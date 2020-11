Dieta pudełkowa, która odmieni Twoje nastawienie do zdrowego odżywiania. Jaka to?

Słowo dieta dalej nam się źle kojarzy. W naszej głowie słowo ,,dieta” równa się odmawianiu sobie przyjemności, jedzeniu codziennie sałatek bez smaku, posiłków bez soli i smaku i wiecznemu uczuciu głodu. Na szczęście te czasy już dawno odeszły. Teraz diety, także te pudełkowe, są pełne smaku, ciekawych dań i różnorodnych produktów. Nie wykluczają też deserów!

Dieta pudełkowa powinna być kolorowa i smaczna

Jak wiadomo jemy oczami. Jeżeli otworzymy pudełko i zobaczymy bladą pierś z kurczaka obok zwiędłych brokułów, odejdzie nam ochota na posiłek. Pudełko powinno być pełne kolorowych warzyw, pojemniki na koktajle kolorowych owoców. Każdy posiłek powinien być świetnie doprawiony i skomponowany – dzięki użyciu odpowiednich przypraw, można naprawdę zdziałać cuda. Dzięki używaniu świeżych produktów często z lokalnego źródła, dania w pudełkach są najwyższej jakości i często smaczniejsze niż to, co sami potrafimy przygotować.

Dieta cateringowa obali Twoje mity żywieniowe

Takich mitów jest wiele. Mąka i pieczywo są złe, oleje są tuczące, nie można jeść za dużo jajek, za dużo mięsa, owoców po 18...lista nie ma końca. Korzystanie z usług firmy cateringowej, gdzie jadłospisy są przygotowywane przez profesjonalistów, udowodnią Ci, że pieczywo w odpowiedniej ilości i z odpowiednią ilością warzyw to świetny posiłek, mięso poddane odpowiedniej obróbce termicznej jest świetnym źródłem białka, a oliwa dodana do sałatki to samo zdrowie! Te lekcje zostaną z Tobą, nawet jeżeli zdecydujesz się zrezygnować z diety na wynos.

Nie musisz rezygnować ze swoich ulubionych dań!

Nawiązując do mitów żywieniowych – oczywiście podstawowym mitem jest to, że jeżeli chcemy schudnąć, musimy całkowicie wykluczyć desery. Na szczęście dla nas wszystkich, to nieprawda. Zdrowe odżywanie nie oznacza już, że musisz rezygnować ze swoich ulubionych ciast. Dzięki takim składnikom jak mąka razowa czy migdałowa, syrop z agawy czy daktyle nie musimy rezygnować z serników, babeczek czy brownie, które można zrobić z fasoli, cukinii czy nawet buraka. Szefowie kuchni gotujący dla firm cateringowych potrafią za pomocą zamienników i kontroli porcji wyczarować też fit spaghetti, fit lasagne, fit pierogi. Dieta np. od https://bedietcatering.pl/kontakt/ nie oznacza już wyrzeczeń.

Dieta pudełkowa jest też bardzo odmienna. Dania z różnych stron świata, nowe połączenia smaków, ciekawe przyprawy – jadłospisy są przygotowywane z myślą o wymagającym kliencie, który nie zadowoli się byle czym.

Jednym z mitów związanych ze zdrowym żywieniem jest to, że trzeba cały czas być głodnym. Nic bardziej mylnego. Fit cateringi dostarczają zazwyczaj 5 posiłków. Jeżeli równomiernie je rozłożymy na cały dzień, okazuje się, że możemy jeść co 3 godziny. Dzięki odpowiedniej ilości węglowodanów złożonych, białka i zdrowych tłuszczów i odpowiedniej porcji, po zjedzeniu pudełka czujemy się nasyceni, ale nie ociężali i wzdęci.

Dodatkową motywacją przy korzystaniu z takiej diety są efekty, jakie widzisz na wadze, podczas ćwiczeń na siłowni albo na wynikach badań.

Materiał promocyjny