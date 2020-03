Mieszkania Warszawa - gdzie kupić nieruchomość i ile trzeba za nią zapłacić?

Dla wielu osób przeprowadzka do Warszawy to spełnienie marzeń. Stolica niewątpliwie posiada pewien magnetyzm, który przyciąga wiele osób. Nie brakuje jednak również ludzi, którzy uciekają na obrzeża miasta, gdyż przeszkadza im warszawski zgiełk. Czy warto zatem kupować mieszkania w Warszawie? Gdzie najlepiej szukać nieruchomości? Czy lokale w stolicy są droższe niż w innych częściach kraju?

Mieszkania Warszawa - czy warto?

Warto przyjrzeć się nieco bliżej zaletom i wadom mieszkania w Warszawie. Na pewno jako zaletę trzeba wymienić dużą dostępność pracy w Warszawie. To właśnie w tym mieście działa najwięcej firm i to w zasadzie z wszystkich możliwych branż, a jednocześnie zarobki w Warszawie są najwyższe w kraju. Jednak to nie wszystko. Z racji tego, że Warszawa jest stolicą Polski, a tym samym niejako najważniejszym miastem, posiada szczególnie dobrze rozbudowaną infrastrukturę codzienną. Mowa tutaj o sklepach, punktach usługowych, a także restauracjach, barach, obiektach kulturalnych i wielu innych. W Warszawie zatem nikomu nie powinno niczego zabraknąć. Ponadto, mieszkając w stolicy można spędzać wolny czas na wiele różnych sposobów.

Gdzie zamieszkać w Warszawie?

Decydując się na zakup mieszkania w Warszawie, trzeba jeszcze podjąć decyzję odnośnie dzielnicy. W której części miasta najlepiej zamieszkać? Niewątpliwie każda dzielnica ma swoje zalety i wady. Osoby, które chcą mieć dobry dostęp do centrum miasta, powinny wybrać Śródmieście lub wschodnie obszary Woli. Dobrym rozwiązaniem będzie również zamieszkanie na południowym Żoliborzu. Natomiast chcąc nieco oddalić się od zgiełku miasta, można zdecydować się na mieszkanie na Bemowie czy w Białołęce.

Prężnie rozwijającą się dzielnicą w ostatnich latach stała się również Praga. Warto podkreślić, że nawet dzielnice znajdujące się na obrzeżach Warszawy są dziś bardzo dobrze skomunikowane. Do niektórych dociera metro, inne natomiast posiadają szereg połączeń tramwajowych i autobusowych. Tym samym nawet mieszkańcy rejonów mocno oddalonych od centrum miasta bez trudu mogą się do niego dostać w całkiem krótkim czasie.

Coraz więcej ludzi decyduje się również na zamieszkanie pod Warszawą. W okolicznych wsiach i miastach powstaje dzisiaj wiele osiedli bloków oraz domów jednorodzinnych. Czy warto przeprowadzić się pod Warszawę? Na pewno rozwiązanie to ma pewne plusy. Przede wszystkim, pod Warszawą jest ciszej i spokojniej. Ponadto, nieco lepsza jest tam również jakość powietrza. Minusem jest natomiast konieczność dalekich dojazdów do miasta.

Ceny mieszkań Warszawa

Ceny mieszkań w Warszawie są dziś relatywnie bardzo wysokie. Trend wzrostowy na rynku nieruchomości od lat jest widoczny w całym kraju. Niemniej jednak stolica wyróżnia się na tle innych miejscowości. Mieszkania tutaj są zdecydowanie najdroższe. Obecnie mało prawdopodobny jest zakup nieruchomości w atrakcyjnej lokalizacji po cenie niższej niż 10 tys. za mkw. Mieszkania takie dostępne są jedynie na obrzeżach miasta. Oczywiście tak wysokie stawki spotykane są również w innych miastach, jednak oprócz tego pojawia się tam więcej atrakcyjniejszych cenowo ofert niż w Warszawie.

