Hilding czy Janpol? Porównanie modeli materaców w rozmiarze 100x200

Sprawdź, jakie materace oferują obie marki i który z nich najlepiej sprawdzi się w Twojej sypialni.

Materace sprężynowe

W ofertach obu marek znajdziesz najnowocześniejsze materace sprężynowe, w tym materace kieszeniowe, materace multipocket oraz materace hybrydowe.

W takich typach materacy sprężyny są zamknięte w specjalnych kieszeniach, co sprawia, że w materacu nie roznoszą się drgania wywołane jego uciskiem w jednym miejscu oraz zwiększa się jego wytrzymałość.

W materacu multipocket kieszenie są węższe niż w materacu kieszeniowym, dzięki czemu jest ich więcej.

To sprawia, że materac multipocket jest jeszcze bardziej wytrzymały oraz stabilny, gdy zmieniasz na nim pozycję, ale przez to też droższy od kieszeniowego.

W materacu multipocket Hilding Flamenco zastosowano dodatkowo dwie różne twardości po obu jego stronach, co pozwala zwiększyć komfort Twojego snu i najlepiej dopasować twardość do Twoich potrzeb. Z kolei materac sprężynowy multipocket Janpol Nolli ma dodatek trzech różnych pianek, co poprawia jakość snu i wspomaga regenerację mięśni. Oba typy materacy zapewnią Ci więc zdrowy oraz spokojny sen.

Materace piankowe

Zarówno wśród oferty Janpol, jak i Hilding, znajdziesz nowoczesne materace z pianki wysokoelastycznej, termoelastycznej, jak i lateksowej, w rozmiarze 100x200. Materace z pianki termoelastycznej są idealne dla osób z problemami z kręgosłupem, bo najlepiej dopasowują się do jego krzywizn i podpierają go podczas snu. Tak działa też materac Janpol Lotis, który ma aż siedem stref twardości, które sprawiają, że ciało jest równomiernie uciskane na całej jego długości podczas wypoczynku. Z kolei materace z pianki wysokoelastycznej to najlepszy wybór dla osób, które chcą się komfortowo wysypiać, ale nie chcą zapłacić za materac fortuny. Dla takich osób przeznaczony jest na przykład materac z pianki wysokoelastycznej Hilding Foxtrot. To materac twardy, na którym mogą spać też osoby o wysokiej wadze ciała. Jest on też w całości wykonany z antyalergicznych materiałów.

Jaki materac wybrać - Janpol czy Hilding?

Tak naprawdę obie marki oferują Ci pełną gamę materacy w rozmiarze 100x200 cm. W materacach obu marek zastosowano też najnowocześniejsze rozwiązania i najwyższej jakości materiały. Wybierając materac, musisz więc skupiać się bardziej na tym, który model najbardziej Ci odpowiada. Zwróć uwagę przede wszystkim na to, czy materac ma odpowiednią twardość oraz na wszelkie jego dodatkowe właściwości.

Jeśli cierpisz na alergię, dobrze, aby materac miał pokrowiec pochłaniający wilgoć. Jeśli zależy Ci na inwestycji na lata, zwracaj uwagę na długość gwarancji. Z kolei gdy szukasz materaca dla nastolatka, idealny będzie taki z pokryciem o podwyższonej trwałości.

*Założona w 1939 r. w Szwecji firma Hilding Anders jest wiodącym producentem materacy na rynku. Obecna na Polskim rynku od 2001 roku firma podbiła serca Polaków innowacyjnością, wysoką jakością i skandynawskim stylem.

W swoim portfelu firma posiada marki takie jak Hilding, Curem, Jansen, Bedding oraz Carpe Diem. Poza własną produkcją Hilding tworzy również materace dla marek takich jak Ikea, Natura i Galaxy w Agata Meble, Immensity dla BRW czy też unikatowych rozwiązań zastosowanych w marce prywatnej Sleepmed.

