Rezonans magnetyczny czy tomografia komputerowa - które badanie wybrać

Rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa to badania szeroko wykorzystywane w diagnostyce wielu schorzeń. Warto wiedzieć czym się różnią.

Różnica między tomografią a rezonansem





Oba badania przebiegają w podobny sposób. Główna różnica między nimi polega na zastosowanej technologii. W rezonansie wykorzystuje się pole magnetyczne i fale radiowe, w tomografii natomiast promieniowanie jonizujące. Biorąc pod uwagę te kwestie, inne są przeciwwskazania do przeprowadzenia badań.





Wskazania i przeciwskazania





Oba badania stosowane są w szerokiej diagnostyce wielu schorzeń i problemów ze zdrowiem. Wykorzystuje się je na przykład po urazach, aby stwierdzić czy doszło do krwotoku wewnętrznego w obrębie czaszki lub na przykład uszkodzenia stawów. Wskazaniem do badań mogą być zwyrodnienia, nieprawidłowy rozwój, podejrzenie guza, naczyniaka. Wykonuje się także te badania, jeśli metody takie jak USG czy RTG okazują się niewystarczające. Rezonans lub tomografię można też zlecić kontrolnie, żeby sprawdzić czy nie ma nawrotów choroby lub też jak goi się na przykład staw, który został zoperowany.

Istotne jest, jakie przeciwwskazania mogą sprawić, że nie zostaniemy skierowani na rezonans lub tomografię. Promieniowanie jonizujące, stosowane w tomografii jest generalnie szkodliwe, badania nie można więc zbyt często powtarzać. Pojedyncze badanie nie zrobi szkód w organizmie, jednakże może mieć niekorzystny wpływ na płód i małe dzieci - nie zleca się więc go bardzo młodym pacjentom i kobietom w ciąży. Dotyczy też osób w bardzo podeszłym wieku. W tych wypadkach lepszym rozwiązaniem będzie rezonans.

Rezonans magnetyczny nie jest badaniem zlecanym osobom, które mają wszczepione w ciele metalowe elementy - na przykład śruby ortopedyczne. Oddziaływanie na nie pola magnetycznego mogłoby spowodować ich przesunięcie i w efekcie uszkodzenie okolicznych tkanek. Nawet tatuaż, w którym wykorzystane zostały metaliczne barwniki może zdyskwalifikować pacjenta do badania. Przeciwwskazaniem jest także posiadanie urządzeń takich jak rozrusznik serca czy pompa insulinowa, ponieważ podczas rezonansu magnetycznego ich praca może zostać zaburzona na stałe. Lekarzowi powinniśmy dostarczyć dokumentację medyczną dotyczącą tych urządzeń, aby mógł on stwierdzić czy w danym wypadku kwalifikujemy się do badania.





Przebieg badania





Rezonans magnetyczny trwa dłużej niż tomografia komputerowa - w zależności od tego, jaki obszar ciała poddawany jest badaniu, rezonans trwa od 15 do nawet 90 minut. Tomografia natomiast trwa od kilku minut do pół godziny. Rezonans daje jednak dokładniejszy wynik. Żadne z tych badań nie jest bolesne, jednakże może powodować dyskomfort u osób, które cierpią na klaustrofobię. Przy rezonansie nieprzyjemne odczucie może stanowić również kwestia dosyć głośnych dźwięków, które wydobywają się z urządzenia podczas badania - można je zniwelować za pomocą zatyczek do uszu lub słuchawek. Jeśli przed badaniem nie podano pacjentowi kontrastu, będzie mógł od razu wrócić do swoich codziennych zajęć. Po podaniu kontrastu należy natomiast poczekać w placówce około dwie godziny, aby lekarz mógł stwierdzić, czy nie wystąpiła reakcja alergiczna. Po podaniu kontrastu mogą wystąpić nudności czy zawroty głowy.





Gdzie można zrobić badania





Zdjęcie: Istockphoto.com

