Jak tanio wysłać paczkę do Anglii?

Przesyłka do Anglii nie musi być droga. Wystarczy, że wybierzesz odpowiednią formę przewozu. Opcji jest kilka, ale nie wszystkie są tak samo opłacalne. Dlatego warto zapoznać się ze skutecznymi sposobami na znalezienie najkorzystniejszej oferty. Przedstawiamy kilka prostych kroków do taniego wysłania przesyłki do Anglii. Sprawdź, co opłaci Ci się najbardziej.

Kurier do Anglii — najkorzystniejsza opcja finansowa

Kurier do UK to zdecydowanie najchętniej wybierana opcja wysyłki paczki w te rejony. Nie można się temu dziwić — transport jest tani, szybki i bezpieczny. Co więcej, proces składania zamówień jest bardzo prosty, a wypełnienie formularza nie zajmuje wiele czasu. Kusząca jest także usługa śledzenia przesyłki, dzięki której w każdej chwili możesz sprawdzić, gdzie jest Twoja paczka.

Jednak jest wiele firm, które proponują usługę przesyłek kurierskich do Anglii. Oferty kurierów do UK różnią się od siebie zarówno ceną, jak i warunkami współpracy. Na szczęście są strony takie jak Euro-Paka, gdzie szybko znajdziesz odpowiadającego Ci kuriera do Anglii - https://www.euro-paka.pl/. Dzięki temu oszczędzisz czas na przeglądaniu ofert w wyszukiwarce internetowej i szybko dopełnisz formalności.

Jednak serwisy tego typu nie są tylko miejscem na szybkie znalezienie odpowiedniego przewoźnika. Są to pośrednicy, którzy często negocjują dużo lepsze ceny, niż gdybyś zdecydował się na bezpośrednią współpracę z kurierem do Anglii. Dzięki temu możesz oszczędzić nawet do 30%!

Jak nadać przesyłkę kurierską do Anglii?

Nadanie przesyłki kurierskiej do Anglii nie musi być skomplikowane. Na swoich stronach internetowych większość kurierów do Wielkiej Brytanii prezentuje prosty formularz zgłoszeniowy. Niektóre serwisy przygotowały nawet kalkulatory do obliczenia kosztów przesyłki. Wystarczy wpisać dane dotyczące paczki, takie jak:

• waga,

• długość,

• szerokość,

• wysokość,

• punkt nadania i dostarczenia,

• liczba.

Po uzupełnieniu wszystkich danych zobaczysz listę kurierów do Wielkiej Brytanii, którzy mogą obsłużyć zamówienie, oraz przykładowe cenniki. Dzięki temu zaplanujesz wydatki przed nadaniem paczki. W jednym miejscu otrzymasz wszystkie niezbędne informacje przedstawione w czytelnej i zrozumiałej formie. W razie wątpliwości zawsze możesz skontaktować się z działem obsługi klienta, który pomoże Ci podjąć optymalną decyzję.

Kurier do Anglii ma dwa podstawowe sposoby dostarczenia przesyłki. Możesz wybrać drogę lotniczą lub transport drogowy. Liczą się tu przede wszystkim kwestie związane z czasem dostarczenia przesyłki i jej koszt. W pierwszym przypadku przesyłka kurierska do Anglii dotrze na miejsce do dwóch dni roboczych od momentu nadania. Druga opcja jest znacznie tańsza, jednak czas transportu to nawet 5 dni roboczych.

Na samym końcu wybierasz walutę oraz sposób płatności. Po tych wszystkich krokach musisz zaakceptować regulamin kuriera do Wielkiej Brytanii i zapłacić za paczkę. Następnie na maila dostaniesz potwierdzenie i podsumowanie zamówienia. Jest to znak, że wszystko przebiegło poprawnie, a przesyłka będzie wysłana tego samego lub następnego dnia.

Wpływ na cenę przesyłki do Anglii może mieć jeszcze ubezpieczenie. W większości przypadków ten element jest wliczony w koszt zamówienia. Zazwyczaj są to kwoty rzędu 300 — 400 zł. Przy tańszych opcjach możesz też wykupić dodatkowe ubezpieczenie nawet do 5000 zł! Pamiętaj, że przewoźnik nie odpowiada za nieprawidłowo zabezpieczony karton, a paczkę należy otwierać zawsze w obecności kuriera.

Firmy przewozową oferują usługę przewozu paczek w systemie “door-to-door”. Dzięki temu po złożeniu zamówienia wystarczy, że przekażesz pakunek pracownikowi.

Materiał promocyjny