nie zdajemy sobie jednak sprawy z tego, że to nie tylko skomplikowane, ale także niebezpieczne i nieopłacalne. Jak więc odpowiednio zamontować instalację? Czy warto zrobić to samodzielnie, czy może z pomocą profesjonalnej firmy zajmującej się tym na co dzień?

Przygotowanie do montażu paneli fotowoltaicznych





Zanim dojdzie do montażu paneli, eksperci szykujący wycenę będą brać pod uwagę takie czynniki jak:

Szerokość geograficzna - Wbrew pozorom ani kształt ziemi, ani kąty nachylenia względem Słońca, ani wędrówka naszej planety względem osi naszej najbliższej gwiazdy nie są tak proste jak na dziecięcych rysunkach. Ważne zatem jest, by dokładnie wyliczyć optymalny kąt oraz orientację naszej przydomowej instalacji. W ten sposób sprawimy, że będzie ona możliwie najbardziej wydajna.

Ukształtowanie i zacienienie terenu - Trzeba wziąć pod uwagę również tak istotny czynnik jak ewentualny cień rzucany przez elementy najbliższego otoczenia, zmieniający swój kształt i wielkość w ciągu dnia. A zatem: drzewa w pobliżu miejsca instalacji, ale także budowle, mury, a nawet wzgórza. Dlatego wcale nie jest powiedziane, że system będzie umiejscowiony na pewno na dachu domu. Powinien być założony tam, gdzie istnieją jak najlepsze warunki.

Strony świata - Jak doskonale wiemy Słońce najlepiej operuje w orientacji południowej. Samo południe trwa jednak przez małą część doby. Dlatego wyliczenia zwykle sugerują montaż w kierunku południowo-wschodnim, lub południowo-zachodnim.

Kąt nachylenia paneli - Jest kolejną składową, która optymalizuje działanie instalacji. Warto odnotować, że kąt padania promieni słonecznych zmienia się nie tylko w ciągu roku, ale także w ciągu dnia.





Samodzielny montaż paneli fotowoltaicznych





Jeśli rozważamy samodzielny montaż paneli fotowoltaicznych, powinniśmy zdawać sobie sprawę ze wszystkich aspektów, które mogą sprawić, że zwyczajnie taka opcja nie będzie się nam opłacać. Możemy nie tylko narazić siebie na niebezpieczeństwo, ale również doprowadzić do obniżenia wydajności paneli lub stracić gwarancję.

Gwarancja

To właściwie najbardziej zasadniczy powód. Aspekt bezpieczeństwa jest też istotny, ale dorosłe osoby podejmują ryzyko na własną odpowiedzialność. Tym bardziej żadna profesjonalna firma produkująca lub dostarczająca panele fotowoltaiczne, nie weźmie z kolei odpowiedzialności za czyjeś działania. Dotyczy to zarówno odpowiedzialności cywilno-prawnej za czyjeś szkody na zdrowiu lub życiu, jak i odpowiedzialności za produkt, który bez udziału i nadzoru monterów z certyfikatami może zostać bezpowrotnie zniszczony. Dlatego można podjąć się ryzyka samodzielnej instalacji, ale wówczas przepada nam gwarancja na produkt. Nawet jeśli ktoś czuje się fachowcem, zrozumiałą sprawą jest, że trudno jest za niego odpowiadać. Tak samo jest na drodze. Większość kierowców uważa się za wybitnych, a jednak skądś biorą się wypadki.

Bezpieczeństwo

Jeśli jednak nie zależy nam ani na pieniądzach, ani na zdrowiu i życiu, możemy wziąć pod uwagę scenariusz samodzielnego montażu, choć z wielu względów, będzie on ryzykowny. Może grozić nam porażenie prądem lub poparzenie przez łuk elektryczny. Prócz tego montaż instalacji na wysokościach wiąże się z ryzykiem upadku. Profesjonaliści są przeszkoleni do prac na wysokościach oraz do pracy z urządzeniami elektrycznymi.

Właściwy montaż

Czasem wiedza ogólna nie wystarczy, a to, że „na oko” wydaje nam się, że Słońce świeci w danych godzinach „bardziej tu niż bardziej tam” nie ma nic wspólnego z precyzyjnymi wyliczeniami matematyczno-fizyczno-geograficznymi.





Montaż paneli fotowoltaicznych przez specjalistów





Możemy odetchnąć. Nie dość, że nie stracimy ani pieniędzy ani zdrowia oddając montaż w ręce fachowców, to jeszcze powinniśmy wiedzieć, że istnieje cały szereg plusów związanych z takimi rozwiązaniem. Są to między innymi:

- fachowa wiedza oparta o najnowsze technologie

Możemy liczyć nie tylko na dobre rady kompetentnych osób, ale także na wsparcie techniczne, które dla „cywilów” jest niedostępne.

- certyfikaty

Mogą być świetnym weryfikatorem, zanim jeszcze zaczniemy współpracę z konkretną firmą dostarczającą produkt i usługę.

- doświadczenie

Przynosi wiedzę znacznie wykraczającą poza tą podręcznikową. Czasem bowiem trzeba dostosować działania do bardzo indywidualnych uwarunkowań.

- poprawność instalacji i gwarancja

Wszystko co powyżej wiąże się właśnie z ostateczną poprawnością instalacji i zapewnieniem gwarancji na wiele lat.

Zwykle w ofercie profesjonalnych firm, takich jak Stilo Energy, mamy także całkowicie kompleksowe załatwienie sprawy (projekt, wycena, obliczenia, odpowiedni transport, montaż, a nawet pomoc w zdobyciu dodatkowych środków z dotacji i programów związanych z zieloną energią).

Materiał promocyjny