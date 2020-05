Ile pieniędzy wydać na prezent na urodziny?

Kwota, którą możemy przeznaczyć na prezent urodzinowy będzie zależeć od wielu czynników. Sprawdzamy, czym warto się kierować, kupując prezent na urodziny.

Ile możesz zapłacić za prezent?

Jedną z najważniejszych kwestii, które musimy rozważyć, planując zakup prezentów urodzinowych jest nasz budżet. Miło jest docenić wszystkich, którzy są dla nas bliscy - członków rodziny, przyjaciół i współpracowników - ale kupno upominków nie może oznaczać, że nie starczy nam środków na uregulowanie bieżących rachunków.

Inną kwotę na prezent może przeznaczyć młoda osoba, która dopiero wchodzi na rynek pracy, inną - dyrektor fabryki, a jeszcze inną nastolatek, który dysponuje jedynie zaoszczędzonym kieszonkowym. Ta zasada dotyczy wszystkich prezentów - nie tylko z okazji urodzin, ale także upominków na Święta Bożego Narodzenia czy pieniędzy, które włożymy do koperty w dniu ślubu. Ceną, którą jesteśmy w stanie zapłacić za podarunek musi być podyktowana naszymi możliwościami i sytuacją życiową.

Zaplanowanie dodatkowych wydatków na prezenty powinno być ważnym elementem ustalania domowego budżetu. Jeśli z góry wiesz, ile możesz przeznaczyć na upominki, istnieje małe prawdopodobieństwo, że impulsywnie kupisz zbyt drogi prezent.

Jak ważny jest dla Ciebie solenizant?

Im bliższa jest nam osoba, tym bardziej czujemy się zobowiązani do zakupu droższego podarunku. To prawda, więcej pieniędzy przeznaczymy na prezent na urodziny dla małżonka, mamy lub dziecka niż dla znajomego z pracy. W tym rankingu królują również chrześniacy i przyjaciele, którzy są nam szczególnie bliscy.

Kupując prezent, nie warto kierować się stopniem pokrewieństwa, a raczej tym, jak ważna jest dla nas obdarowywana osoba. Na prezent dla brata, z którym nie utrzymujesz kontaktu od roku, wydasz mniej pieniędzy niż dla najlepszego kumpla.

Wybierając upominek dla solenizanta, warto wziąć pod uwagę przede wszystkim jego preferencje. Wbrew pozorom nie wszyscy lubią otrzymywać prezenty i nie muszą zachwycić się drogim, wyszukanym podarunkiem. Takie osoby (bez względu na to, jak bardzo są ci bliskie) docenią niewielki prezent wykonany własnoręczne lub wspólne śniadanie w ulubionej knajpce.

Okazja, czyli kiedy powinniśmy rozważyć droższy prezent?

Aż 89% ludzi przyznaje, że celebrowanie urodzin jest dla nich ważne. Niektóre rocznice wydają się jednak szczególnie istotne i to one będą wymagać bardziej luksusowego prezentu.

W polskiej kulturze szczególnie hucznie świętuje się 18-te urodziny - to moment, w którym nastolatek przekracza symboliczną granicę dorosłości i staje się pełnoprawnym obywatelem. Z tej okazji największe prezenty szykują rodzice i chrzestni, których koszt (w zależności od budżetu) może oscylować między 500 a kilkoma tysiącami złotych.

Duże, okrągłe liczby wymagają też dużych prezentów. Nic dziwnego, że najdroższe prezenty dajemy na 30-te, 40-te czy 50-te urodziny. W wyborze niebanalnego upominku na tę rocznicę pomocny może być artykuł "Jaki prezent na 40 urodziny dla znajomego? - 10 kreatywnych pomysłów”.

Prezent pojedynczy, a może składkowy?

Ograniczony budżet wcale nie musi oznaczać małego prezentu. Z roku na roku coraz popularniejszą praktyką staje się kupno upominku w większym gronie. Zamiast kupować wiele drobnych podarunków, lepszym pomysłem będzie wspólne zainwestowanie w jeden, droższy prezent. W ten sposób, nie wydając stosunkowo dużo, można spełnić jedno z największych marzeń solenizanta - np. sprezentować mu skok na spadochronie lub jazdę czołgiem.

Składanie się na prezent jest interesującą opcją zwłaszcza między rodzeństwem, przyjacielami czy współpracownikami, którzy nie znają się wystarczająco dobrze. Łącząc siły, nastolatkowie mogą podarować rodzicom droższy prezent - luksusowy zegarek czy porządny ekspres do kawy. Opcja ta bardzo dobrze sprawdza się rownież w firmach, które mają z zwyczaju obchodzenie urodzin pracowników - składka w zespole nawet po 10 zł może zaowocować miłym upominkiem dla kolegi z pracy.

Doświadczenia, a nie materialne rzeczy

Drogi prezent (nowoczesny laptop czy profesjonalny sprzęt fotograficzny) niekoniecznie musi ucieszyć solenizanta. Według badań opublikowanych na łamach The Journal of Positive Psychology, ludzie czerpią większą radość z doświadczeń niż materialnych rzeczy. To również przeżycia, a nie konkretne drobiazgi, zostają nam w pamięci na długie lata.

Często wpadamy w pułapkę, myśląc, że tańszy prezent będzie mniej wartościowy od droższego, podczas gdy do najbardziej cenionych podarunków należą osobiste i przemyślane (a niekoniecznie drogie!) upominki: prezenty DIY, w których wykonanie włożyło się serce i doświadczenia, które mają moc kształtowania wspomnień.

Wbrew pozorom otwieranie prezentów nie jest tym, co liczy się najbardziej w czasie urodzin. W badaniu opublikowanym przez portal Enbridge wśród ulubionych tradycji urodzinowych wymienia się zdmuchanie świeczek na torcie, a także spędzanie czasu w gronie przyjaciół i rodziny. Warto o tym pamiętać, kupując kolejny prezent urodzinowy.

