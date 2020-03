Nordson ASYMTEK

Nordson ASYMTEK - marka wchodząca w skład Nordson Corporation - jest światowym liderem w takich dziedzinach jak: precyzyjne zautomatyzowane technologie dozowania płynów, conformal coating oraz systemy dozowania i powlekania. Nordson ASYMTEK ma w swojej ofercie zaawansowane rozwiązania w zakresie dozowania dla precyzyjnych procesów montażowych, w tym m.in. dla takich produktów jak: półprzewodniki, płytki obwodów drukowanych, diody LED, wyświetlacze płaskie, urządzenia medyczne i biotechniczne oraz produkty fotowoltaiczne. Urządzenia Nordson ASYMTEK wspierane są przez specjalistyczną sieć aplikacji i usług.

Oferta Nordson ASYMTEK

W swojej ofercie (której polskim dystrybutorem jest AMB Technic - https://amb.pl/producent/nordson-asymtek/) posiada takie produkty jak:

● Piece konwekcyjne,

● Systemy powlekania konformalnego - conformal coating,

● Automatyczna inspekcja powłoki konformalnej,

● Zawory dozujące.

Piece konwekcyjne Nordson ASYMTEK

Wśród produktów Nordson ASYMTEK bardzo ważną rolę odgrywają piece konwekcyjne. Wykorzystywane są w systemach utwardzania w elektronice. Piece konwekcyjne mają zastosowanie w produkcji średnich i dużych ilości, utwardzania materiałów w dolnej oraz górnej części w środowiskach produkcyjnych charakteryzujących się niską lub dużą wydajnością. Dostępne są różne długości pieców, co umożliwia dopasowanie urządzenia do charakterystyki pracy. Bardzo ważne korzyści, z jakimi wiąże się praca z piecami konwekcyjnymi Nordson ASYMTEK to m.in. oszczędność miejsca, niskie koszty utrzymania, łatwa obsługa oraz regulowany poziom mocy.

Systemy powlekania konformalnego - conformal coating - Nordson ASYMTEK

Nordson ASYMTEK w swojej ofercie ma systemy powlekania konformalnego - conformal coating. Maszyny, które są używane w tych procesach oraz wielokrotnie nagradzana sieć wsparcia klienta Nordon ASYMTEK to zawsze gwarancja najwyższej jakości. Systemy conformal coating Nordson ASYMTEK zapewniają elastyczność oraz szybkość procesu. Mają zastosowanie w elektronice przede wszystkim tam, gdzie oczekiwana jest średnia i duża precyzja. Urządzenia te dysponują łatwym w użyciu, intuicyjnym interfejsem. Istnieje możliwość skonfigurowania tych urządzeń z różnymi aplikatorami rozpylającymi oraz dozującymi.

Automatyczna inspekcja powłoki konformalnej Nordson ASYMTEK

Bardzo ważną rolę w procesie wytwarzania systemów utwardzania w elektronice pełni kontrola jakości i spójności powłok. Dostępne maszyny Nordson ASYMTEK gwarantują nie tylko możliwość zautomatyzowanej inspekcji powłoki konformalnej, ale sprawiają również, że ta kontrola jest łatwa i wygodna. W urządzeniach tych zastosowane zostały najnowsze technologie i rozwiązań, takie jak zaawansowana technologia obrazowania z wielu kamer, zaawansowane oświetlenie UV o wysokiej mocy, czy też najnowsza technologia przetwarzania obrazu. Przy kontroli jakości i spójności powłok maszyny te wykorzystują m.in. takie techniki jak: inspekcja pokrycia, kontrola koloru, czy znormalizowana korelacja. To wszystko zapewnia pełny zakres inspekcji z bardzo niską liczbą wykrytych fałszywych usterek.

Zawory dozujące do powłok zabezpieczających Nordson ASYMTEK

Praca z systemami powlekania konformalnego nie byłaby możliwa bez zastosowania w maszynach odpowiednich zaworów dozujących. W związku z tym w szerokiej gamie produktów firmy Nordson ASYMTEK dostępne są zawory dozujące do systemów conformal coating. Poszczególne zawory dozujące dedykowane są konkretnym urządzeniom z oferty producenta. Dzięki temu zawsze mamy gwarancję optymalnego wykorzystania maszyny oraz zaworów dozujących. Zawory dozujące Nordson ASYMTEK są łatwe w montażu, demontażu, czyszczeniu oraz konserwacji.

