Szukasz materaca do sypialni? Porównaliśmy materace piankowe 2 największych producentów

W tym artykule skupimy się na tym, jak wybrać właściwy materac piankowy. Zakup odpowiedniego materaca ma ogromne znaczenie dla jakości i higieny naszego snu. Nie pozostawiajmy tego w rękach przypadku – zastanówmy się, jaki materac będzie dla nas najlepszy, przeanalizujmy, na co zwrócić uwagę i dopiero wtedy wydawajmy nasze pieniądze.

Dlaczego tak ważne jest wybranie odpowiedniego materaca piankowego do sypialni?

Sen jest jednym z najbardziej podstawowych stanów organizmu, który umożliwia nam skuteczny odpoczynek. Zdrowy sen zapewnia poprawne funkcjonowanie naszych hormonów, wpływa pozytywnie na naszą pamięć, poprawia stan zdrowia psychicznego oraz polepsza nasze zdolności do skupiania się. Mało osób jednak przykłada do tego zagadnienia odpowiednią wagę – a problem jest realny. W Polsce żyjemy coraz szybciej, mamy więcej obowiązków, prowadzimy firmy, tworzymy rodziny, osiągamy życiowe cele, a to wszystko odbywa się w ciągłym niedoczasie. Niestety, stracony czas próbujemy odzyskać kosztem snu. Jest to duży błąd, który kosztować nas może znaczące pogorszenie się naszej kondycji psychicznej i fizycznej. Dlatego powinniśmy zrobić wszystko, by sen był numerem jeden na naszej liście zdrowego trybu życia. Na pewno jednym z takich aspektów jest dopilnowanie, by nasz materac był dla nas odpowiedni.

Na co zwrócić uwagę podczas wyboru materaca piankowego?

Materac piankowy musi posiadać odpowiednią twardość – w zależności od naszej własnej masy ciała. Najczęściej wykorzystywane są materace H3 – sprawdzą się one przede wszystkim w przypadku osób o wadze powyżej 80 kg. Dla osób o niższej masie ciała rekomendowane są materace o twardości H2 i H1 – do odpowiednio 80 kg i 60 kg. W wyborze warto zwrócić uwagę na jakość materiałów, okres gwarancyjny, opinie innych klientów, obecność zróżnicowanych stref twardości, antyalergiczność i temperaturę prania pokrowca. To szeroki zakres parametrów, postaramy się więc wytłumaczyć dobór odpowiedniego materaca na podstawie prawdziwych przykładów.

Porównanie materacy piankowych dwóch największych producentów

Hilding i Janpol to producenci, którzy zdobyli uznanie na rynku polskim i zagranicznym. Przyjrzyjmy się propozycji Hilding – materacowi Hilding Boogie. Materace Hilding Boogie charakteryzują się twardością H3, przeznaczone są więc dla osób o masie ciała powyżej 80 kilogramów. Składają się one z wysokiej klasy materiałów, w tym pianki FloFom, która charakteryzuje się świetną termoregulacją i elastycznością. Materace Hilding Boogie dysponują 15-letnią gwarancją, posiadają uchwyt do przenoszenia i obracania, są antyalergiczne i dysponują siedmioma strefami twardości. Pokrowiec można wyprać w 60 stopniach Celsjusza, co sprzyja zachowaniu higieny.

Propozycja Janpol – Janpol Sirona posiada aż dwanaście stref twardości, 15-letnią gwarancję, jest on rolowany i posiada średnią twardość H2. Janpol Sirona został wyprodukowany z Pianki Ultra – jest ona dosyć gęsta, przy zachowaniu odpowiedniej elastycznej. Pokrowiec na ten materac charakteryzuje się dosyć niską temperaturą prania - 30 stopni Celsjusza. Warto mieć też na uwadze fakt, że Hilding oferuje materace polecane przez zdrowykregoslup.pl. Obydwa materace posiadają podobne parametry i podobną funkcjonalność, więc wybór nie jest prosty. Hilding posiada mniej stref twardości, materac Boogie jest jednak znacznie tańszy od propozycji Janpol Sirona. Dysponuje on też uchwytem, który mocno poprawia codzienne wrażenia z korzystania z materaca.

