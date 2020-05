Jaki materac wybrać, czyli praktyczne wskazówki doboru materaca

Dowiedz się, jak dopasować go do swoich potrzeb oraz co można zrobić, gdy śpisz na niewygodnej kanapie.

W zależności od tego, czy masz problemy z kręgosłupem, często marzniesz w nocy, zdarza Ci się notorycznie zmieniać pozycję w trakcie snu lub śpisz na kanapie, potrzebujesz innego typu materaca. W sklepach najczęściej do wyboru masz cztery typy materaców. Sprawdź, jaki materac wybrać.

Najlepszy typ materaca do potrzeb





Dla zmarzluchów

Najlepszy będzie dla Ciebie materac piankowy, zwłaszcza wykonany z tzw. pianki wysokoelastycznej lub termoplastycznej, czyli takiej, która naturalnie dopasowuje się do kształtu ciała pod wpływem nacisku lub temperatury. Taki typ materaca trzyma też stałą temperaturę, dlatego uchroni Cię przed marznięciem w nocy. To też idealny materac na zdrowy kręgosłup.





Najbardziej ekonomiczny jest zazwyczaj klasyczny materac sprężynowy. Taki typ materaca bardzo dobrze sprawdza się też u osób z większą wagą. Jego minusem jest możliwość odkształcania się z czasem.





Antyalergiczny i łatwy w utrzymaniu jest materac lateksowy. Jest on bardzo delikatny dla skóry, dlatego jest zalecany także osobom z chorobami skórnymi, na przykład egzemą czy atopowym zapaleniem skóry.





W sklepach coraz częściej można znaleźć również materace wykonane z naturalnych materiałów, na przykład z gryki czy kokosowe. Zdarza się, że są one twardsze od zwykłych i czasem mniej wytrzymałe.

A co w przypadku kanapy?





Jeśli masz niewygodną kanapę, nie musisz męczyć się na niej każdej nocy. Rozwiązaniem dla Ciebie są materace nawierzchniowe. Taki typ materaca jest znacznie cieńszy od tradycyjnego i możesz kłaść go na kanapę, żeby zapewnić sobie bardziej komfortowy sen. Materac nawierzchniowy możesz stosować jednak nie tylko na niewygodną sofę czy kanapę, ale również na zwykły materac na łóżku. To dobre rozwiązanie, jeśli obecny jest niewygodny, a nie możesz pozwolić sobie na jego wymianę. Materac nawierzchniowy jest przeważnie znacznie tańszy.

Na tym nie koniec zalet takiego typu materaca. Dla kogo będzie on też najlepszy? Dla alergików. Wprawdzie zwykłe materace mają często specjalne pokrowce, które zmniejszają ryzyko rozwoju w materacu alergenów czy bakterii, ale mimo to wyczyszczenie samego materaca jest skomplikowane i trudno zrobić to dokładnie. Rozwiązaniem takiego problemu jest materac nawierzchniowy, który pozwala zwiększyć poziom higieny w trakcie snu.

Takie materace nawierzchniowe ma w swojej ofercie między innymi Hilding. Model Hilding Jive w całości jest wykonany z materiałów, które są całkowicie bezpieczne dla zdrowia oraz dla samej skóry. Do tego ma on zdejmowany pokrowiec, który pochłania wilgoć i zapobiega rozwojowi bakterii. Pokrowiec można też łatwo prać w pralce, co ułatwia utrzymanie higieny materaca. Znajdujące się w tym modelu materaca kanały wentylacyjne zapobiegają dodatkowo rozwojowi bakterii, bo gwarantują dobry przepływ powietrza między jego warstwami. Ten materac jest też wykonany z pianki wysokoelastycznej, która sama dopasowuje się do ciała w trakcie snu i zapobiega napięciom mięśni czy bólowi pleców po całej nocy. Dlatego to uniwersalny materac, idealny dla każdej osoby, której zależy na zdrowym i spokojnym śnie.

