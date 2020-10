Black Week już wkrótce – dowiedz się jak złapać najlepsze okazje!

Najbardziej wyczekiwany tydzień zakupów w roku zbliża się wielkimi krokami. Oto wszystko, co musisz wiedzieć, aby zaoszczędzić pieniądze, zachować zdrowy rozsądek, a równocześnie niesamowicie fajnie obkupić się podczas tegorocznego Black Week. Tutaj dzielimy się z Tobą wskazówkami, których nie znajdziesz nigdzie indziej!

Black Week już wkrótce – warto się nieco do tego zakupowego szaleństwa przygotować. Choć w sieci znajdziesz całe listy wskazówek, tak naprawdę potrzebujesz znać przede wszystkim te poniższe, by złapać świetne okazje, ale nie pozbyć się wszystkich oszczędności w ferworze przeglądania kuszących wyprzedaży i niewiarygodnych rabatów.





Jak przygotować budżet na Black Week?

Najlepszym sposobem, aby upewnić się, że skorzystasz z Black Week, jest planowanie z wyprzedzeniem. Upewnij się, że masz wcześniej odpowiednio określony budżet. Równocześnie unikaj nadmiernych wydatków na wcale Ci niepotrzebne przedmioty, które wydają się mocno przecenione. Bez względu na to, jak dobra wydaje się to okazja – takie podejście nigdy nie oszczędza pieniędzy, jeśli jest to coś, czego nie potrzebujesz.

Jeśli chcesz przy tej okazji załatwić już temat bożonarodzeniowych podarków, koniecznie zrób listę osób, dla których chcesz kupić prezenty, a następnie wyszukaj najlepsze oferty online z wyprzedzeniem. Jeśli bardziej celujesz w zaspokojenie swoich potrzeb – skorzystaj z Black Week, aby kupić niezbędne przedmioty z dużą zniżką – pamiętając o tym, jaki sobie wyznaczyłaś z tej okazji budżet.

Warto też mieć nawet nieco bardziej strategiczne podejście – to znaczy: znajdź oferty wcześniej, wyszukując je online i porównując zniżki na podobne produkty z różnych branż lub marek. Daj do obserwowanych zanim zacznie się Black Week, jeśli możesz – serwis Allegro daje taką możliwość, dlatego na przykład jeśli w tym roku chcesz upolować sobie szałową sukienkę, https://allegro.pl/kategoria/odziez-damska-sukienki-124264 - ten odnośnik już teraz powinien znaleźć się w Twoich zakładkach.

Co oprócz prezentów warto kupować na Black Week?

Szukaj rabatów na artykuły gospodarstwa domowego, takie jak papier toaletowy i pasta do zębów, których często używasz, ale które się nie psują. Nawet sobie nie wyobrażasz, jak wiele możesz na tym zaoszczędzić. Kupowanie ich hurtem po niskich cenach dodatkowo skutkuje natychmiastową redukcją wydatków, a także zmniejsza liczbę spraw, które musisz załatwić. To się dopiero nazywa świetna okazja! Takie planowanie z wyprzedzeniem nie tylko pomaga zaoszczędzić pieniądze, ale także ułatwia życie.

Gdzie szukać najlepszych ofert?

Choć wspomniane Allegro, jak również inne marketplace są doskonałym miejscem do upolowania gorących okazji – nie zapominaj o social mediach. Chcesz poznać najnowsze oferty na Black Week przed innymi? Jednym z najlepszych sposobów, aby zobaczyć, co się dzieje, jest śledzenie ulubionych sprzedawców w mediach społecznościowych! Facebook i Twitter są zwykle najbardziej aktywnymi platformami dla sprzedawców detalicznych, ale nie zdziw się, jeśli sklepy zaczną używać również i Instagrama do ujawniania tajnych kodów kuponów lub wczesnych ofert podglądowych. Po prostu warto i w ten sposób trzymać rękę na pulsie.

Przy okazji – nie zapominaj, że Black Week to także możliwość zwrotów, choć w tym okresie sprzedawcy często mają tendencję do modyfikowania swoich zasad zwrotów. Niektórzy mogą je przedłużyć, inni mogą je ograniczyć – nie zapomnij zwrócić na to uwagę.

Materiał promocyjny