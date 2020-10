Stypendia dla doktorantów przyznane

Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski ogłosił listę zwycięzców drugiej edycji stypendiów m.st. Warszawy dla doktorantów. Przyznał je pięciu doktorantom uczelni warszawskich, którzy będą realizowali projekt badawczy, odpowiadający na konkretne wyzwania, związane z funkcjonowaniem i rozwojem Warszawy.

Stypendyści zostali wybrani na podstawie rekomendacji komisji stypendialnej. Członkowie komisji - przedstawiciele czołowych uczelni warszawskich, Rady m.st. Warszawy i Urzędu m.st. Warszawy - zwracali uwagę na wartość naukową i użyteczność zgłoszonych projektów.

Wśród pięciu stypendystów znaleźli się doktoranci z Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej.

Nabór wniosków do nowego programu stypendialnego trwał do 8 lipca br. Wpłynęło 39 wniosków od doktorantów z 9 warszawskich uczelni. Zwycięskie projekty badawcze zostały złożone w kategoriach: · Przestrzenie publiczne. Standard ulicy · Ewaluacja współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych · Uwarunkowania prawne emisji obligacji detalicznych skierowanych do mieszkańców Warszawy · Ekonomia cyrkularna · Diagnoza kultury cyfrowej użytkowników m.st. Warszawy.

Stypendia są przyznawane na maksymalnie 12 miesięcy w łącznej kwocie do 30 000 zł na projekt, tj. 2500 zł miesięcznie.

Stypendysta oprócz wsparcia finansowego może liczyć na wsparcie pracownika merytorycznego Urzędu m.st. Warszawy, polegające na przykład na ułatwieniu dostępu do danych i opracowań, którymi dysponuje urząd lub pomoc w załatwieniu formalności wymaganych do przeprowadzenia badania. Wyniki pomyślnie zrealizowanych stypendialnych projektów badawczych znajdą zastosowanie w kształtowaniu polityk miejskich.

