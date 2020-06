Nie masz ubezpieczenia OC? Sprawdź, co Ci za to grozi

Twój samochód stoi od dawna w garażu z uwagi na rozległą usterkę? A może jeździsz swoim autem tylko od czasu do czasu i z tego względu nie chcesz nabywać kolejnego OC? Taka decyzja może Cię dużo kosztować – czeka Cię nawet 5200 zł kary i spore kłopoty, jeżeli nieubezpieczonym pojazdem spowodujesz kolizję lub wypadek drogowy.

Kary za brak OC – kto i kiedy je nakłada?

Obowiązujące w Polsce przepisy wymagają, aby każdy samochód był ubezpieczony, czyli posiadał ubezpieczenie OC. Nie ma przy tym znaczenia fakt, że jest on niesprawny lub rzadko używany. Jednym z odstępstwem od tej zasady są pojazdy zabytkowe – dla nich brak OC nie oznacza kary.

Aby egzekwować obowiązujące prawo, w Polsce działa Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), który wykorzystuje specjalny system (tzw. „wirtualny policjant”), aby identyfikować właścicieli pojazdów, którzy nie mają ubezpieczenia OC. Z roku na rok wspomniany „wirtualny policjant” jest coraz skuteczniejszy i coraz lepiej radzi sobie z wyszukiwaniem właścicieli pojazdów, którzy jeżdżą bez OC.

Kto nakłada kary za brak OC na kierowców? Wspomniany już UFG. W 2018 r. niemal 75 proc. nałożonych kar za brak OC miało swoje źródło w ustaleniach własnych UFG, a pozostałe przypadki braku OC wykryły instytucje do tego upoważnione, np. Policja czy Inspekcja Transportu Drogowego.

Kara za brak ubezpieczenia – wysokość opłat karnych

Jaka jest kara za brak OC nakładana przez UFG? Wysokość opłaty karnej zależy od kilku wymienionych poniżej czynników:

rodzaju pojazdu – inne stawki obowiązują dla pojazdów osobowych, inne dla pojazdów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów, a jeszcze inne dla pozostałych pojazdów poruszających się po drogach,

okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym – kara za brak OC jest najwyższa w przypadku pozostawania bez ochrony przez okres powyżej 14 dni. W przypadku samochodów osobowych wynosi wówczas 5200 zł,

wysokości minimalnego wynagrodzenia, jakie obowiązuje w danym roku kalendarzowym – wysokość kary za brak OC wylicza się jako kilkukrotność minimalnego wynagrodzenia.

Ponieważ wysokość minimalnego wynagrodzenia zmienia się co roku, również stawki za brak OC ulegają zmianie (rosną z roku na rok). Jakie kary za brak OC są nakładane na kierowców w 2020 r.? Aktualne kwoty opłat karnych zostały zaprezentowane na poniższej grafice.

Kara brak OC – czy można odwołać się od kary lub zmniejszyć jej wysokość?

Jak można przeczytać na stronie internetowej UFG, najczęściej kary za brak OC nakładane są na kierowców, którzy kupili używany pojazd i nie byli świadomi tego, że ubezpieczenie otrzymane wraz z pojazdem nie przedłuży się automatycznie na kolejny okres. Inaczej mówiąc, najczęściej brak OC nie jest spowodowany poszukiwaniem oszczędności przez właściciela pojazdu, ale jego niewiedzą. Inne przypadki, gdy ubezpieczenie OC nie przedłuży się automatycznie, to:

skorzystanie z ubezpieczenia krótkoterminowego – taka polisa zawsze wygasa po upływie okresu, na jaki została zawarta,

otrzymanie pojazdu w spadku lub darowiźnie – działa tu zasada analogiczna jak w przypadku zakupu używanego pojazdu,

nieuregulowanie całej składki OC – jeżeli płatność za składkę została rozłożona na raty, a jedna z rat nie została uregulowana, to polisa również nie przedłuży się na kolejny okres.

Powód, dla którego na właściciela została nałożona kara za brak ubezpieczenia OC, jest z punktu widzenia UFG nieistotny. UFG działa na podstawie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Oznacza to, że zarówno wysokość kar za brak OC, jak i tryb ich nakładania są ściśle określone przez przepisy, a pracownicy UFG nie mogą obniżać wysokości kar za brak OC. Jeżeli jednak sytuacja materialna właściciela nieubezpieczonego pojazdu jest zła, UFG może rozłożyć nałożoną za brak OC karę na raty.

Kara za brak ubezpieczenia OC to nie wszystko – o czym trzeba wiedzieć?

Kary za brak OC są dotkliwe, ale znacznie poważniejsze konsekwencje czekają kierowców, którzy spowodują nieubezpieczonym pojazdem kolizję lub wypadek. Brak OC powoduje, że będą oni musieli pokryć wszystkie szkody z własnej kieszeni. Zarówno w przypadku szkód materialnych, jak i osobowych kwoty te mogą być liczone w setkach tysięcy a nawet milionach złotych, a wówczas nieubezpieczony kierowca może tę kwotę spłacać do końca życia.

Co ważne, jeśli kierowca spowoduje wypadek nieubezpieczonym pojazdem, to osoba przez niego poszkodowana otrzyma odszkodowanie z UFG. Wypłata świadczeń odszkodowawczych osobom poszkodowanym przez nieubezpieczonych kierowców to kolejne zadanie UFG. Jednocześnie UFG będzie dochodził wypłaconych przez siebie kwot właśnie od sprawcy wypadku – to tzw. regres.

